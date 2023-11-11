Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Де Брюйне и Мусиала – в топ-3, Месси – 4-й, Бруну – 8-й

Джуд Беллингем признан лучшим атакующим хавбеком мира по версии FourFourTwo.

20-летний английский полузащитник «Реала» занял первое место в десятке лучших игроков на своей позиции.

1. (« »);

2. Кевин де (« »);

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8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

9. Лукас Пакета («Вест Хэм»);

10. Петр Зелиньски («Наполи»).

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