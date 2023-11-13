Почеттино о 4:4 с «Сити»: «Вот почему мы говорим, что АПЛ – лучшая лига мира. «Челси» действовал смело, игроки не сдавались – в этом суть футбола»

Маурисио Почеттино доволен игрой «Челси» в матче с «Манчестер Сити».

Матч 12-го тура АПЛ завершился со счетом 4:4.

«Вот почему мы всегда говорим, что АПЛ – лучшая лига в мире. Мы хотим сделать нечто особенное, и именно так нужно играть. Мы забили четыре гола лучшей команде мира. Приятно уходить на международный перерыв таким образом.

Хороший подход к игре, мы действовали смело. В этом и суть футбола. Я очень горд и счастлив. Игроки не сдавались, их реакция была потрясающей.

[Коул Палмер] понимает игру и использует полупозиции. Он всегда дает возможность сыграть и найти свободного человека. Он плеймейкер, который связывает остальных и позволяет команде хорошо смотреться.

Возможно, я перешел черту, будучи эмоциональным на бровке. Я хочу извиниться перед всеми и перед судьей. Мы пытаемся помочь игрокам и подбодрить их. Мы играли против потрясающей команды.

Думаю, что такие матчи дают нам надежду. Нам нужно больше играть и быть конкурентоспособными. Это позволяет лучше узнать партнеров по команде», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

Новый «Челси» вот-вот взлетит. После 4:4 с «Сити» почти нет сомнений

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?