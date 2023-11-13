Президент «Наполи» попытался уговорить Конте в последний раз и встретился с Тудором

Теги Игор Тудор серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Руди Гарсия Футбол

Президент «Наполи» пообщался с двумя кандидатами на пост главного тренера.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, Аурелио Де Лаурентис предпринял последнюю попытку убедить Антонио Конте возглавить команду. Ранее экс-тренер «Интера» и «Ювентуса» отмечал, что не хочет приходить в клубы посреди сезона.

Основным вариантом остается Игор Тудор, летом покинувший «Марсель». С ним глава «Наполи» провел встречу в офисе своей медиакомпании в Риме.

Сообщалось, что Руди Гарсия, тренирующий «Наполи» с лета, фактически уволен.

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30 комментариев

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laudrup
Многим было понятно, что Гарсия не потянет Наполи.
Нужен был тренер с харизмой или интересными идеями.
Конте подходит по менталитету, но не факт, что по характеру .
Поругаются с Де Лаурентисом через неделю.
Тудор - тоже, на мой взгляд, рисковый вариант.
Но, где сейчас найти уровень Спалетти?
Де Дзерби было бы интересно, но он вряд ли уйдет сейчас из Брайтона.
+24
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Streetbor
Ответ Владимир Подкаменев
объясните, а почему Франк Райкаард не востребован, как тренер!? Он же был топом в свое время и его Барса была уникальна, его методика очень пришлась бы в Неаполе
Он 10 лет назад завершил карьеру тренера 😎
+15
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Антон Фалафель
Де Лаурентис просто жлоб. Сам развалил чемпионскую команду, своими дэбильными решениями.
+12
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Владимир Подкаменев
объясните, а почему Франк Райкаард не востребован, как тренер!? Он же был топом в свое время и его Барса была уникальна, его методика очень пришлась бы в Неаполе
+15
-4
+11
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Ковид 19
А так этому самодуру Лаурентису и надо, нечего было Спаллетти выгонять ☝️
+6
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Александр Суряев
Ответ Владимир Подкаменев
объясните, а почему Франк Райкаард не востребован, как тренер!? Он же был топом в свое время и его Барса была уникальна, его методика очень пришлась бы в Неаполе
Он давно завершил карьеру.
+5
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Vlados 86
Ответ Benjamin
Почему Спалетти не убедил остаться? Тренер принёс долгожданное чемпионство, можно было и раскошелиться под его запросы, чем сейчас Конте звать или уж тем более Тудора.
Наполи сыпался уже при Спалетти. Сезон на ободах доехали, благо в первом круге успели создать хороший задел по очкам. В кубке вылетели от Кремонезе, в ЛЧ от кризисного Милана, Хвича сдулся к весне окончательно. А там уже продажа Кима в Баварию маячила и т.д. Спал решил уйти победителем кмк, чуствовал, что след сезон будет сильно хуже.
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red hikkikomori
Ответ Ковид 19
А так этому самодуру Лаурентису и надо, нечего было Спаллетти выгонять ☝️
Спалетти сам свинтил. Знал что такой удачи больше не будет и он обкекается на второй сезон. И красиво устроил типа его убрали, а не он засцал, запросив серьёзное повышение ЗП, зная что Де Лаурентис жлоб
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OldRedWhite
Ответ Владимир Подкаменев
объясните, а почему Франк Райкаард не востребован, как тренер!? Он же был топом в свое время и его Барса была уникальна, его методика очень пришлась бы в Неаполе
Вы Ещё Зидана порекомендуйте )
Они оба дано повесили футбольные конспекты на гвоздь и больше не тренируют !
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Benjamin
Почему Спалетти не убедил остаться? Тренер принёс долгожданное чемпионство, можно было и раскошелиться под его запросы, чем сейчас Конте звать или уж тем более Тудора.
+2
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a2wai
Вот куда надо всем агентам со своими клиентами-тренерами двигать, МЮ пока бесперспективняк, а вот на Наполи можно и поживиться)
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d.xoxlov
Ответ OldRedWhite
Лучше Мостового , чем Гаттузо ! В нём меньше агрессии и больше понимания футбола
Ну до лета и Мостового можно, сезон уже вряд ли вырулить получится.
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<~Inter~>
Ответ Benjamin
Почему Спалетти не убедил остаться? Тренер принёс долгожданное чемпионство, можно было и раскошелиться под его запросы, чем сейчас Конте звать или уж тем более Тудора.
потому что он сам не захотел. Был высок шанс провалиться и уйти проигравшим
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Vlados 86
С Тудором вроде не сошлись (Sky), не захотел он быть тренером - затычкой на 7 мес.
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<~Inter~>
Ответ Darren&K
Это чистый косяк АдЛ. Он конечно отец Наполи, спас клуб в свое время и заново родил. Начиная с 2011 года Наполи постоянно в топе в Италии, пока миланцы были в ж... как могли боролись с Юве, один раз чуть не выиграли чемп, с голом Кулибали.в Турине, но скамейка и удача подвела. Все это время держит команду на плаву, не делая супермаркет. Лидеры если уходят Кавани Игуаин то по одному как правило. Мертенс или Инсинье с Гамшиком так вообще можно сказать до конца карьеры играли. Но этим летом именно он виноват со Спалом. Спал не собирался валить, были планы насчет ЛЧ, если не выиграть то пошуметь основательно. Но тут Аурелио в своем ключе, автоматом продлил контракт не спросив, а заодно и отказал в увеличении ЗП. Спал обиделся бедняжка. Но назначение Гарсии никто не понял. Токсичный тренер, не сгодился и в песках. Его работа вернее идиотизм сразу сказался. Кто из норм тренеров ломает то что отлично работает?’Просто выехал бы на багаже Спала изменив лишь чуть чуть и все. Любой бы тренер так сделал. Меняют игру если приходят в кризисный клуб, а не тот кто только что выиграл чемп с отрывом и был признан одной из самых ярких команд в сезоне в Европе
Все такие мастера критики ДеЛау, но ни от кого не слышал кого действительно Наполи мог пригласить этим летом. Спалетти же в первую очередь ушел из-за страха провалиться, а не продления контракта на 1 год. Он сам подписал контракт с автоматическим продлением и глупо потом из-за этого обижаться
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Darren&K
Это чистый косяк АдЛ. Он конечно отец Наполи, спас клуб в свое время и заново родил. Начиная с 2011 года Наполи постоянно в топе в Италии, пока миланцы были в ж... как могли боролись с Юве, один раз чуть не выиграли чемп, с голом Кулибали.в Турине, но скамейка и удача подвела. Все это время держит команду на плаву, не делая супермаркет. Лидеры если уходят Кавани Игуаин то по одному как правило. Мертенс или Инсинье с Гамшиком так вообще можно сказать до конца карьеры играли. Но этим летом именно он виноват со Спалом. Спал не собирался валить, были планы насчет ЛЧ, если не выиграть то пошуметь основательно. Но тут Аурелио в своем ключе, автоматом продлил контракт не спросив, а заодно и отказал в увеличении ЗП. Спал обиделся бедняжка. Но назначение Гарсии никто не понял. Токсичный тренер, не сгодился и в песках. Его работа вернее идиотизм сразу сказался. Кто из норм тренеров ломает то что отлично работает?’Просто выехал бы на багаже Спала изменив лишь чуть чуть и все. Любой бы тренер так сделал. Меняют игру если приходят в кризисный клуб, а не тот кто только что выиграл чемп с отрывом и был признан одной из самых ярких команд в сезоне в Европе
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Pertinax Gandi
Надо поговорить с СуперсСтасом. Можно ещё с СуперЛеонидом, но тот вряд ли оставит медиа ради футбола.
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<~Inter~>
На месте ДеЛау рискнул бы и пригласил Гальярдо
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KMR
Наполи и Тудор🤦
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Vicente Rodríguez
Ответ laudrup
Многим было понятно, что Гарсия не потянет Наполи. Нужен был тренер с харизмой или интересными идеями. Конте подходит по менталитету, но не факт, что по характеру . Поругаются с Де Лаурентисом через неделю. Тудор - тоже, на мой взгляд, рисковый вариант. Но, где сейчас найти уровень Спалетти? Де Дзерби было бы интересно, но он вряд ли уйдет сейчас из Брайтона.
Де Дзерби да
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nick-basil
Надо менять и работниц, а не только кровати двигать. Защита с пробелами. Схемы Спалетти тоже уже не работают
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OldRedWhite
Ответ Vlados 86
Наполи сыпался уже при Спалетти. Сезон на ободах доехали, благо в первом круге успели создать хороший задел по очкам. В кубке вылетели от Кремонезе, в ЛЧ от кризисного Милана, Хвича сдулся к весне окончательно. А там уже продажа Кима в Баварию маячила и т.д. Спал решил уйти победителем кмк, чуствовал, что след сезон будет сильно хуже.
Про Кремонезе - просто глупость , видимо Вы не смотрели матч и забыли когда он был ))
А в остальном - 100 % попадание .
Полностью с Вами согласен !
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Vlados 86
Ответ OldRedWhite
Про Кремонезе - просто глупость , видимо Вы не смотрели матч и забыли когда он был )) А в остальном - 100 % попадание . Полностью с Вами согласен !
не исключаю, что кубок намеренно сливали.
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OldRedWhite
Ответ Vlados 86
не исключаю, что кубок намеренно сливали.
Нет !
Там был дождь стеной и мяч сказал :
В эти ворота сегодня не пойду , такое тоже бывает ))
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Vicente Rodríguez
Ответ Vlados 86
Наполи сыпался уже при Спалетти. Сезон на ободах доехали, благо в первом круге успели создать хороший задел по очкам. В кубке вылетели от Кремонезе, в ЛЧ от кризисного Милана, Хвича сдулся к весне окончательно. А там уже продажа Кима в Баварию маячила и т.д. Спал решил уйти победителем кмк, чуствовал, что след сезон будет сильно хуже.
Разве за это можно осуждать Спалетти? Думаю нет
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