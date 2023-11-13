Андрей Аршавин: «У «Зенита» с «Оренбургом» один спонсор, хорошие отношения. С ним мы готовы идти на уступки»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Газпром Оренбург Арсен Адамов Сочи Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин рассказал об отношениях «Зенита» с «Оренбургом» и «Сочи».

– Дедушка Арсена Адамова говорил, что они хотели уйти в другой клуб, но «Зенит» отпустил только в «Оренбург». Почему так важно отпускать именно в «Оренбург»?

– Я думаю, те условия, которые мы бы не просили у команды, которая нам не приближена… С «Оренбургом» мы готовы идти на какие-то уступки.

– Почему?

– У нас один спонсор, я думаю. И хорошие отношения.

– Разве это корректно?

– Я думаю, что между другими клубами это так же работает. Это было между «Рубином» и «Ростовом».

Складываются отношения, где-то мы готовы бесплатно отдать игрока «Факелу», а, допустим, «Уралу» мы не отдадим, допустим.

Пример: «Зенит» – «Сочи», когда «Зенит» смог договориться с «Сочи» и отправить туда трех-четырех футболистов.

– Разве это нормально?

– Ну, если такие отношения между клубами.

– Это портит целостность. «Зенит» решает свои вопросы, когда отдает игроков в «Сочи». Тогда были вопросы в том числе с финансовым фэйр-плэй.

– Если руководители «Сочи» готовы помогать, что здесь плохого?

– Это портит спортивную составляющую.

– «Оренбург» обыграл «Зенит» 3:1. Вот спортивная составляющая, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора «Зенита».

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15 комментариев

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Циник Петербургский
Ответ Ебздрогыч
Честно признался в наличии фарм-клубов. Ясно, понятно
Вот когда, к примеру, ФК Спартак назначает своего Гунько главным тренером в ФК Химки - это другое, понимать надо ;)
+22
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Aleksey Yashin
Что-то меня память подводит, не помню когда это у Рубина и Ростова был один спонсор
+9
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Slavnov
Коррупция и махинации
да. и все ради антиспартаковского заговора!
+6
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Mechel**
Только не спонсор, а хозяин
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Slavnov
Тут стоит похвалить дрюню, все сказал как и есть, из 16 команд в лиге,3 клуба, работают вместе, плюс неограниченные бюджетные финансы и что тогда стоят эти победы?
это заговор!
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Machine Head
Аршавин был хорошим игроком , а вот с моралью и нравственностью полное дно. Ссы в глаза все божья роса- извиняюсь за выражение.
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Дмитрий9779
Какие уступки?Сутормина Рубину отдали за 50 тыс...всё.А, ну да ещё же 3:1.
+2
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Виталик Украинский
Ответ Slavnov
Коррупция и махинации
Уголовщина и наркоторговля
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