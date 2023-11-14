Родриго о расизме в Ла Лиге: «Не считаю Испанию расистской, эта проблема есть во всех странах. На стадионах бывает трудно, но в жизни все спокойно»

Родриго высказался о расизме в адрес Винисиуса на стадионах в Испании.

«То, что произошло, давалось очень тяжело. Я не считаю Испанию расистской, хотя эта проблема есть, как и во всех странах. Мы не можем говорить обо всех из-за меньшинства. У нас нет никаких проблем в этом отношении. На стадионах приходится немного труднее, но в жизни все спокойно».

О словах Пуйоля про

«Если он хочет помочь – пожалуйста. Правда в том, что я стал спокойнее, на поле каждый из нас ведет себя по-своему. Некоторые не так хладнокровны, но судьи не фиксируют фолы, [Винисиуса] сбивают часто, и это может беспокоить его. Мы постоянно общаемся».

О судействе в и ЛЧ

«Оно немного отличается. В Лиге чемпионов все немного по-другому, но я не люблю много говорить о судьях», – сказал нападающий « ».

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