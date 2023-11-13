Роналду – 8-й в списке лучших трансферов «МЮ» от FourFourTwo. Робсон лидирует, Руни – 4-й
Покупка Брайана Робсона признана лучшей в истории «Манчестер Юнайтед».
Соглашение, заключенное с «Вест Бромвичем» в 1981 году, заняло первое место в списке самых удачных трансферов в истории клуба, составленном FourFourTwo.
В первую десятку рейтинга из 32 пунктов попали:
1. Брайан Робсон, из «Вест Бромвича» в 1981 году.
2. Денис Лоу, из «Торино» в 1962 году.
3. Эрик Кантона, из «Лидса» в 1992 году.
4. Уэйн Руни, из «Эвертона» в 2004 году.
5. Петер Шмейхель, из «Брондбю» в 1991 году.
6. Рой Кин, из «Ноттингем Форест» в 1993 году.
7. Рио Фердинанд, из «Лидса» в 2002 году.
8. Криштиану Роналду, из «Спортинга» в 2003 году.
9. Руд ван Нистелрой, из ПСВ в 2001 году.
10. Денис Ирвин, из «Олдхэма» в 1990 году.
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и все остальные:)