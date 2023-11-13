Роналду – 8-й в списке лучших трансферов «МЮ» от FourFourTwo. Робсон лидирует, Руни – 4-й

Покупка Брайана Робсона признана лучшей в истории «Манчестер Юнайтед».

Соглашение, заключенное с «Вест Бромвичем» в 1981 году, заняло первое место в списке самых удачных трансферов в истории клуба, составленном FourFourTwo.

В первую десятку рейтинга из 32 пунктов попали:

1. , из «Вест Бромвича» в 1981 году.

2. , из «Торино» в 1962 году.

3. , из «Лидса» в 1992 году.

4. , из «Эвертона» в 2004 году.

5. Петер Шмейхель, из «Брондбю» в 1991 году.

6. Рой Кин, из «Ноттингем Форест» в 1993 году.

7. , из «Лидса» в 2002 году.

8. Криштиану Роналду, из «Спортинга» в 2003 году.

9. Руд ван Нистелрой, из ПСВ в 2001 году.

10. Денис Ирвин, из «Олдхэма» в 1990 году.

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