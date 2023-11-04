«Реал» опроверг слухи о переговорах с Килианом Мбаппе.

«Учитывая информацию, недавно появившуюся и опубликованную различными СМИ, в которой высказываются предположения о переговорах между игроком и нашим клубом, футбольный клуб « » хотел бы заявить, что эта информация полностью ложна и что никаких переговоров с игроком, который принадлежит «ПСЖ», не было», – говорится в заявлении мадридского клуба.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до завершения текущего сезона. Ранее сообщалось, что «Реал» может предпринять новую попытку трансфера французского футболиста.

«Реал» планирует платить Мбаппе 35 млн евро после уплаты налогов, в «ПСЖ» он зарабатывает 60 млн. В «Мадриде» никто не получает больше 11 млн (El Chiringuito)

Игроки «Реала» уверены в приходе Мбаппе летом, руководство – нет. «ПСЖ» хочет продлить контракт с форвардом, но это будет очень сложно

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