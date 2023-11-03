Семин считает, что Головин может стать претендентом на «Золотой мяч», как Хвича: «Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам»
Юрий Семин считает, что Александр Головин может претендовать на «Золотой мяч».
– Головин радует в этом сезоне. Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам.
Саша с каждым годом прибавляет. Надеюсь, своего максимума он еще не достиг.
– Может ли Головин попасть в список претендентов на «Золотой мяч», как Хвича?
– Да, это вполне возможно. Но не надо забегать вперед. Хвича все-таки выиграл чемпионат вместе с «Наполи», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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