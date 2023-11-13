Президент «Наполи» попытался уговорить Конте в последний раз и встретился с Тудором
Президент «Наполи» пообщался с двумя кандидатами на пост главного тренера.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, Аурелио Де Лаурентис предпринял последнюю попытку убедить Антонио Конте возглавить команду. Ранее экс-тренер «Интера» и «Ювентуса» отмечал, что не хочет приходить в клубы посреди сезона.
Основным вариантом остается Игор Тудор, летом покинувший «Марсель». С ним глава «Наполи» провел встречу в офисе своей медиакомпании в Риме.
Сообщалось, что Руди Гарсия, тренирующий «Наполи» с лета, фактически уволен.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Нужен был тренер с харизмой или интересными идеями.
Конте подходит по менталитету, но не факт, что по характеру .
Поругаются с Де Лаурентисом через неделю.
Тудор - тоже, на мой взгляд, рисковый вариант.
Но, где сейчас найти уровень Спалетти?
Де Дзерби было бы интересно, но он вряд ли уйдет сейчас из Брайтона.
Они оба дано повесили футбольные конспекты на гвоздь и больше не тренируют !
А в остальном - 100 % попадание .
Полностью с Вами согласен !
Там был дождь стеной и мяч сказал :
В эти ворота сегодня не пойду , такое тоже бывает ))