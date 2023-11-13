Каррагер о «Челси»: «Не думаю, что они попадут в ЛЧ, но стоит продолжить борьбу. За топ-4 борются не самые лучшие команды АПЛ, они тоже потеряют очки»

Джейми Каррагер оценил шансы «Челси» на попадание в зону Лиги чемпионов.

«Думаю, они смогут [побороться за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона]. Стоит помнить, что прошло еще мало времени. Три или четыре недели назад « » выпал из топ-4. Сейчас они отстают [от зоны ЛЧ] всего на пять очков.

Можно было бы ожидать, что « » станет лучше с Почеттино во главе. Не думаю, что они попадут в четверку лучших, но стоит ли продолжать бороться за это, даже если они отстают от четвертого места на 10 очков? Думаю, да.

За попадание в топ-4 соревнуются не самые лучшие команды лиги, и они тоже потеряют очки. Это не то же самое, что играть против команд, борющихся за титул, которые выигрывают в большинстве туров.

Им еще многое предстоит сделать. Одной победы на «Стэмфорд Бридж» далеко не достаточно, но Почеттино на посту тренера – главное, что заставило бы меня поверить, что может возникнуть какая-то борьба за попадание в чемпионов», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

После 12 туров «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице , отставая от 4-го места на 10 очков.

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