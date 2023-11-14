«Реал» не будет форсировать восстановление Гюлера и хочет установить точную причину травм

« » не будет форсировать восстановление от травмы.

У 18-летнего хавбека разрыв квадрицепса – это его третье повреждение с момента перехода в клуб минувшим летом, при этом турок еще не дебютировал за мадридцев.

«Реал» не собирается определять дату предполагаемого возвращения Гюлера в строй и намерен установить точную причину его частых травм.

На прошлой неделе клуб уволил главного врача Нико Михича из-за ситуации с полузащитником.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?