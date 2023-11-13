Каррагер о «Челси»: «Не думаю, что они попадут в ЛЧ, но стоит продолжить борьбу. За топ-4 борются не самые лучшие команды АПЛ, они тоже потеряют очки»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Джейми Каррагер оценил шансы «Челси» на попадание в зону Лиги чемпионов.

«Думаю, они смогут [побороться за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона]. Стоит помнить, что прошло еще мало времени. Три или четыре недели назад «Манчестер Юнайтед» выпал из топ-4. Сейчас они отстают [от зоны ЛЧ] всего на пять очков.

Можно было бы ожидать, что «Челси» станет лучше с Почеттино во главе. Не думаю, что они попадут в четверку лучших, но стоит ли продолжать бороться за это, даже если они отстают от четвертого места на 10 очков? Думаю, да.

За попадание в топ-4 соревнуются не самые лучшие команды лиги, и они тоже потеряют очки. Это не то же самое, что играть против команд, борющихся за титул, которые выигрывают в большинстве туров.

Им еще многое предстоит сделать. Одной победы на «Стэмфорд Бридж» далеко не достаточно, но Почеттино на посту тренера – главное, что заставило бы меня поверить, что может возникнуть какая-то борьба за попадание в Лигу чемпионов», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

После 12 туров «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от 4-го места на 10 очков.

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4 комментария

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Андрей Хан
Не очень понял мысль "за попадание в топ-4 соревнуются не самые лучшие команды лиги". А какие команды соревнуются за топ-4, у которых подписчиков больше в инстаграмме? МС, Ливерпуль, Арсенал, Шпоры - кого из них по мнению эксперта может скинуть Челси? А четверку подпирает набравшая ход Вилла, которая может и не гранд, но весьма крепка и может много кому проблем доставить. Ньюкасл с резко возросшими финансовыми возможностями и тренером, который выжимает из состава двести процентов.
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Виталий Ан
Не знаю кого он имел ввиду про соревнования не тех команд за топ 4! Челси правда сейчас один из конкурентов, да! Именно! Игра позволяет. Что я и говорил ранее. Нужен только хороший тренер. Почетино лично для меня не является топом, но достаточно не плохим специалистом. И этого уже сейчас хватает. Но в 4 есть пока команды лучше.
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w256pfwjsm
В этом году уже ТОП-5, так что шансы есть
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