«Черчесова точно не будет в «Спартаке», 99,9%. Он даже близко не рассматривается, ищут иностранца». Гурцкая о замене Абаскалю

Агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» не будет звать Станислава Черчесова.

– Станислава Саламовича точно не будет в « ». На 99,9%.

– Две недели назад, наоборот, казалось, что он на 99,9% в «Спартаке».

– Сейчас он не рассматривается, даже близко.

– А кто рассматривается?

– Иностранец.

– То есть продолжится этот курс? Новый иностранный спортивный директор и тренер?

– Да, скорее всего. Команда хочет все систематизировать, вести все как бизнес. В футболе все равно есть эмоции, а они все хотят на бумажке с цифрами в футбол играть, как в крестики-нолики.

Они хотят привезти спортивного директора. Представьте: приезжает спортивный директор – и завтра снимает Абаскаля. Это же будет бред. Спортивному директору нужно какое-то время, чтобы посмотреть, пощупать.

Он послушает , а Абаскаль – человек, который хорошо подготовлен тактически, говорит красиво, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» .

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