«Черчесова точно не будет в «Спартаке», 99,9%. Он даже близко не рассматривается, ищут иностранца». Гурцкая о замене Абаскалю

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Тимур Гурцкая Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» не будет звать Станислава Черчесова.

– Станислава Саламовича точно не будет в «Спартаке». На 99,9%.

– Две недели назад, наоборот, казалось, что он на 99,9% в «Спартаке».

– Сейчас он не рассматривается, даже близко.

– А кто рассматривается?

– Иностранец.

– То есть продолжится этот курс? Новый иностранный спортивный директор и тренер?

– Да, скорее всего. Команда хочет все систематизировать, вести все как бизнес. В футболе все равно есть эмоции, а они все хотят на бумажке с цифрами в футбол играть, как в крестики-нолики.

Они хотят привезти спортивного директора. Представьте: приезжает спортивный директор – и завтра снимает Абаскаля. Это же будет бред. Спортивному директору нужно какое-то время, чтобы посмотреть, пощупать.

Он послушает Абаскаля, а Абаскаль – человек, который хорошо подготовлен тактически, говорит красиво, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

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73 комментария

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Дядя ТУРА
Ответ Саша Пушкин
Спартачи рано выдохнули. У Приветыча же есть в широких штанинах иностранный паспорт. Читайте, завидуйте, он - гражданин Европейского Союза.
во-первых я вас приветствую. не иностранный, а другого государства
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Саша Пушкин
Спартачи рано выдохнули. У Приветыча же есть в широких штанинах иностранный паспорт.
Читайте,
завидуйте,
он -
гражданин
Европейского Союза.
+50
-6
+44
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KOS14
Ференцварошей начальник, и Ахматов командир
+31
-2
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Максим Ремизов
Я как болельщик армейцев желаю терпения спартаковским. Понятно, что народная команда, внимания много, но и хайпа многие хотят поймать. Придёт новый - небольшая неудача и по новой всё. Хоть Гвардиолу или Клоппа ставь-всеми будут недовольны. Крепитесь
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два матча подряд Черчесов рисуется на Локомотиве и с учётом не ровной игры команды я совсем не исключаю, что он рассматривается руководством Локомотива как потенциальный тренер клуба + там играет его любимчик Дзюба + были новости всяческие что потенциальным местом работы Джикии после ухода от нас может стать Локомотив, а Черчесов топит за этого игрока...делайте выводы...
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sportsoldfan
Конте вон от Наполи отмахивается из последних сил, от Спартака предложения ждет.
+11
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Ryuske
Ответ Onion
Уже ищут? В Локомотиве не ищут, в Динамо тоже спокойно. А составы и результат примерно те же. Что же Спартак-то так плющит все время?)
Что-то Черчесов 2 матча подряд "Локомотив" посещает. Повод задуматься.
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Фут.Боль
Ответ Усатый КозлоБык ©
Неее мужики! Не ждите!
Саламыч, что с тобой?
А как же:
- Что значит ждать или не ждать, мы так не говорим, мы не на остановке автобус ждем.Мы говорим, будет конкретное предложение, мы его рассмотрим, обсудим с руководством, примем соответствующее решение. Если подпишем контракт, значит подпишем. А если нет, то значит и не подписали.
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Slavnov
опять ноунейма найдут, молодого, перспективного
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Onion
Уже ищут?
В Локомотиве не ищут, в Динамо тоже спокойно. А составы и результат примерно те же. Что же Спартак-то так плющит все время?)
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Макс Крыл
Во-первых, я австриец) во-вторых, не иностранца, а специалиста из-за границы. В-третих, я вас приветствую.
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Pucheslav
Ответ sportsoldfan
Конте вон от Наполи отмахивается из последних сил, от Спартака предложения ждет.
Конте не хочет за своим помощником донашивать. Получится что он ниже Карреры. Антонио ждёт когда Ромащенко уволят из Ахмата
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маринованный огурчик
Ответ Simplicissimus
Потому что он сам однажды выстреливший середняк
чемпион двух стран, затащил безнадежную сборную в 8-ку лучших команд мира
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Саша Пушкин
Ответ Фут.Боль
Саламыч, что с тобой? А как же: - Что значит ждать или не ждать, мы так не говорим, мы не на остановке автобус ждем.Мы говорим, будет конкретное предложение, мы его рассмотрим, обсудим с руководством, примем соответствующее решение. Если подпишем контракт, значит подпишем. А если нет, то значит и не подписали.
Так вот ты какой, спичрайтер Черчесова.
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Spartakus1984
Ответ Фан Рубина
Руководство упорно не желает признавать случайность победы Карреры в сильнейшей лиге мира - РПЛ. Поэтому хождение по иностранным граблям продолжается.
Не сказал бы,что она была случайной.Да на эмоциях возможно,поэтому Каррера внес туда свою лепту как мотиватор хороший.Но тот состав был сильнее чем нынешний. Молодой Промес,Еще на коне Адриано,Зе Луиш на пике,Фернандо,Опытный Самедов,КОмбаров который сейчас видится лучшим ЛЗ Спартака после Ковтуна, Опять же на пике Глушаков.Молодой Зобнин.Сейчас такого нет.
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Нервно курящий
Ну-с, Царь-батюшка, расчехляй свой Виговский паспорт)))
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Quiet Dad
ну хочет он работать, ну пусть едет в Камбоджу или Индию или типа того. там работа есть.
чтож их так тянет в РПЛ наглухо забаненный в еврокубках чемпионат?????
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Саша Пушкин
Саламыч, проясни пацанам, ждать тебя в Спартаке или нет? Из первых уст хотелось бы услышать.
Неее мужики! Не ждите!
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Petter Hegre
Чтобы советовать или осуждать любой футбольный клуб в России, нужно иметь определённый авторитет в нашем футбольном мире, дающий тебе моральное право это делать!
А кто такой это лысое мурло Гурцкая?
Пишут, он якобы агент. А кого значимого он привёл в нашу Премьер лигу???
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Oleg Olegov
Саламычу бы в Бундеслигу, если не немецкую, то хотя бы австрийскую.
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Simplicissimus
Ответ Ryuske
Что-то Черчесов 2 матча подряд "Локомотив" посещает. Повод задуматься.
Пусть дома сидит, епт. Перед тель-авизором шоколадную медаль за 1/8 смакует
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Угловой буллит
Какой чирчесоф ?? Кому этот напыщенный политпроект интересен ? Списанный в утиль сбитый лётчик
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Михон Мясной
Ответ Ryuske
Руй Витория. 15 тур РПЛ. 10 место. 5 побед, 4 ничьих, 6 поражений. Все кричат: ОСТАВИТЬ! Абаскаль. 15 тур РПЛ. 6 место. 7 побед, 3 ничьих, 5 поражений. Все кричат: УВОЛИТЬ!
Руй Витория группу выиграл в Лиге Европы
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Don_Krebs
И это единственные хорошие новости для Спартака в этом сезоне.
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Young Anton
вот вообще никакой разницы между средними европейскими тренерами. вы либо Трапаттони ставьте либо Абаскаля оставляйте
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