Пеп о 4:4: «Челси» – одна из лучших команд за 25 лет, не проиграть на выезде – хороший результат. Вы ошибались, если ждали победы «Сити» со счетом 7:0»

Теги Челси Стэмфорд Бридж Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что «Челси» недооценили перед матчем с «Манчестер Сити».

Вчера «Челси» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (4:4) в матче АПЛ на «Стэмфорд Бридж».

«Мы лидируем в чемпионате и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. С точки зрения того, чего мы добились [в прошлом сезоне], это полная противоположность тенденции несколько расслабляться. Этого не произошло.

Если вы ждали, что мы приедем и победим со счетом 7:0, вы ошибались. Все хотят обыграть нас. Вы говорите, что им нечего терять, потому что нормально, если «Челси» проиграет, ведь «Сити» – фантастическая команда.

Но это ненормально. Выездные матчи с «Челси» всегда были непростыми, с тех пор как я здесь, в Англии. «Челси» есть «Челси», это одна из лучших команд за последние 25 лет, так что приехать сюда и не проиграть – это хороший результат», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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8 комментариев

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phantom_payne
Серьезная похвала от Пепа, достойно уважения!
+14
-1
+13
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Johnie
Ответ phantom_payne
Серьезная похвала от Пепа, достойно уважения!
Это скорее проявление уважения к сопернику и простой этикет, а не похвала, на мой взгляд.
+6
-2
+4
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Cruel Snake
Там может только Пирс Морган ждал 7:0 и то потому что он перекрытый
+4
-2
+2
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sema mixajlov
Ответ phantom_payne
Серьезная похвала от Пепа, достойно уважения!
проще перечислить кого Пеп не хвалил, чем хвалил)
+1
0
+1
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