Газзаев о словах Аршавина про россиян за рубежом: «Они должны ставить цель взять «Золотой мяч», а не просто поиграть в Европе»

Валерий Газзаев думает, что россияне за рубежом должны бороться за «Золотой мяч».

Бывший главный тренер ЦСКА отреагировал на слова Андрея Аршавина, который не понимает, зачем российским футболистам уезжать за рубеж.

«Если талантливый российский игрок решил уехать за рубеж, то он должен поставить перед собой задачу оказаться в одном из лучших клубов Европы и добиться признания на европейском уровне. Он должен ставить перед собой цель выиграть «Золотой мяч».

Хороший пример – Кварацхелия, который ворвался в европейский футбол и был номинирован на эту награду. Это большое достижение. Наши игроки должны ставить перед собой такую задачу, а не просто мечтать поиграть в Европе.

Сейчас стать лучшим предоставляется Захаряну – он попал в хорошую команду, а ему всего 20 лет», – сказал Газзаев.

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