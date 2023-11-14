Мадзарри может возглавить «Наполи» до конца сезона. Бывший тренер неаполитанцев не работал полтора года
Вальтер Мадзарри может возглавить «Наполи».
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сегодня президент неаполитанцев встретится с бывшим тренером «Интера» и «Уотфорда».
62-летний специалист готов подписать контракт сроком на шесть месяцев без возможности продления. Благодаря этому, а также хорошим отношениям с Де Лаурентисом, Мадзарри может опередить Игора Тудора в борьбе за пост тренера «Наполи».
Мадзарри уже возглавлял «Наполи» в период с 2009 по 2013 год. Он остается без работы с мая 2022 года после увольнения из «Кальяри».
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