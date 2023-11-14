«Наполи» предложил Тудору 1-летний контракт. Тренер согласен и ждет окончательного решения клуба

Экс-тренер «Марселя» Игор Тудор может возглавить «Наполи».

Стороны ведут переговоры в Риме, и хорват согласился на однолетний контракт, предложенный президентом неаполитанцев , хотя изначально хотел заключить соглашение на более долгий срок.

В настоящее время и его агент по-прежнему находятся в столице Италии, ожидая окончательного решения « ».

Сообщалось, что Руди Гарсия, тренирующий клуб с лета, фактически уволен.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?