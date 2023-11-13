«Бавария» закончила финансовый год с прибылью в 31-й раз подряд – это рекорд. Оборот клуба вырос до рекордных 854,2 млн евро

«Бавария» закончила финансовый год с прибылью.

Мюнхенский клуб опубликовал отчет по итогам финансового года, длившегося с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го.

Оборот мюнхенского клуба за год вырос с 665,7 млн евро до рекордных 854,2 млн. Собственный капитал «Баварии» вырос до 536,5 миллионов евро. Прибыль клуба до уплаты налогов составила 54,5 млн евро, чистая прибыль – 35,7 млн.

« » завершила финансовый год с прибылью в 31-й раз подряд – это рекордный показатель для мирового футбола.

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