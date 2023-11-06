Карлес Пуйоль: «Если бы Винисиус изменил свое поведение, он получил бы больше признания. Хотел бы поговорить с ним»
Карлес Пуйоль хотел бы поговорить с Винисиусом о его поведении.
«Винисиус – великолепный игрок. Я хотел бы поговорить с ним [о его поведении] и высказать свое мнение. Я бы пообщался с ним как товарищ по команде. Он решает исход матчей, его футболом следует восхищаться.
Если бы он поменял кое-что в своем поведении, он получил бы больше признания», – считает бывший капитан «Барселоны».
«Ты и я, выйдем». Винисиус – вратарю «Райо» Димитриевски после стычки
Винисиус локтем ударил Паласона и устроил стычку с вратарем Димитриевски, но судья Мунуэра не показал ему вторую желтую. Игрока «Реала» тоже били локтем в матче с «Райо»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Хорошо, что в Барсе Араухо есть, он достойный преемник Карлеса
Там его угомонить наверное только Зизу смог бы.
В нулевых: Пуйоль, Рауль, Гиггз/Скоулз, Терри/Лэмпард, Виейра, Джеррард, Кан
Сейчас: Тер Штеген, Модрич, Фернандес, Рис Джеймс, Эдегор, Ван Дейк, Нойер
По факту только Модрич, Ван Дейк и Нойер могут иметь такой же авторитет в своих командах, как вышеназванные в нулевых, поэтому определенная деградация на лицо, ветераны меньше задерживаются в клубах, а еще видно, что раньше капитанами в большинстве своем были воспитанники клубов, а сейчас только Джеймс из списка является таковым
А если по титулам,регалиям и вхождениям в различные сборные сезона и т.д. то Серхио Рамос безусловно лучший в испанском футболе. При этом Пуйоль был прекрасным защитником,одним из лучших в своем поколении.