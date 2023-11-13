Гурцкая о Сперцяне: «Галицкий, как патриот «Краснодара», считает, что его не нужно отдавать в «Аякс». В «Милан» или «Интер» за те же деньги отпустили бы»

Агент Тимур Гурцкая советует «Краснодару» пока не продавать Эдуарда Сперцяна.

– Если бы за пришла серьезная команда, не «Аякс», которому просто не поверил…

– Чем плох «Аякс»?

– Галицкий, как патриот своего клуба, который вваливает в него огромные деньги, считает, что ему не нужно отдавать футболиста в «Аякс».

Если бы это был « » или « », поверьте, за те же деньги, что давал « », Сперцяна бы отдали.

Я советую ни под каким предлогом Сперцяна не продавать еще полтора года. Только если за ним придет очень большая команда, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

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