Газзаев о словах Аршавина про россиян за рубежом: «Они должны ставить цель взять «Золотой мяч», а не просто поиграть в Европе»

Теги Зенит Андрей Аршавин Валерий Газзаев премьер-лига Россия Золотой мяч Спорт-Экспресс Хвича Кварацхелия Арсен Захарян Футбол

Валерий Газзаев думает, что россияне за рубежом должны бороться за «Золотой мяч».

Бывший главный тренер ЦСКА отреагировал на слова Андрея Аршавина, который не понимает, зачем российским футболистам уезжать за рубеж.

«Если талантливый российский игрок решил уехать за рубеж, то он должен поставить перед собой задачу оказаться в одном из лучших клубов Европы и добиться признания на европейском уровне. Он должен ставить перед собой цель выиграть «Золотой мяч».

Хороший пример – Кварацхелия, который ворвался в европейский футбол и был номинирован на эту награду. Это большое достижение. Наши игроки должны ставить перед собой такую задачу, а не просто мечтать поиграть в Европе.

Сейчас стать лучшим предоставляется Захаряну – он попал в хорошую команду, а ему всего 20 лет», – сказал Газзаев. 

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14 комментариев

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pavasaris
Ответ Roman
Чтобы претендовать на ЗМ надо быть игроком уровня Аршавина. А Аршавин в 21 веке у нас такой пока один, никого и близко даже нет, тот же Головин максимум 60% от таланта Шевы
Шевы или Шавы? Это важно.
+11
-3
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Фут.Боль
Захаряну в основу бы пробиться для начала. А так помечтать про ЗМ можно, конечно.
+7
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Roman
Чтобы претендовать на ЗМ надо быть игроком уровня Аршавина. А Аршавин в 21 веке у нас такой пока один, никого и близко даже нет, тот же Головин максимум 60% от таланта Шевы
+8
-3
+5
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Руслан Платонов
Обычный депутат - популист и не более, лишь бы ляпнуть
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ApXuMaHqPuT
Ожидание - «Золотой мяч»😁
Реальность - «Протёртая лавка»😟
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deadjoker
Кто в корм для собак подмешал алкоголь?
+4
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Roman
Ответ pavasaris
Шевы или Шавы? Это важно.
Шава, да
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Владимир Владимир
Да уж, поставить задачу себе любой может. Вот только условий для развития потенциала практически нет, ну, может за исключением Краснодара, где молодёжь профессионально ведётся с детских лет без, я надеюсь, коррупции.

Мы не Аргентина с Бразилией, чтобы на песчаных пляжах растить дриблеров + нет такой футбольной культуры и классных специалистов с детских лет. Единственное решение - очистить футбол от коррупции, сделать ставку на обучение тренеров + повысить престижность работы тренером (зарплата и прочее). А пока алкоголики в регионах растят будущих спортсменов, то единственный наш шанс - это раз в сто лет стоять в обороне как с Испанией и выбивать мяч куда попало в надежде на удачу. Хотите претендентов на ЗМ? Тогда не ждите гениев, которые будут топами вопреки, а создавайте условия.

Вот кто сейчас из россиян может претендовать на топ-клуб? Головин и тот с натяжкой. А чтобы претендовать на ЗМ, нужно тащить топ-клуб и побеждать с ним, быть там лучшим. Так что Газзаев опять съел плохой корм
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MigraTjk
этому господину больше не наливать
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Melnikov1968
Каждый солдат мечтает стать генералом. Не каждый мечтает, а тем более не каждый становится. Обладателей ЗМ единицы, а футболистов как собак на свалке. Хватит нести пургу. Никто в начале карьеры не ставит перед собой цель стать ЧМ, ЧЕ, лучшим бомбардиром. Это утопия. Газзаев на старости лет совсем перестал соображать. Сам играя в Динамо, постоянно болтался на грани вылета из Высшей лиги.
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Marcus-light
Можно ставить цель и 3 ЧМ выиграть. Еще бы знать, как это поможет в жизни
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Oleg Olegov
Золотой Тяф
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Саша Казенкинский
Ответ pavasaris
Шевы или Шавы? Это важно.
Ничего важного. Один брал ЗМ, а второй провел 2008 год на уровне 3ех лучших игроков в мире. То есть оба подходят под категорию "играть на уровне зм". Попытка поджечь сблокирована.
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Никита Алексеев
Ответ Руслан Платонов
Обычный депутат - популист и не более, лишь бы ляпнуть
Это его работа и обязанности, и на этом в принципе все
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