«Наполи» предложил Тудору 1-летний контракт. Тренер согласен и ждет окончательного решения клуба
Экс-тренер «Марселя» Игор Тудор может возглавить «Наполи».
Стороны ведут переговоры в Риме, и хорват согласился на однолетний контракт, предложенный президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, хотя изначально хотел заключить соглашение на более долгий срок.
В настоящее время Тудор и его агент по-прежнему находятся в столице Италии, ожидая окончательного решения «Наполи».
Сообщалось, что Руди Гарсия, тренирующий клуб с лета, фактически уволен.
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