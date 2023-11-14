Хавбек «Эвертона» Гуйе призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке: «Каждый день невинные люди живут в страданиях и страхе»
Идрисса Гуйе призвал к прекращению огня на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Полузащитник «Эвертона» забил победный гол в матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:2). На следующий день игрок сборной Сенегала опубликовал сообщение о прекращении огня.
«Забив решающий гол, я испытываю огромную гордость, но также меня глубоко беспокоит то, что происходит в мире. Каждый день невинные люди, ставшие жертвами конфликта, живут в страданиях и страхе. Прекращение огня более чем необходимо», – написал Гуйе в твиттере.
Liverpool Echo отмечает, что реплика Идриссы относилась к конфликту Израиля и Палестины.
Публикацию Гуйе поддержал бывший игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон, репостнувший ее с эмоджи «👏👏👏».
Почему решили что он о палестинцах? Может о 120 тысячах армян бросивших свои дома и всë имущество и бежавших из Карабаха, или более 700 тыс. жителей Судана бежавших от гражданской войны ?
Что-то я сомневаюсь, что Гуйе за эти слова будет кто-то гнобить и отменять