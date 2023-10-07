Геннадий Орлов: «Краснодар» пока претендент номер один на чемпионство. Ивич фундаментально подходит к работе»

Теги премьер-лига Россия Геннадий Орлов Владимир Ивич Краснодар Александр Черников Эдуард Сперцян Олакунле Олусегун Футбол

Геннадий Орлов считает «Краснодар» главным претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.

«Ивич фундаментально подходит к работе. У «Краснодара» хороший состав – Черников, Сперцян... Олусегун выходит на замену и бежит быстрее всех. Это джокер в кармане Ивича.

«Краснодар» играет с самоотдачей, в охотку. Пока это претендент номер один на чемпионство», – сказал комментатор.

После 10 туров «Краснодар» набрал 24 очка и лидирует в таблице РПЛ.

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10 комментариев

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Tom_York
После 10 туров «Краснодар» набрал 34 очка и лидирует в таблице РПЛ.
34?))) Эй редактор за матч дают 3 очка, максимум может быть 30...
24
+4
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+4
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Roon95
хм, 34 балла за 10 матчей - это мощно. Пожалуй действительно Краснодар главный претендент , если столько баллов набирает))))
+4
0
+4
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Артём Амирджанян
34 балла🤣🤣🤣
+2
0
+2
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Tom_York
Ответ Николай Дергачев
нет, 34!
))) ну ок
+1
0
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Tom_York
Ответ Доктор Броманталь
Даже придворный Гена Орлов не верит в Зенит и «гения» Семака.
Придворный? Которого убрали с МатчТВ? Который когда надо критикует, когда надо хвалит? Поадекватнее тебя, кстати!
+1
0
+1
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tolstiy
ну такими темпами к 30у туру они могут и 100 очков набрать....
0
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Николай Дергачев
Ответ Tom_York
После 10 туров «Краснодар» набрал 34 очка и лидирует в таблице РПЛ. 34?))) Эй редактор за матч дают 3 очка, максимум может быть 30... 24
нет, 34!
0
0
0
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Tom_York
Ответ tolstiy
ну такими темпами к 30у туру они могут и 100 очков набрать....
102)))
0
0
0
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