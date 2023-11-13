«Сперцян – игрок уровня «Ювентуса». Похож на Бруну из «МЮ» по манере игры». Олусегун о хавбеке «Краснодара»

Олакунле Олусегун сравнил Эдуарда Сперцяна с Бруну Фернандешем.

«Думаю, каждый футболист « » смог бы заиграть в европейском клубе, у нас исполнители самого высокого уровня.

Сперцян? Видел новости, что он может перейти в один из европейских топ-клубов. На мой взгляд, Сперцян – игрок уровня «Ювентуса», он смог бы там заиграть и стать лидером.

По манере игры очень похож на из « ». Получается, Эдик – Бруну по уровню игры», – сказал форвард «Краснодара».

Напомним, ранее стало известно, что за Сперцяном наблюдают скауты «Ювентуса».

В первом круге Мир РПЛ Сперцян забил 7 голов в 15 матчах. Подробная статистика полузащитника доступна здесь.

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