Семин считает, что Головин может стать претендентом на «Золотой мяч», как Хвича: «Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам»

Теги Монако Юрий Семин лига 1 Франция серия А Италия Наполи Золотой мяч Александр Головин Хвича Кварацхелия Футбол

Юрий Семин считает, что Александр Головин может претендовать на «Золотой мяч».

Головин радует в этом сезоне. Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам.

Саша с каждым годом прибавляет. Надеюсь, своего максимума он еще не достиг.

– Может ли Головин попасть в список претендентов на «Золотой мяч», как Хвича?

– Да, это вполне возможно. Но не надо забегать вперед. Хвича все-таки выиграл чемпионат вместе с «Наполи», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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8 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Бред.
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Мартинелли
Возраст не щадит никого
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Edwin_Hubble
При всем уважении…
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deadjoker
Пятница же, уже можно…
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igls54
На ЗМ, но только среди российских игроков, вполне претендует
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Dinamik1
Монако это средний клуб по европейским меркам.Надо переходить в элитный клуб и там зажечь а так ни чего не светит.
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old folk
Попасть в топ-30 в голосовании и претендовать на Золотой мяч - это всё-таки разные вещи)
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Владислав Бондарчук
Головин разнежился в Монако. При его Сибирском характере ему надо решать в матчах апл, в том же Брайтоне, а через пару лет и в мансити, на замену КДБ.
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