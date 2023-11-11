Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Де Брюйне и Мусиала – в топ-3, Месси – 4-й, Бруну – 8-й

Теги Бавария Ливерпуль Вест Хэм Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Арсенал рейтинги Наполи Тоттенхэм Кевин де Брюйне Петр Зелиньски Бруну Фернандеш Мартин Эдегор Джеймс Мэддисон Интер Майами Лукас Пакета Доминик Собослаи Джуд Беллингем Джамал Мусиала Футбол

Джуд Беллингем признан лучшим атакующим хавбеком мира по версии FourFourTwo.

20-летний английский полузащитник «Реала» занял первое место в десятке лучших игроков на своей позиции.

1. Джуд БеллингемРеал»);

2. Кевин де БрюйнеМанчестер Сити»);

3. Джамал МусиалаБавария»);

4. Лионель МессиИнтер Майами»);

5. Мартин ЭдегорАрсенал»);

6. Джеймс МэддисонТоттенхэм»);

7. Доминик СобослаиЛиверпуль»);

8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

9. Лукас Пакета («Вест Хэм»);

10. Петр Зелиньски («Наполи»). 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

76 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PIT-BUL
Ответ aleks.alex.vasilev@mail.ru
Месси в этом списке не в тему вообще...
а по-моему это заявка на 9 ЗМ
+109
-18
+91
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleks.alex.vasilev@mail.ru
Месси в этом списке не в тему вообще...
+74
-15
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жук
"за голы в б#мж-лиге" помните такой прикол?
+43
-9
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Ответ ман сити фейк
Абсолютно нелогичный список. За 10 матчей Беллингем стал лучше Кевина? Если список учитывает только этот сезон, таком случае Кевина вообще не должно быть. Насчёт Собослаи тоже есть вопросы. Чем он лучше Бруно? По моему ничем
Ну сейчас Собослаи предпочтительнее Бруно, тот вообще не в форме
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denimo21
Ответ Александр Жук
"за голы в б#мж-лиге" помните такой прикол?
Нет, они забыли. Это ведь у них работает в одну сторону. А в данном случае они скажут «абсолютно заслуженно»
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ну ладно Беллингем сейчас рвёт, но как на 2 месте может быть Де Брюйне, который с начала сезона в больнице?
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Абсолютно нелогичный список. За 10 матчей Беллингем стал лучше Кевина? Если список учитывает только этот сезон, таком случае Кевина вообще не должно быть. Насчёт Собослаи тоже есть вопросы. Чем он лучше Бруно? По моему ничем
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лимонников
Ответ denimo21
Нет, они забыли. Это ведь у них работает в одну сторону. А в данном случае они скажут «абсолютно заслуженно»
и не забудьте...МЛС - это лига уровня АПЛ, а Сауды (с кучей звёзд) - лига уровня 2 лиги
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
выходец из убежища
Ответ Kemal Gul
Комментарий скрыт
Но список-то составляется сейчас, а не 10 месяцев назад.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Сергеев
Ответ Kemal Gul
Комментарий скрыт
это объясняет абсурдность его золотого мяча
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dottore
Как болельщик Реала со стажем (с 1982 года), я обеими руками за Джуда, но в душе то я понимаю и признаю, что КДБ лучший из лучших.
Но Джуд Топище!!!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nik name
Месси 🤣
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wild91688
Это уже реально не смешно,все и так поняли что он проект ФИФА и Уефа
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alon Raven
Ответ Kemal Gul
Комментарий скрыт
Многие считают Месси нападающим почему-то.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Игумнов
помните такого игрока , как решфорд , если бы вам сказали в мае этого года, что в первых 15 матчах нового сезона он забьет всего 1 гол, через сколько минут вы бы вызвали скорую помощь для меня?
так вот беллингем , конечно, хорош на старте сезона, но топ 1 на своей позиции? не удивлюсь, если он всего 1 гол забьет в следущих 10 матчах. по какому критерию он так высоко ? если только этот сезон, то де брюйне и в топ 25 быть не должно, тк лечится со старта. слишком много хайпа вокруг него , игрок только формируется и пока не заслуживает таких оценок
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Saint_Jimmy
Пока тут гремят гномосрачи, спрошу: что на 8 месте делает игрок из мю? Что игроки из мю вообще делают в топ-100?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Алекс
Месси и сюда запихали!
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sema mixajlov
Ответ Акира_1
Ну ладно Беллингем сейчас рвёт, но как на 2 месте может быть Де Брюйне, который с начала сезона в больнице?
вот именно как он на 2 месте, должен быть на первом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wild91688
Ответ madrilenos
хоть и болею за Мадрид, но где Педри? в топ 5 должен быть однозначно
Ахах какой Педри,он обычный брусок который теряется в важных матчах,что он сделал для барсы за столько лет,вылеты в Лигу Европы или то что он постоянно травмируется
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alireal
Месси вообще-то предполузащитник. Такое знать надо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Footballeur
Если будет список топ вратарей мира, то Месси думаю будет в пятерке. А если не будет, то выкидывайте такой список в мусор.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Кто-то будет ещё отрицать, что Месси суют незаслуженно во все рейтинги и все награды его фиктивные.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Ответ выходец из убежища
Но список-то составляется сейчас, а не 10 месяцев назад.
если сейчас, то что там делает травмированный Де Брюйне?🤣
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Бумажного генерала во все рейтинги вставляют уже автоматом)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leganessi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если тут остались еще взрослые люди и помнят настоящего атакующего полузащитника Роналду МЮ времен Фергюссона, то каждый адекват должен понимать что это такое - быть АПЗ.

Это как Роналду разрывать все поле со своих ворот, разрывать фланги и носиться по полю, взаимодействия со всей командой. Теперь включите любой матч пешехода Месси.

Этот ленивец просто по полю ползает и это у упоротых англичан называется АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК)))))

Пиар хасбика намного хлеще коронавируса. Это какой-то феномен одурманивания человечества)). Это же надо так опустить эту прекрасную позицию в футболе, включив туда калеку.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий