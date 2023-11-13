«Бавария» закончила финансовый год с прибылью в 31-й раз подряд – это рекорд. Оборот клуба вырос до рекордных 854,2 млн евро

Теги Бавария бундеслига Германия деньги Футбол

«Бавария» закончила финансовый год с прибылью.

Мюнхенский клуб опубликовал отчет по итогам финансового года, длившегося с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го. 

Оборот мюнхенского клуба за год вырос с 665,7 млн евро до рекордных 854,2 млн. Собственный капитал «Баварии» вырос до 536,5 миллионов евро. Прибыль клуба до уплаты налогов составила 54,5 млн евро, чистая прибыль – 35,7 млн. 

«Бавария» завершила финансовый год с прибылью в 31-й раз подряд – это рекордный показатель для мирового футбола. 

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14 комментариев

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alik055
Ответ j30
вот это для них единственное главное это клуб бизнес проект а что от этого болельщикам которые тратят свои нервы и здоровье болея за этот клуб? у них нету цели во что бы тоне стало выиграть лч и пойти на траты для этого , их устраивают бесконечные внутрение тарелки
Нет цели победы в ЛЧ? Да это их главная цель в сезоне.
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Ded Delvin
Ответ j30
вот это для них единственное главное это клуб бизнес проект а что от этого болельщикам которые тратят свои нервы и здоровье болея за этот клуб? у них нету цели во что бы тоне стало выиграть лч и пойти на траты для этого , их устраивают бесконечные внутрение тарелки
А как надо? Я может чего-то не понимаю, но разве хоть где-то работает принцип, что надо тратить больше чем зарабатываешь? Это в других сферах ещё могут помочь заёмные средства на новые произведственные линии или открытие новых торговых точек и т.д. Бавария и так забираетмя всегда высоко в лч и время от времени берет ЛЧ, доходы от того что будет брать лч чаще несопастовимы с расходами для этого.
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William_Wilson
Ответ j30
вот это для них единственное главное это клуб бизнес проект а что от этого болельщикам которые тратят свои нервы и здоровье болея за этот клуб? у них нету цели во что бы тоне стало выиграть лч и пойти на траты для этого , их устраивают бесконечные внутрение тарелки
Так и болельщиков в Германии это вполне себе устраивает. Например, на этом собрании членов клуба, где прибыль озвучивали, представители болельщиков в своих выступлениях в основном упирали на то, что можно брать меньше трофеев, но играть в старте должно больше воспитанников.
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Олег Пирожков
Ответ j30
вот это для них единственное главное это клуб бизнес проект а что от этого болельщикам которые тратят свои нервы и здоровье болея за этот клуб? у них нету цели во что бы тоне стало выиграть лч и пойти на траты для этого , их устраивают бесконечные внутрение тарелки
Хахаххахах, если они будут делать так как ты сказал, это будет вторая Барселона с ее рычагами. Вам бы в Гарвард господин. Небось над такой барсой и сам смеешься.
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alireal
Ответ jqzn88xn6n
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Расскажи это фанатам немецких клубов, что заполняют стадионы до отвязки.
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Надоело париться в бане
Ответ Н.Ф.
То есть за эти 30 лет у "Баварии" практически не было провальных трансферов?
даже если и были, они 30 лет подряд научились отбивать любые неудачи и все равно оставаться в плюсе
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Н.Ф.
То есть за эти 30 лет у "Баварии" практически не было провальных трансферов?
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alik055
Ответ j30
цели у многих есть победить лч даже у условного мю и арсенала , но что бы реально иметь большие шансы на победу нужен ресурс игровой , скамейки нету вообще , сане гнабри мусиала итд это не эти игроки с которыми можно побеждать в лч
Сане,Гнабри,Мусиала не игроки для победы в лч? А кто тогда для победы в лч? Игроки Сити и Реала.
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Харламов Никита
Ответ j30
вот это для них единственное главное это клуб бизнес проект а что от этого болельщикам которые тратят свои нервы и здоровье болея за этот клуб? у них нету цели во что бы тоне стало выиграть лч и пойти на траты для этого , их устраивают бесконечные внутрение тарелки
так это БИЗИНЕС и есть, а не машинка для отмывания бюджетных средств ☝️
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