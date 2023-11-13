«Наполи» решил уволить Гарсию. Тудор – главный кандидат на замену, Каннаваро – альтернатива

Руди Гарсия будет уволен с поста тренера «Наполи».

По информации La Gazzetta dello Sport, президент клуба был в ярости после поражения от «Эмполи» (0:1) и решил уволить француза. Фактически тренер уже уволен, он не будет руководить тренировкой в среду.

Главным претендентом на замену является бывший тренер «Марселя Игор Тудор, наиболее конкретной альтернативой – , которого уволили из «Беневенто» в феврале.

« » идет на 4-м месте в Серии А, набрав 21 очков в 12 матчах.

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