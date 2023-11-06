Карлес Пуйоль: «Если бы Винисиус изменил свое поведение, он получил бы больше признания. Хотел бы поговорить с ним»

Теги Барселона Реал Мадрид Карлес Пуйоль Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Карлес Пуйоль хотел бы поговорить с Винисиусом о его поведении.

«Винисиус – великолепный игрок. Я хотел бы поговорить с ним [о его поведении] и высказать свое мнение. Я бы пообщался с ним как товарищ по команде. Он решает исход матчей, его футболом следует восхищаться.

Если бы он поменял кое-что в своем поведении, он получил бы больше признания», – считает бывший капитан «Барселоны».

«Ты и я, выйдем». Винисиус – вратарю «Райо» Димитриевски после стычки

Винисиус локтем ударил Паласона и устроил стычку с вратарем Димитриевски, но судья Мунуэра не показал ему вторую желтую. Игрока «Реала» тоже били локтем в матче с «Райо»

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58 комментариев

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house1994
Не хватает таких спортсменов в нынешнем футбольном мире, как Пуйоль
+129
-1
+128
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Большой Сэми
Ответ Bazilic
Не понимаю, почему Модрич с Кроссом молчат
Их заботят мысли как бы с основы не улететь, а не о Винни думать
+47
-1
+46
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Bazilic
Как же футболу не хватает таких людей, как Пуйоль
Хорошо, что в Барсе Араухо есть, он достойный преемник Карлеса
+41
-8
+33
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Bazilic
Не понимаю, почему Модрич с Кроссом молчат
+25
-3
+22
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RUSLAN USMANKULYYEW
не поможет разговор
+16
-1
+15
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ljolik888
Вини не достоин разговора с великим Пуйолем . Тем более , там уже ничего не поможет . Его пиар - коллеги на этом бабло зарабатывают и явно не откажутся от кормушки .
+20
-7
+13
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Анатолий Петрушкин
Ответ Arthurino
Чисто сравнить капитанов некоторых топ клубов в нулевые и сейчас. В нулевых: Пуйоль, Рауль, Гиггз/Скоулз, Терри/Лэмпард, Виейра, Джеррард, Кан Сейчас: Тер Штеген, Модрич, Фернандес, Рис Джеймс, Эдегор, Ван Дейк, Нойер По факту только Модрич, Ван Дейк и Нойер могут иметь такой же авторитет в своих командах, как вышеназванные в нулевых, поэтому определенная деградация на лицо, ветераны меньше задерживаются в клубах, а еще видно, что раньше капитанами в большинстве своем были воспитанники клубов, а сейчас только Джеймс из списка является таковым
Тер Стеген не капитан. И говорить о том, что Модрич авторитет когда у него в команде такую дичь творит Винисиус... ну такое.
+8
-2
+6
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Рашпель793
Ответ Bazilic
Не понимаю, почему Модрич с Кроссом молчат
видимо, там тяжёлый случай и Вини вместо того, чтобы прислушаться к дедам, начинает ерепениться и токсичность внутри команды повышается.
Там его угомонить наверное только Зизу смог бы.
+5
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Ханс Ланда
Возможно именно такого товарища по команде, как Карлес, как-раз и не хватает Винисиусу
+6
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deadjoker
Главное чтобы после разговора он Пуйоля в расизме не обвинил :)))
+7
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Zidane 21
Карлес Пуйоль - лучший испанский защитник в истории футбола!
+6
-2
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Нефанатик
Если бы у него были мозги, он бы изменил.
+5
-1
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Writer 1
В политике есть такое понятие как "Антирейтинг" (Для пояснения этого термина приведу Порошенко) Так вот если перевести на футбольный, то у Винисиуса слишком развиты его минусы, и это оттолкаивает большое кол-во людей, и это никак не связано с его плюсами, просто людей которые не любят его из-за его минусов тоже много, как и тех, кто его любят из-за плюсов, это просто факт. Как футболист он мне нравится, но я бы хотел что бы он закрыл рот и не распространял идеи блм
+3
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Жасик Тулаков
Ответ Bazilic
Не понимаю, почему Модрич с Кроссом молчат
может и беседовали с ним, но ввиду отсутствия результатов не хотят что либо говорить
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Большой Брат
Сразу вспоминается момент когда Карлес остановил издевательское празднование Неймара и Алвеса во время матча с Райо. Настоящий капитан!
+4
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Maksat Hasanow
Ответ Arthurino
Да это понятно, Роберто и Начо первые капитаны, но я про играющих ведь, хотя по такой логике и Джеймса можно выписать из списка)
так последнее время и Модрич тоже не так много играет. можно выделить Карвахаля. он больше всех играет
+2
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Arthurino
Ответ house1994
Не хватает таких спортсменов в нынешнем футбольном мире, как Пуйоль
Чисто сравнить капитанов некоторых топ клубов в нулевые и сейчас.

В нулевых: Пуйоль, Рауль, Гиггз/Скоулз, Терри/Лэмпард, Виейра, Джеррард, Кан

Сейчас: Тер Штеген, Модрич, Фернандес, Рис Джеймс, Эдегор, Ван Дейк, Нойер

По факту только Модрич, Ван Дейк и Нойер могут иметь такой же авторитет в своих командах, как вышеназванные в нулевых, поэтому определенная деградация на лицо, ветераны меньше задерживаются в клубах, а еще видно, что раньше капитанами в большинстве своем были воспитанники клубов, а сейчас только Джеймс из списка является таковым
+13
-11
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Ruslan3132
Ответ Bazilic
У Барсы в этом плане все в порядке Есть Араухо и Гави
сравнить Гави с Пуйолем )) это конечно нечто...СЛОН и моська они.
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Hasan_072
Железобетонная легенда футбола и просто нереальная личность, таких гигантов не хватает сейчас в футболе да и Барселоне особенно
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Hasan_072
Ответ Bazilic
У Барсы в этом плане все в порядке Есть Араухо и Гави
Надеюсь травмы не попортят карьеру Араухо
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Den
лев, сердце Барсы
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Ruslan3132
Пуйоль мог бы навтыкать Вини, как и Рамос в прошлом. Сейчас таких дядек пока нет, скорее даже Джуд молодой чаще берет шевство и угоманивает эмоции Вини.
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Иван Стажков
Ответ Zidane 21
Карлес Пуйоль - лучший испанский защитник в истории футбола!
Нуу... Фернандо Йерро мог бы аргументированно поспорить)
А если по титулам,регалиям и вхождениям в различные сборные сезона и т.д. то Серхио Рамос безусловно лучший в испанском футболе. При этом Пуйоль был прекрасным защитником,одним из лучших в своем поколении.
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people people
Ответ Bazilic
У Барсы в этом плане все в порядке Есть Араухо и Гави
Гави это просто глупый дуболом, куда вы его с Пуйолем сравнивайте)
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abrbal
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Ответ Arthurino
Чисто сравнить капитанов некоторых топ клубов в нулевые и сейчас. В нулевых: Пуйоль, Рауль, Гиггз/Скоулз, Терри/Лэмпард, Виейра, Джеррард, Кан Сейчас: Тер Штеген, Модрич, Фернандес, Рис Джеймс, Эдегор, Ван Дейк, Нойер По факту только Модрич, Ван Дейк и Нойер могут иметь такой же авторитет в своих командах, как вышеназванные в нулевых, поэтому определенная деградация на лицо, ветераны меньше задерживаются в клубах, а еще видно, что раньше капитанами в большинстве своем были воспитанники клубов, а сейчас только Джеймс из списка является таковым
ну ок то что звание капитана обесценивается это да. А почему нет? но меня смешит, когда говорят, что нынешние игроки режим не держут, когда сисиньо ссал на ресепшене
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