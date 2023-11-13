Пеп о 4:4: «Челси» – одна из лучших команд за 25 лет, не проиграть на выезде – хороший результат. Вы ошибались, если ждали победы «Сити» со счетом 7:0»

Пеп Гвардиола считает, что «Челси» недооценили перед матчем с «Манчестер Сити».

Вчера «Челси» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (4:4) в матче на « ».

«Мы лидируем в чемпионате и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. С точки зрения того, чего мы добились [в прошлом сезоне], это полная противоположность тенденции несколько расслабляться. Этого не произошло.

Если вы ждали, что мы приедем и победим со счетом 7:0, вы ошибались. Все хотят обыграть нас. Вы говорите, что им нечего терять, потому что нормально, если « » проиграет, ведь «Сити» – фантастическая команда.

Но это ненормально. Выездные матчи с «Челси» всегда были непростыми, с тех пор как я здесь, в Англии. «Челси» есть «Челси», это одна из лучших команд за последние 25 лет, так что приехать сюда и не проиграть – это хороший результат», – сказал главный тренер « ».

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