«Реал» не будет форсировать восстановление Гюлера и хочет установить точную причину травм

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Арда Гюлер Футбол

«Реал» не будет форсировать восстановление Арды Гюлера от травмы.

У 18-летнего хавбека разрыв квадрицепса – это его третье повреждение с момента перехода в клуб минувшим летом, при этом турок еще не дебютировал за мадридцев.

«Реал» не собирается определять дату предполагаемого возвращения Гюлера в строй и намерен установить точную причину его частых травм.

На прошлой неделе клуб уволил главного врача Нико Михича из-за ситуации с полузащитником.

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1 комментарий

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corazón blanco
Да. Не везет Гюлеру совершенно. Пока повторяет путь Нури Шахина. Здоровья ему, хочется насладиться уже его дебютом и игрой.
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