Мадзарри может возглавить «Наполи» до конца сезона. Бывший тренер неаполитанцев не работал полтора года

Теги Вальтер Мадзарри Игор Тудор серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Вальтер Мадзарри может возглавить «Наполи».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сегодня президент неаполитанцев встретится с бывшим тренером «Интера» и «Уотфорда».

62-летний специалист готов подписать контракт сроком на шесть месяцев без возможности продления. Благодаря этому, а также хорошим отношениям с Де Лаурентисом, Мадзарри может опередить Игора Тудора в борьбе за пост тренера «Наполи».

Мадзарри уже возглавлял «Наполи» в период с 2009 по 2013 год. Он остается без работы с мая 2022 года после увольнения из «Кальяри».

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5 комментариев

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Kubinec_
шансы Аталанты на попадание в топ4 резко повышаются
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Артур Артур
Ничего себе, про кого вспомнили.
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Stanislav Cherchesov
Интересно было бы понаблюдать. Наполи был крепкой командой при нем.
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<~Inter~>
Вот и причина, почему Милан не думает об увольнении Пиоли. Попросту нет доступных тренеров, которых можно взять по ходу сезона
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Stanislav Cherchesov
Ответ <~Inter~>
Вот и причина, почему Милан не думает об увольнении Пиоли. Попросту нет доступных тренеров, которых можно взять по ходу сезона
Пиоли лучшее что случалось с Миланом за последние лет 10 точно. Смешно.
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