Газзаев о словах Аршавина про россиян за рубежом: «Они должны ставить цель взять «Золотой мяч», а не просто поиграть в Европе»
Валерий Газзаев думает, что россияне за рубежом должны бороться за «Золотой мяч».
Бывший главный тренер ЦСКА отреагировал на слова Андрея Аршавина, который не понимает, зачем российским футболистам уезжать за рубеж.
«Если талантливый российский игрок решил уехать за рубеж, то он должен поставить перед собой задачу оказаться в одном из лучших клубов Европы и добиться признания на европейском уровне. Он должен ставить перед собой цель выиграть «Золотой мяч».
Хороший пример – Кварацхелия, который ворвался в европейский футбол и был номинирован на эту награду. Это большое достижение. Наши игроки должны ставить перед собой такую задачу, а не просто мечтать поиграть в Европе.
Сейчас стать лучшим предоставляется Захаряну – он попал в хорошую команду, а ему всего 20 лет», – сказал Газзаев.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Реальность - «Протёртая лавка»😟
Мы не Аргентина с Бразилией, чтобы на песчаных пляжах растить дриблеров + нет такой футбольной культуры и классных специалистов с детских лет. Единственное решение - очистить футбол от коррупции, сделать ставку на обучение тренеров + повысить престижность работы тренером (зарплата и прочее). А пока алкоголики в регионах растят будущих спортсменов, то единственный наш шанс - это раз в сто лет стоять в обороне как с Испанией и выбивать мяч куда попало в надежде на удачу. Хотите претендентов на ЗМ? Тогда не ждите гениев, которые будут топами вопреки, а создавайте условия.
Вот кто сейчас из россиян может претендовать на топ-клуб? Головин и тот с натяжкой. А чтобы претендовать на ЗМ, нужно тащить топ-клуб и побеждать с ним, быть там лучшим. Так что Газзаев опять съел плохой корм