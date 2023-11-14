Хавбек «Эвертона» Гуйе призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке: «Каждый день невинные люди живут в страданиях и страхе»

Теги Эвертон Джоуи Бартон премьер-лига Англия Кристал Пэлас Идрисса Гуйе Политика Футбол

Идрисса Гуйе призвал к прекращению огня на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Полузащитник «Эвертона» забил победный гол в матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:2). На следующий день игрок сборной Сенегала опубликовал сообщение о прекращении огня.

«Забив решающий гол, я испытываю огромную гордость, но также меня глубоко беспокоит то, что происходит в мире. Каждый день невинные люди, ставшие жертвами конфликта, живут в страданиях и страхе. Прекращение огня более чем необходимо», – написал Гуйе в твиттере.

Liverpool Echo отмечает, что реплика Идриссы относилась к конфликту Израиля и Палестины.

Публикацию Гуйе поддержал бывший игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон, репостнувший ее с эмоджи «👏👏👏».

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13 комментариев

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Назар Игорь
"Каждый день невинные люди ставшие жертвами конфликта живут в страданиях и страхе"
Почему решили что он о палестинцах? Может о 120 тысячах армян бросивших свои дома и всë имущество и бежавших из Карабаха, или более 700 тыс. жителей Судана бежавших от гражданской войны ?
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romankoucher
Скажи своим "мирным" одноверцам отпустить заложников, в том числе и граждан РФ, лицемер
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Квадратное личико
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Валентин Волков
Ничего не имею против прекращения конфликта, но почему бы тем, кто так переживает за жителей Газы, не предложить палестинцам отпустить заложников, к примеру? Как вообще у них вяжется заступничество за несчастных людей, и тот факт, что эта сторона все ещё держит людей в заложниках?
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Квадратное личико
Вот конкретный пример адекватного высказывания по ситуации для местных батиголок и прочих трёхсотликих мусульман. Человек призывает к прекращению огня и переживает за невинных жертв конфликта, а не как некоторые: "Хватит убивать палестинских (только палестинских - на еврейских пофиг) детей, остановите кровопролитие в Палестине!".
Что-то я сомневаюсь, что Гуйе за эти слова будет кто-то гнобить и отменять
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беда504
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Замечательный план. Что бы через пару лет начать всё заново, когда ребята вновь смогут протащить оружия вместо утраченного и обучить бойцов. Хороший пример отсутствия причинно-следственных связей в голове и неумения смотреть даже на пол шага вперёд.
хорошо сказано но Израиль уже почти сотню лет ущемляют Палестину))) прежде чем писать про конфликт изучи его))
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