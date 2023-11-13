«Сперцян – игрок уровня «Ювентуса». Похож на Бруну из «МЮ» по манере игры». Олусегун о хавбеке «Краснодара»

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия Краснодар Бруну Фернандеш Эдуард Сперцян Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун сравнил Эдуарда Сперцяна с Бруну Фернандешем.

«Думаю, каждый футболист «Краснодара» смог бы заиграть в европейском клубе, у нас исполнители самого высокого уровня.

Сперцян? Видел новости, что он может перейти в один из европейских топ-клубов. На мой взгляд, Сперцян – игрок уровня «Ювентуса», он смог бы там заиграть и стать лидером.

По манере игры Эдуард очень похож на Фернандеша из «Манчестер Юнайтед». Получается, Эдик – Бруну по уровню игры», – сказал форвард «Краснодара».

Напомним, ранее стало известно, что за Сперцяном наблюдают скауты «Ювентуса».

В первом круге Мир РПЛ Сперцян забил 7 голов в 15 матчах. Подробная статистика полузащитника доступна здесь.

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6 комментариев

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Overkiller
Они там до сих пор лидерство первого круга отмечают по тяжёлому?
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utsh44psmr
Игрок уровня Петросяна
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Rhett Butler
"По манере игры Эдуард очень похож на Фернандеша из «Манчестер Юнайтед». Получается, Эдик – Бруну по уровню игры" - аналитика ТОП! Помню, Ананидзе по манере игры на Месси был похож...
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Камбоджа Иванов
Этот игрок Ювентуса, как только с поля ушел в Кривцов, был просто уничтожен в щепки Венделом и Барриосом (высшими достижениями которых являются финал кубка Либертадорес и игра за Спортинг), четырежды фолил в первом тайме (дважды грубо) в матче против Зенита и ушел без КК или ЖК только из-за желания Карасёва, а последние 20 минут и вовсе валялся на поле и скулил от любого качания. Симуляции - это единственное, что его объединяет с европейскими и латинскими игроками
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Kubinec_
комплимент Ювентусу или обидел я хз..
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