Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Де Брюйне и Мусиала – в топ-3, Месси – 4-й, Бруну – 8-й
Джуд Беллингем признан лучшим атакующим хавбеком мира по версии FourFourTwo.
20-летний английский полузащитник «Реала» занял первое место в десятке лучших игроков на своей позиции.
1. Джуд Беллингем («Реал»);
2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
3. Джамал Мусиала («Бавария»);
4. Лионель Месси («Интер Майами»);
5. Мартин Эдегор («Арсенал»);
6. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»);
7. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);
8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
9. Лукас Пакета («Вест Хэм»);
10. Петр Зелиньски («Наполи»).
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Но Джуд Топище!!!
так вот беллингем , конечно, хорош на старте сезона, но топ 1 на своей позиции? не удивлюсь, если он всего 1 гол забьет в следущих 10 матчах. по какому критерию он так высоко ? если только этот сезон, то де брюйне и в топ 25 быть не должно, тк лечится со старта. слишком много хайпа вокруг него , игрок только формируется и пока не заслуживает таких оценок
Это как Роналду разрывать все поле со своих ворот, разрывать фланги и носиться по полю, взаимодействия со всей командой. Теперь включите любой матч пешехода Месси.
Этот ленивец просто по полю ползает и это у упоротых англичан называется АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК)))))
Пиар хасбика намного хлеще коронавируса. Это какой-то феномен одурманивания человечества)). Это же надо так опустить эту прекрасную позицию в футболе, включив туда калеку.