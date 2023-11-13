«Наполи» решил уволить Гарсию. Тудор – главный кандидат на замену, Каннаваро – альтернатива
Руди Гарсия будет уволен с поста тренера «Наполи».
По информации La Gazzetta dello Sport, президент клуба Аурелио Де Лаурентис был в ярости после поражения от «Эмполи» (0:1) и решил уволить француза. Фактически тренер уже уволен, он не будет руководить тренировкой в среду.
Главным претендентом на замену Гарсии является бывший тренер «Марселя Игор Тудор, наиболее конкретной альтернативой – Фабио Каннаваро, которого уволили из «Беневенто» в феврале.
«Наполи» идет на 4-м месте в Серии А, набрав 21 очков в 12 матчах.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
18 комментариев