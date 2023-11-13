Каррагер о Почеттино: «Лучшее в «Челси» сейчас. Игроки уверены в тренере, команда может конкурировать с лучшими в мире»

Теги Челси Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити Арсенал Маурисио Почеттино Футбол

Джейми Каррагер считает Маурисио Почеттино ключевой фигурой в прогрессе «Челси».

Вчера «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в АПЛ (4:4).

«Лучшее, что есть в нынешнем «Челси» – это Почеттино. Не игроки, не руководство, а тренер. Это самый важный человек, когда речь идет о том, что «Челси» возвращается в борьбу за трофеи – не уверен, что они смогли бы найти лучшего тренера из возможных вариантов. Все вокруг него должно стать лучше.

Теперь у игроков будет уверенность в том, что они способны противостоять лучшей команде в мире, а также уверенность в тренере, в том, что он может настроить их нужным образом, в каждом большом матче он создает проблемы сопернику.

Они смотрелись лучше в матчах против «Ливерпуля» и «Арсенала», и я думаю, что с точки зрения создания проблем сопернику они были лучше и в этот раз.

У «Челси» есть много поводов для радости. Можно вернуться к вопросу о владельцах и о том, сколько они потратили, но что касается Почеттино и молодых игроков, то есть большой оптимизм по поводу того, что они могут конкурировать с лучшими командами, а сам тренер – с лучшими тренерами», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Новый «Челси» вот-вот взлетит. После 4:4 с «Сити» почти нет сомнений

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21 комментарий

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Astan4o
Челси нужно время и собрать всех своих травмированных, Нкунку это топ усиление, Лавиа и Угочукву со временем закроют вопрос опорной зоны. Им бы топ-форварда и ждать когда Поч выстроит систему.
+8
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+8
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mr Gadisov
Ответ Ман Сити
Да ливерных в газон в топтали, с Сити на равных играли
🤡🤡🤡
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Андрей Хан
С лучшими - могут конкурировать, безусловно, доказали. Проблема в том, что катая огненные ничьи с топами, но уступая середнякам, оказываешься именно там, где они сейчас есть - в середине таблицы.
Но, безусловно, это сейчас один из двух проектов в АПЛ, за развитием которого очень интересно следить.
+4
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deadjoker
Ответ Андрей Хан
С лучшими - могут конкурировать, безусловно, доказали. Проблема в том, что катая огненные ничьи с топами, но уступая середнякам, оказываешься именно там, где они сейчас есть - в середине таблицы. Но, безусловно, это сейчас один из двух проектов в АПЛ, за развитием которого очень интересно следить.
Так это нормально для молодой сырой команды. Чтобы стабильно укатывать в асфальт команды середины таблицы нужна позиционная атака которая дольше всего строится. С топами Челси получает больше пространства и им проще.
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Michael_the_creator
Ответ Astan4o
Челси нужно время и собрать всех своих травмированных, Нкунку это топ усиление, Лавиа и Угочукву со временем закроют вопрос опорной зоны. Им бы топ-форварда и ждать когда Поч выстроит систему.
Нет щас топ форвардов кроме Холланда и Кейна
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И здесь и там
какой контраст в восприятии по сравнению с 10 хаагом. При том что МЮ в таблице выше, но есть стойкое ощущение, что именно Челси, а не МЮ на правильной дороге находятся
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City 100 points
0-0 против Ливерпуля с новой полузащитой и без опорника, и 4 продырявили наш сити вместе с ручным судьей...
манся трусливо закрыл ответы на свой бред.
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Трент 66
Челси хорошо играет против топов, а против середняков с низким блоком ничего не может.
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Алекс Мелкумян
Ответ И здесь и там
какой контраст в восприятии по сравнению с 10 хаагом. При том что МЮ в таблице выше, но есть стойкое ощущение, что именно Челси, а не МЮ на правильной дороге находятся
Ну да да, у вас у всех одно и тоже ощущение, как с алкоголиколицым Побейпостеклу было когда 10 побед подряд 1 место траливали, вот сразу идея прослеживается поставил футбол, не то что Тен Хаг. И тут бах, неудачный матч против Челси, разгром у себя дома, вылетели лидеры и вот уже команда не может удержать победу с Вульверхэмптоном. И все, комментарии уже другие, что мол вот, это вам карма за Ливерпуль, да мы все знали что это дутый проект и т.д.

Что у Почеттино, что у Тен Хага американские владельцы-клоуны, там ни один Гвардиола с Клоппом не справятся на 100%, всегда будут углы которые невозможно будет обойти. По мне Почеттино сильнее тренер чем Тен Хаг, но между ними небольшая разница, они вполне оба могут закончить увольнением, но не потому что не справятся, а потому что вокруг них такой бардак который никто в одиночку не решит. Почеттино выглядит сейчас предпочтительно поскольку нет еврокубков и можно неделю готовить команду, а когда матчей будет 2 в неделю тут постоянный прессинг не поставишь и тут уже будут проблемы и вы так же его мочить будете как Тен Хага.
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Michael_the_creator
Немного похвалили и хватит.
А то щас сглазим как Ттх
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Yoshiyuki Lewis
Жаль судья вчера испортил Челси праздник
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leon01
«…. с ним мы точно не опустимся во второй дивизион « добавил не под запись
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Томаш Спенсер
В следующем сезоне, если у мем проекта из юэсэй будут игры в Еврокубках, тогда вы все и увидите, что на самом деле этот мем из себя представляет 😅🤣🤫
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ArnoNeputevy
Ответ Michael_the_creator
Нет щас топ форвардов кроме Холланда и Кейна
Осимхен плох, конечно. Всего 8-м стал в голосовании за ЗМ.
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Тимур Гарипов
Ответ Андрей Хан
С лучшими - могут конкурировать, безусловно, доказали. Проблема в том, что катая огненные ничьи с топами, но уступая середнякам, оказываешься именно там, где они сейчас есть - в середине таблицы. Но, безусловно, это сейчас один из двух проектов в АПЛ, за развитием которого очень интересно следить.
Второй ТТХ?
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Андрей Хан
Ответ Тимур Гарипов
Второй ТТХ?
Для меня лично - Ньюкасл.
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Тимур Гарипов
Ответ Андрей Хан
Для меня лично - Ньюкасл.
Отличный выбор. От себя я бы ещё Арсенал добавил)
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bdfy dcfff
Ответ Андрей Хан
С лучшими - могут конкурировать, безусловно, доказали. Проблема в том, что катая огненные ничьи с топами, но уступая середнякам, оказываешься именно там, где они сейчас есть - в середине таблицы. Но, безусловно, это сейчас один из двух проектов в АПЛ, за развитием которого очень интересно следить.
молодая команда ,не хватает стабильности ! это типичная проблема для молодых игроков ! важно то ..что челси ожил !
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И здесь и там
Ответ Алекс Мелкумян
Ну да да, у вас у всех одно и тоже ощущение, как с алкоголиколицым Побейпостеклу было когда 10 побед подряд 1 место траливали, вот сразу идея прослеживается поставил футбол, не то что Тен Хаг. И тут бах, неудачный матч против Челси, разгром у себя дома, вылетели лидеры и вот уже команда не может удержать победу с Вульверхэмптоном. И все, комментарии уже другие, что мол вот, это вам карма за Ливерпуль, да мы все знали что это дутый проект и т.д. Что у Почеттино, что у Тен Хага американские владельцы-клоуны, там ни один Гвардиола с Клоппом не справятся на 100%, всегда будут углы которые невозможно будет обойти. По мне Почеттино сильнее тренер чем Тен Хаг, но между ними небольшая разница, они вполне оба могут закончить увольнением, но не потому что не справятся, а потому что вокруг них такой бардак который никто в одиночку не решит. Почеттино выглядит сейчас предпочтительно поскольку нет еврокубков и можно неделю готовить команду, а когда матчей будет 2 в неделю тут постоянный прессинг не поставишь и тут уже будут проблемы и вы так же его мочить будете как Тен Хага.
вообще-то у Клоппа тоже американские владельцы. Плюс такое восприятие из-за того, что у Челси молодой состав, который в той или иной степени будет прогрессировать. У МЮ состав постарше, через 2-3 половина начнет сдавать, Каземиру и Эриксон уже начали
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