«Наполи» решил уволить Гарсию. Тудор – главный кандидат на замену, Каннаваро – альтернатива

Теги Игор Тудор Фабио Каннаваро серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Руди Гарсия Футбол

Руди Гарсия будет уволен с поста тренера «Наполи».

По информации La Gazzetta dello Sport, президент клуба Аурелио Де Лаурентис был в ярости после поражения от «Эмполи» (0:1) и решил уволить француза. Фактически тренер уже уволен, он не будет руководить тренировкой в среду.

Главным претендентом на замену Гарсии является бывший тренер «Марселя Игор Тудор, наиболее конкретной альтернативой – Фабио Каннаваро, которого уволили из «Беневенто» в феврале.

«Наполи» идет на 4-м месте в Серии А, набрав 21 очков в 12 матчах.

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18 комментариев

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SergioRamos92
Ответ JuVero
Де Лаурентис начудил с тренером, надо было Спалу накинуть зарплату.
Спалетти я думаю и так бы ушел
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Иван Новиков
А Семак?
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JuVero
Де Лаурентис начудил с тренером, надо было Спалу накинуть зарплату.
+6
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леннорыч-абрамович
Пригласите Массимо Карреру! Если не пойдёт, то зовите Невио Скалу.
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Любезный Коссутий
круговорот физруков в Наполи
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Katya Andreychuk
Какая неожиданность. Чел, которого турнули из СА не прижился в чемпионе Италии. Зачем было Спала гнать?
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dm2244
Ответ Иван Новиков
А Семак?
У Семака параметры , одна из которых отсутствия задачи выхода из группы ЛЧ,
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Семён Жуйло
Ответ Benjamin
Выгнать Спалетти было редким идиотизмом, сам развалил все Де Лаурентис
Спал ушел сам. Да, ему не дали желаемых миллионов, но никто не выгонял.
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Максим Черкашин
Ответ SergioRamos92
Спалетти я думаю и так бы ушел
Так и есть, команда стала чемпионом, а трансферы были совсем грустные.
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Бронислав Каминский
Ответ Direct free kick
Каррера должен возглавить Юву и выиграть с ней ЛЧ, хотя откуда ДиНамовцУ знать что такое ЛЧ. 0 участий там
Ювка впринципе тоже должна уже забыть,что такое ЛЧ
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леннорыч-абрамович
Ответ Иван Новиков
А Семак?
Лев не бросит свой прайд.
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Aleks Del Piero
ДеЛа, присмотрись к топарю из Юве, отомсти за Джунтоли
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Tornado V
ситуация не изменится
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