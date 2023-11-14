Родриго о расизме в Ла Лиге: «Не считаю Испанию расистской, эта проблема есть во всех странах. На стадионах бывает трудно, но в жизни все спокойно»

Теги Реал Мадрид Карлес Пуйоль Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Винисиус Жуниор Родриго дискриминация Футбол

Родриго высказался о расизме в адрес Винисиуса на стадионах в Испании.

«То, что произошло, давалось очень тяжело. Я не считаю Испанию расистской, хотя эта проблема есть, как и во всех странах. Мы не можем говорить обо всех из-за меньшинства. У нас нет никаких проблем в этом отношении. На стадионах приходится немного труднее, но в жизни все спокойно».

О словах Пуйоля про Винисиуса

«Если он хочет помочь – пожалуйста. Правда в том, что я стал спокойнее, на поле каждый из нас ведет себя по-своему. Некоторые не так хладнокровны, но судьи не фиксируют фолы, [Винисиуса] сбивают часто, и это может беспокоить его. Мы постоянно общаемся».

О судействе в Ла Лиге и ЛЧ

«Оно немного отличается. В Лиге чемпионов все немного по-другому, но я не люблю много говорить о судьях», – сказал нападающий «Реала».

Настаивает на массовом расизме в Валенсии, но признает, что иногда провоцирует: Винисиус в суде

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5 комментариев

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Реал король футбола
парень с головой, винисиус учись у брата
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MUSA17
Мы не можем говорить обо всех из-за меньшинства. отлично сказано👍
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Футбол_это_жизнь
Расизм есть везде! Но страдают от него только нытики типа винисиуса. Остальные все все понимают! Есть и белый расизм и черный и азиатский! Но принято ныть только про черный! Ибо всем пофиг как в Африке относятся к белым людям! И эта тема была не такой актуальной пока один мадридский выкормыш не стал на этом строить свою карьеру!
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Overkiller
А в странах, например, Африки тоже есть расизм тогда? Только уже по отношению к белым получается?
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Ыбраһымұлы Златан
Адекватный Родриго
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