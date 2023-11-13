Роналду – 8-й в списке лучших трансферов «МЮ» от FourFourTwo. Робсон лидирует, Руни – 4-й

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Покупка Брайана Робсона признана лучшей в истории «Манчестер Юнайтед».

Соглашение, заключенное с «Вест Бромвичем» в 1981 году, заняло первое место в списке самых удачных трансферов в истории клуба, составленном FourFourTwo.

В первую десятку рейтинга из 32 пунктов попали:

1. Брайан Робсон, из «Вест Бромвича» в 1981 году.

2. Денис Лоу, из «Торино» в 1962 году.

3. Эрик Кантона, из «Лидса» в 1992 году.

4. Уэйн Руни, из «Эвертона» в 2004 году.

5. Петер Шмейхель, из «Брондбю» в 1991 году.

6. Рой Кин, из «Ноттингем Форест» в 1993 году.

7. Рио Фердинанд, из «Лидса» в 2002 году.

8. Криштиану Роналду, из «Спортинга» в 2003 году.

9. Руд ван Нистелрой, из ПСВ в 2001 году.

10. Денис Ирвин, из «Олдхэма» в 1990 году.

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21 комментарий

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Achilles 21
Ответ Пикачу82
Кто еще кроме Роналду получал из первых 7 мест в МЮ золотой мяч? У меня все по этому рейтингу.
лоу
+8
-1
+7
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Tazemyrat Tolayew
А говорили что криш первый, а он только восьмой в честь восьмого золотого мяча Месси!
+7
-2
+5
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Игорь Климов
Даже в этом списке этот Кринж7 далеко не лучший.
+5
-2
+3
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Рэдклифф, Сыр Жим
Ответ Пикачу82
Кто еще кроме Роналду получал из первых 7 мест в МЮ золотой мяч? У меня все по этому рейтингу.
Во первых FourFourTwo это чистая вкусовщина, во вторых почему Золотой мяч должен перевешивать достижения других игроков? Золотой Мяч это обычное голосование.
+3
0
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utsh44psmr
Не красивый список
+5
-3
+2
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Отец Абду
1) Ферги
2) Великий Магуайр

и все остальные:)
+1
0
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Квадратное личико
С одной стороны, Роналду на восьмом месте низковато смотрится. С другой, там выше такие имена, что и не поспоришь особо 🤷🏻‍♂️
+1
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Rinat Television
Ответ Пепси пеналдувич
Кантона высоковато как то)
Этот трансфер изменил положение дел в английском футболе, не только дал команде большого игрока, но и добавил Юнайтед харизмы и лоска.
+1
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Даня Кашеваров
Ответ Пикачу82
Кто еще кроме Роналду получал из первых 7 мест в МЮ золотой мяч? У меня все по этому рейтингу.
А это что, главный показатель? В любом случае здесь есть в списке обладатель золотого мяча и человек, которому памятник на Олд Траффорде стоит - Деннис Лоу
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Муканов Арманбек
Ответ Антон Фалафель
Почему везде пихают дутую легенду - Кантону???
Благодаря это "дутой легенде" Мю стал доминатором Апл
+2
-1
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den1slam
Отдал бы первое Фергюсону)
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a2wai
Хорошо, что речь идет про переход из Спортинга, а не из Ювентуса))
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Achilles 21
Ответ Пикачу82
И Бест получал но это мохнатые времена и они в этом списке и так не фигурируют
почему не фигурируют?лоу на втором месте
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