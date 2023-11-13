Гурцкая о Сперцяне: «Галицкий, как патриот «Краснодара», считает, что его не нужно отдавать в «Аякс». В «Милан» или «Интер» за те же деньги отпустили бы»
Агент Тимур Гурцкая советует «Краснодару» пока не продавать Эдуарда Сперцяна.
– Если бы за Сперцяном пришла серьезная команда, не «Аякс», которому Галицкий просто не поверил…
– Чем плох «Аякс»?
– Галицкий, как патриот своего клуба, который вваливает в него огромные деньги, считает, что ему не нужно отдавать футболиста в «Аякс».
Если бы это был «Милан» или «Интер», поверьте, за те же деньги, что давал «Аякс», Сперцяна бы отдали.
Я советую ни под каким предлогом Сперцяна не продавать еще полтора года. Только если за ним придет очень большая команда, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.
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