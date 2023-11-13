Президент «Наполи» попытался уговорить Конте в последний раз и встретился с Тудором

Президент «Наполи» пообщался с двумя кандидатами на пост главного тренера.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, Аурелио Де Лаурентис предпринял последнюю попытку убедить Антонио Конте возглавить команду. Ранее экс-тренер «Интера» и «Ювентуса» отмечал, что не хочет приходить в клубы посреди сезона.

Основным вариантом остается Игор Тудор, летом покинувший «Марсель». С ним глава «Наполи» провел встречу в офисе своей медиакомпании в Риме.

Сообщалось, что Руди Гарсия, тренирующий «Наполи» с лета, фактически уволен.

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