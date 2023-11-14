Хавбек «Эвертона» Гуйе призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке: «Каждый день невинные люди живут в страданиях и страхе»

Идрисса Гуйе призвал к прекращению огня на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Полузащитник « » забил победный гол в матче с « » (3:2). На следующий день игрок сборной Сенегала опубликовал сообщение о прекращении огня.

«Забив решающий гол, я испытываю огромную гордость, но также меня глубоко беспокоит то, что происходит в мире. Каждый день невинные люди, ставшие жертвами конфликта, живут в страданиях и страхе. Прекращение огня более чем необходимо», – написал в твиттере.

Liverpool Echo отмечает, что реплика Идриссы относилась к конфликту Израиля и Палестины.

Публикацию Гуйе поддержал бывший игрок «Манчестер Сити» , репостнувший ее с эмоджи «👏👏👏».