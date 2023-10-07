Геннадий Орлов: «Краснодар» пока претендент номер один на чемпионство. Ивич фундаментально подходит к работе»
Геннадий Орлов считает «Краснодар» главным претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.
«Ивич фундаментально подходит к работе. У «Краснодара» хороший состав – Черников, Сперцян... Олусегун выходит на замену и бежит быстрее всех. Это джокер в кармане Ивича.
«Краснодар» играет с самоотдачей, в охотку. Пока это претендент номер один на чемпионство», – сказал комментатор.
После 10 туров «Краснодар» набрал 24 очка и лидирует в таблице РПЛ.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
34?))) Эй редактор за матч дают 3 очка, максимум может быть 30...
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