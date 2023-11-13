«Черчесова точно не будет в «Спартаке», 99,9%. Он даже близко не рассматривается, ищут иностранца». Гурцкая о замене Абаскалю
Агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» не будет звать Станислава Черчесова.
– Станислава Саламовича точно не будет в «Спартаке». На 99,9%.
– Две недели назад, наоборот, казалось, что он на 99,9% в «Спартаке».
– Сейчас он не рассматривается, даже близко.
– А кто рассматривается?
– Иностранец.
– То есть продолжится этот курс? Новый иностранный спортивный директор и тренер?
– Да, скорее всего. Команда хочет все систематизировать, вести все как бизнес. В футболе все равно есть эмоции, а они все хотят на бумажке с цифрами в футбол играть, как в крестики-нолики.
Они хотят привезти спортивного директора. Представьте: приезжает спортивный директор – и завтра снимает Абаскаля. Это же будет бред. Спортивному директору нужно какое-то время, чтобы посмотреть, пощупать.
Он послушает Абаскаля, а Абаскаль – человек, который хорошо подготовлен тактически, говорит красиво, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.
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Читайте,
завидуйте,
он -
гражданин
Европейского Союза.
А как же:
- Что значит ждать или не ждать, мы так не говорим, мы не на остановке автобус ждем.Мы говорим, будет конкретное предложение, мы его рассмотрим, обсудим с руководством, примем соответствующее решение. Если подпишем контракт, значит подпишем. А если нет, то значит и не подписали.
В Локомотиве не ищут, в Динамо тоже спокойно. А составы и результат примерно те же. Что же Спартак-то так плющит все время?)
чтож их так тянет в РПЛ наглухо забаненный в еврокубках чемпионат?????
А кто такой это лысое мурло Гурцкая?
Пишут, он якобы агент. А кого значимого он привёл в нашу Премьер лигу???