Гурцкая о Сперцяне: «Галицкий, как патриот «Краснодара», считает, что его не нужно отдавать в «Аякс». В «Милан» или «Интер» за те же деньги отпустили бы»

Теги Интер Милан высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия серия А Италия Краснодар Сергей Галицкий Эдуард Сперцян Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая советует «Краснодару» пока не продавать Эдуарда Сперцяна.

– Если бы за Сперцяном пришла серьезная команда, не «Аякс», которому Галицкий просто не поверил…

– Чем плох «Аякс»?

– Галицкий, как патриот своего клуба, который вваливает в него огромные деньги, считает, что ему не нужно отдавать футболиста в «Аякс».

Если бы это был «Милан» или «Интер», поверьте, за те же деньги, что давал «Аякс», Сперцяна бы отдали.

Я советую ни под каким предлогом Сперцяна не продавать еще полтора года. Только если за ним придет очень большая команда, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

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15 комментариев

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Михаил Блинов
Ответ Николай Максаков
Обкакался он нам)))если только Краснодар ослабить!))
А что политпоэкт так не поступает?
+4
-3
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Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
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Spaten
Да не факт. Сейчас пик. Сколько примеров пересидевших.
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Марат Люсьеныч
Ну Аякс думаю кусает локти теперь судя по результатам
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Николай Максаков
Ответ Михаил Блинов
А что политпоэкт так не поступает?
Лучшие клубы своих стран так поступают!)
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Михаил Блинов
Ответ Николай Максаков
Лучшие клубы своих стран так поступают!)
Кроме Баварии, больше не видел что бы клубы так поступали, у середников и аутсайдеров да могут, но не у конкурентов
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Гоша Петров
Ответ bostonKG
Так то Тимур прав, вот только в больших командах заиграть гораздо сложнее, а мы не тянем Сосьедад и Аталанту
а Монако тянем
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