Камени об оскорблениях в адрес Винисиуса: «Это происходит скорее из-за его отношения, чем из-за чего-либо еще. Во многих случаях молчание – лучший способ ответить»

Теги Реал Мадрид Идрисс Камени Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Идрисс Камени считает, что Винисиусу стоит спокойнее реагировать на оскорбления.

– Каково ваше мнение о «деле Винисиуса»? Как вы думаете, с этим хорошо разбираются? А сам футболист?

– Я не хочу никого проявить неуважение или быть неправильно понятым, потому что мы все по-разному реагируем на одну и ту же проблему. Но я бы не воспринял это так же [как Винисиус]. 

Отвечать криком или оскорблением – значит принять правила их игры, поставить себя на их уровень. Во многих случаях молчание – лучший способ ответить. Мы должны учитывать, что стиль игры футболиста можно интерпретировать как провокацию. Я думаю, что ключ к успеху – перевести все в  более спокойное и вежливое направление.

– Вы думаете, что если бы Винисиус относился к ситуации по-другому, его бы меньше оскорбляли?

– Если бы у него было другое отношение к ситуации, думаю, да. Из-за этого люди называют Винисиуса провокатором. Видно, что это происходит скорее из-за его отношения, чем из-за чего-либо еще, потому что в лиге много чернокожих, которые не страдают от этого каждые выходные, – сказал бывший вратарь «Эспаньола», «Малаги» и сборной Камеруна, который также подвергался расистским оскорблениям в ходе карьеры.

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14 комментариев

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mel1189
Сразу вспоминается Дани Алвес в таких ситуациях, молча взял банан, съел его, подал угловой(если мне память не изменяет)и полетел дальше вспахивать свою бровку.
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Кирилл
Ответ ZA.RMA
Винни может быть тем еще провокатором - допустим. Но все оскорбления все-равно связаны с его цветом кожи и сколько бы тут не пытались оправдать это - это расизм. Конечно, самое лучше промолчать/ответить голевыми действиями на поле = лучший исход для Винни и команды. Но с другой стороны молчать - значит допускать и разрешать такое. А это уже не выход из ситуации. Тем более давайте не забывать, что изначально вся эта история началась с того, что Винисиуса винили в том, что он празднует голы танцами, а Коке вообще заявили что если тот будет танцевать у них на поле - у него будут проблемы. Это явно не норм. Но все же хотелось бы, чтобы Винни уже переборол этот барьер и злость и доказывал всё на поле, как в последнем матче.
Но вот все равно вопрос: почему в отношении других темнокожих игроков Реала, таких как Родриго, Джуд, Алаба, Тчуамени, Камавинга, такого отношения не наблюдается ?

Вроде бы цвет кожи у них всех одинаковый с Винисиусом.
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Фарид Харисов
Винисиус их тех людей, кто лает и кусает собак в ответ.
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mel1189
Ответ Фарид Харисов
Тоже тактика не лучшая. Недавно Алвес молча взял банан и сунул куда не надо, где он теперь?)
Неудачный пример, особенно после последних новостей о допросе потерпевшей и её новых показаний.
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tankist231
Полностью прав
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Rhett Butler
Очень здравый комментарий от Камени! Либо он такой мудрый, либо старой закалки.
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Квадратное личико
Винисиус просто такой человек. Даже по выражению его лица видно, что это личность стервозная, истеричная, скандальная. Ну а поведение, после которого его Карло как ребёнка за руку со стадиона уводит, только подтверждает это.
Расистские выкрики с трибун это никак не оправдывает, но в том, что так достаётся именно Винисиусу, виноват прежде всего он сам.
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JENNINGS
Помню этого вратаря. Хоть и бабочек ловил периодически, в своё время был стеной «Малаги». Если поймал кураж - пробить его было невозможно
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Камбоджа Иванов
Ждём расистского скандала с Камени, чтобы посмотреть его реакцию?
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Фарид Харисов
Ответ mel1189
Неудачный пример, особенно после последних новостей о допросе потерпевшей и её новых показаний.
попал то в эту заваруху все равно из-за банана куда не надо, хоть и возможно не виновен.
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