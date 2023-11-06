Карлес Пуйоль: «Если бы Винисиус изменил свое поведение, он получил бы больше признания. Хотел бы поговорить с ним»

Карлес Пуйоль хотел бы поговорить с Винисиусом о его поведении.

«Винисиус – великолепный игрок. Я хотел бы поговорить с ним [о его поведении] и высказать свое мнение. Я бы пообщался с ним как товарищ по команде. Он решает исход матчей, его футболом следует восхищаться.

Если бы он поменял кое-что в своем поведении, он получил бы больше признания», – считает бывший капитан «Барселоны».

«Ты и я, выйдем». Винисиус – вратарю «Райо» Димитриевски после стычки

Винисиус локтем ударил Паласона и устроил стычку с вратарем Димитриевски, но судья Мунуэра не показал ему вторую желтую. Игрока «Реала» тоже били локтем в матче с «Райо»

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