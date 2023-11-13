Каррагер о Почеттино: «Лучшее в «Челси» сейчас. Игроки уверены в тренере, команда может конкурировать с лучшими в мире»
Джейми Каррагер считает Маурисио Почеттино ключевой фигурой в прогрессе «Челси».
Вчера «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в АПЛ (4:4).
«Лучшее, что есть в нынешнем «Челси» – это Почеттино. Не игроки, не руководство, а тренер. Это самый важный человек, когда речь идет о том, что «Челси» возвращается в борьбу за трофеи – не уверен, что они смогли бы найти лучшего тренера из возможных вариантов. Все вокруг него должно стать лучше.
Теперь у игроков будет уверенность в том, что они способны противостоять лучшей команде в мире, а также уверенность в тренере, в том, что он может настроить их нужным образом, в каждом большом матче он создает проблемы сопернику.
Они смотрелись лучше в матчах против «Ливерпуля» и «Арсенала», и я думаю, что с точки зрения создания проблем сопернику они были лучше и в этот раз.
У «Челси» есть много поводов для радости. Можно вернуться к вопросу о владельцах и о том, сколько они потратили, но что касается Почеттино и молодых игроков, то есть большой оптимизм по поводу того, что они могут конкурировать с лучшими командами, а сам тренер – с лучшими тренерами», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
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Но, безусловно, это сейчас один из двух проектов в АПЛ, за развитием которого очень интересно следить.
манся трусливо закрыл ответы на свой бред.
Что у Почеттино, что у Тен Хага американские владельцы-клоуны, там ни один Гвардиола с Клоппом не справятся на 100%, всегда будут углы которые невозможно будет обойти. По мне Почеттино сильнее тренер чем Тен Хаг, но между ними небольшая разница, они вполне оба могут закончить увольнением, но не потому что не справятся, а потому что вокруг них такой бардак который никто в одиночку не решит. Почеттино выглядит сейчас предпочтительно поскольку нет еврокубков и можно неделю готовить команду, а когда матчей будет 2 в неделю тут постоянный прессинг не поставишь и тут уже будут проблемы и вы так же его мочить будете как Тен Хага.
А то щас сглазим как Ттх