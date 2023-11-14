Родриго о «Реале»: «Новая схема скорее помогает Беллингему, чем нам с Винисиусом. Я не очень подхожу на роль «девятки», но рад, раз тренер считает, что я могу там играть»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига тактика Винисиус Жуниор Родриго Джуд Беллингем Футбол

Родриго рассказал об адаптации к новой схеме «Реала».

«Честно говоря, я был подавлен [из-за отсутствия голов], потому что у меня ничего не получалось, но теперь я вернулся. Я не могу никого винить, все это на моей совести – я приспосабливался к новой для себя позиции. Теперь у меня больше свободы. Играть на позиции «девятки» немного трудно, но если тренер считает, что я на это способен, то я рад этому».

Об отношениях с Джудом Беллингемом

«Все отлично, он феноменален. Он еще не говорит по-испански, но мы немного общаемся по-английски. Мы вместе ездили во Францию на ужин. У нас хорошие отношения. Он хороший парень. Он хорош во всем, что он делает».

Об изменениях в схеме «Реала»

«Мы с Вини – нападающие. Схема, по которой мы играем сейчас, больше помогает Джуду, но чувствуем себя лучше».

О любимой позиции на поле

«Прежде всего, в центре, затем – на флангах. Мне не нравится роль «девятки», но я чувствую себя лучше. Для меня это честь, но по своим характеристикам я не очень подхожу для этой роли. Мне нравится больше работать с мячом, но мы с Вини приспосабливаемся, и дела идут все лучше», – сказал Родриго.

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6 комментариев

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Cruel Snake
Ответ Гномович!
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Здесь не слова про «Барселону» но вы всё равно впихиваете её сюда.
+8
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+8
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headmaster
Заголовок и текст в новости немного не совпадают, из-за чего меняется восприятие этого интервью. Нехорошо так
+7
0
+7
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corazón blanco
Надеюсь, что все же притрутся, тем более неплохая связка образовывается благодаря этой схеме между Винисиусом и Беллингемом.
+4
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+3
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Jese Rodrigues
Ответ corazón blanco
Надеюсь, что все же притрутся, тем более неплохая связка образовывается благодаря этой схеме между Винисиусом и Беллингемом.
Пока Вини с Родриго или с Камавингой взаимодействует намного лучше, даже в разы.
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corazón blanco
Ответ Jese Rodrigues
Пока Вини с Родриго или с Камавингой взаимодействует намного лучше, даже в разы.
Ну так у них не так было много времени, чтобы сыграться, Вини пропустил практически месяц из-за травмы в августе-сентябре. То, что я увидел в матчах против Наполи и той же Осасуны мне очень понравилось. Ну и Вы приводите в пример тех игроков, которые уже не первый год играют вместе, конечно у них между собой будет «химия».
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