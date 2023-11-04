«Реал» опроверг слухи о переговорах с Мбаппе: «Информация полностью ложна»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» опроверг слухи о переговорах с Килианом Мбаппе.

«Учитывая информацию, недавно появившуюся и опубликованную различными СМИ, в которой высказываются предположения о переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, футбольный клуб «Реал Мадрид» хотел бы заявить, что эта информация полностью ложна и что никаких переговоров с игроком, который принадлежит «ПСЖ», не было», – говорится в заявлении мадридского клуба.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до завершения текущего сезона. Ранее сообщалось, что «Реал» может предпринять новую попытку трансфера французского футболиста. 

«Реал» планирует платить Мбаппе 35 млн евро после уплаты налогов, в «ПСЖ» он зарабатывает 60 млн. В «Мадриде» никто не получает больше 11 млн (El Chiringuito)

Игроки «Реала» уверены в приходе Мбаппе летом, руководство – нет. «ПСЖ» хочет продлить контракт с форвардом, но это будет очень сложно

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20 комментариев

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Ophiomorph
А юзеры спортса уже давно решили, что Мбаппе опять кинул Реал. Так что не надо обманывать, все всё знают.
+26
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+21
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Покемон Пикачу
Ответ QWertY
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и учитывая горящие пердаки в Каталонии, мы хотим предотвратить пожары. - Добавил представитель Реала
+23
-7
+16
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Cruel Snake
Это для тех (умников) местных которые пишут... В «Реал» якобы 642 два раза не зовут! Хотя ему даже второе официальное предложение никто не делал. Такие они фанаты клуба «Рычаг/Мем»
+18
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+10
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RealJon
Вот и Офф. заявление. Видно, Реал уже устал от желтезны и как они используют имя Реала на свои выгоды
+7
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Ophiomorph
Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
Возможно для тебя это будет шоком, но в официальных заявлениях врать, если кто-то легко может это опровергнуть, так себе идея. Зато ПСЖ обещали, что договорились с Мбаппе о новом контракте, и где он?
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QWertY
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&_Bishep_&
Если 5 января до обеда контракт не будет подписан, про Мбаппе надо окончательно и бесповоротно забыть.
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Никита Алексеев
Увидим такую же новость в январе
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фк кабинет
Мбаппе может вести переговоры с Января,поэтому раньше Реал не будет договариваться.
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Артём Петров
Значит, интерес есть
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&_Bishep_&
Мбаппе может сколько угодно умолять Реал взять его, запускать уток через газеты, каяться и пускать слезу как он ошибся, но есть жесткие условия: бесплатно, за разумную зарплату и не позже первой недели января.
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Гномович!
Опровергли чтобы фан-школьники Спотифая не плакали.
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