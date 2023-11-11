Форвард «Краснодара» Олусегун: «У нас высокие шансы на чемпионство — шаг за шагом идем за трофеем»

Олакунле Олусегун считает, что у «Краснодара» высокие шансы на чемпионство в РПЛ.

Нападающий «быков» высказался в преддверии сегодняшнего матча 15-го тура с «Зенитом».

«Все команды хотят нас победить. Знаем о положении нашей команды в турнирной таблице, поэтому мы должны выигрывать все игры.

Думаю, у нас высокие шансы на чемпионство — шаг за шагом идем за трофеем», — сказал .

После 14 туров « » лидирует в таблице Мир , опережая идущий вторым «Зенит» на 2 очка.

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