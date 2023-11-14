Мадзарри может возглавить «Наполи» до конца сезона. Бывший тренер неаполитанцев не работал полтора года

Вальтер Мадзарри может возглавить «Наполи».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сегодня президент неаполитанцев встретится с бывшим тренером «Интера» и «Уотфорда».

62-летний специалист готов подписать контракт сроком на шесть месяцев без возможности продления. Благодаря этому, а также хорошим отношениям с Де Лаурентисом, может опередить в борьбе за пост тренера «Наполи».

Мадзарри уже возглавлял «Наполи» в период с 2009 по 2013 год. Он остается без работы с мая 2022 года после увольнения из «Кальяри».

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