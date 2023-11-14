Родриго о «Реале»: «Новая схема скорее помогает Беллингему, чем нам с Винисиусом. Я не очень подхожу на роль «девятки», но рад, раз тренер считает, что я могу там играть»
Родриго рассказал об адаптации к новой схеме «Реала».
«Честно говоря, я был подавлен [из-за отсутствия голов], потому что у меня ничего не получалось, но теперь я вернулся. Я не могу никого винить, все это на моей совести – я приспосабливался к новой для себя позиции. Теперь у меня больше свободы. Играть на позиции «девятки» немного трудно, но если тренер считает, что я на это способен, то я рад этому».
Об отношениях с Джудом Беллингемом
«Все отлично, он феноменален. Он еще не говорит по-испански, но мы немного общаемся по-английски. Мы вместе ездили во Францию на ужин. У нас хорошие отношения. Он хороший парень. Он хорош во всем, что он делает».
Об изменениях в схеме «Реала»
«Мы с Вини – нападающие. Схема, по которой мы играем сейчас, больше помогает Джуду, но чувствуем себя лучше».
О любимой позиции на поле
«Прежде всего, в центре, затем – на флангах. Мне не нравится роль «девятки», но я чувствую себя лучше. Для меня это честь, но по своим характеристикам я не очень подхожу для этой роли. Мне нравится больше работать с мячом, но мы с Вини приспосабливаемся, и дела идут все лучше», – сказал Родриго.
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