Почеттино о 4:4 с «Сити»: «Вот почему мы говорим, что АПЛ – лучшая лига мира. «Челси» действовал смело, игроки не сдавались – в этом суть футбола»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Коул Палмер Футбол

Маурисио Почеттино доволен игрой «Челси» в матче с «Манчестер Сити».

Матч 12-го тура АПЛ завершился со счетом 4:4.

«Вот почему мы всегда говорим, что АПЛ – лучшая лига в мире. Мы хотим сделать нечто особенное, и именно так нужно играть. Мы забили четыре гола лучшей команде мира. Приятно уходить на международный перерыв таким образом.

Хороший подход к игре, мы действовали смело. В этом и суть футбола. Я очень горд и счастлив. Игроки не сдавались, их реакция была потрясающей.

[Коул Палмер] понимает игру и использует полупозиции. Он всегда дает возможность сыграть и найти свободного человека. Он плеймейкер, который связывает остальных и позволяет команде хорошо смотреться.

Возможно, я перешел черту, будучи эмоциональным на бровке. Я хочу извиниться перед всеми и перед судьей. Мы пытаемся помочь игрокам и подбодрить их. Мы играли против потрясающей команды.

Думаю, что такие матчи дают нам надежду. Нам нужно больше играть и быть конкурентоспособными. Это позволяет лучше узнать партнеров по команде», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

Новый «Челси» вот-вот взлетит. После 4:4 с «Сити» почти нет сомнений

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13 комментариев

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alireal
Ответ red hikkikomori
Где ещё как не в АПЛ 10-я команда может сыграть с 1-й 4:4?
Да где угодно.
+10
0
+10
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Sevillafan
Ответ red hikkikomori
Где ещё как не в АПЛ 10-я команда может сыграть с 1-й 4:4?
в Испании команда из зоны вылета громила лидера 5-1 не помню в каких сезоне , Леванте по моему
+7
0
+7
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Сергей Кайзер
Ответ QWertY
Челси раньше: борьба за чемпионство, регулярные выходы в плофф ЛЧ Челси сейчас: мы играли смело против Сити, можем гордиться. А то что на 10 месте это мелочи
Сказал фан МЮ.
+3
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+3
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Иван Иванов
Я очень надеюсь, что вернётся старый добрый Челси
+2
0
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red hikkikomori
Где ещё как не в АПЛ 10-я команда может сыграть с 1-й 4:4?
+8
-8
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Михо
Палмер действительно классный игрок, очень удивился что Сити его продали. Свой воспитанник, с 8 лет в системе клуба, за Суперкубок Европы отлично сыграл, гол забил. Мог бы бороться за место в основе, тем более Гюндоган ушел и КдБ неизвестно когда вернется
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Roman
Ну все, главная задача для Челси на сезон выполнена - не проиграли Сити. можно чилить теперь в середине таблицы
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Вадим Полищук
А когда Челси проигрывает бренфорду, таких слов мы не услышим)
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Франческо Тотти
отдадим все силы на ничью с МС и сольем после 3 игры. Очень знакомо.
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Владимир Владимир
Челси и правда выглядел здорово для себя самого, уж на фоне Сити точно. Другое дело, что сам Сити не на полную катушку действовал, с запасом, ну сложилось такое ощущение во всяком случае.
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red hikkikomori
Ответ Sevillafan
в Испании команда из зоны вылета громила лидера 5-1 не помню в каких сезоне , Леванте по моему
Ещё МЮ - Вест Бромвич 5:5 было, Вест Бромвич на 8-м месте, МЮ на 1-м) - Последний матч САФа и вроде все ещё единственная ничья с таким счётом в АПЛ)
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Dooomer
Ответ alireal
Да где угодно.
Да. Но в АПЛ такие фокусы (ну не прям в одну калитку, а упорный бой между лидером и аутсайдером) прямо частенько случаются.
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