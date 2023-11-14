Камени об оскорблениях в адрес Винисиуса: «Это происходит скорее из-за его отношения, чем из-за чего-либо еще. Во многих случаях молчание – лучший способ ответить»

Идрисс Камени считает, что Винисиусу стоит спокойнее реагировать на оскорбления.

– Каково ваше мнение о «деле »? Как вы думаете, с этим хорошо разбираются? А сам футболист?

– Я не хочу никого проявить неуважение или быть неправильно понятым, потому что мы все по-разному реагируем на одну и ту же проблему. Но я бы не воспринял это так же [как Винисиус].

Отвечать криком или оскорблением – значит принять правила их игры, поставить себя на их уровень. Во многих случаях молчание – лучший способ ответить. Мы должны учитывать, что стиль игры футболиста можно интерпретировать как провокацию. Я думаю, что ключ к успеху – перевести все в более спокойное и вежливое направление.

– Вы думаете, что если бы Винисиус относился к ситуации по-другому, его бы меньше оскорбляли?

– Если бы у него было другое отношение к ситуации, думаю, да. Из-за этого люди называют Винисиуса провокатором. Видно, что это происходит скорее из-за его отношения, чем из-за чего-либо еще, потому что в лиге много чернокожих, которые не страдают от этого каждые выходные, – сказал бывший вратарь «Эспаньола», «Малаги» и сборной Камеруна, который также подвергался расистским оскорблениям в ходе карьеры.

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