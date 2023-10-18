Кейн и Мусиала – самые дорогие игроки Бундеслиги с оценкой в 110 млн евро. В топ-11 вошли 9 игроков «Баварии» (Transfermarkt)

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков Бундеслиги.

С трансферной стоимостью в 110 млн евро лидируют игроки «Баварии» Джамал Мусиала и Харри Кейн.

Топ-11 выглядит следующим образом:

1-2. Харри Кейн («Бавария») – 110 млн евро

1-2. Джамал Мусиала («Бавария») – 110 млн

3. Флориан Виртц («Байер») – 85 млн

4-5. Йозуа Киммих («Бавария») – 75 млн

4-5. Лерой Сане («Бавария») – 75 млн

6-8. Хави Симонс («Лейпциг») – 70 млн

6-8. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 70 млн

6-8. Маттейс де Лигт («Бавария») – 70 млн

9. Кингсли Коман («Бавария») – 65 млн

10-11. Дайо Упамекано («Бавария») – 60 млн

10-11. Ким Мин Чжэ («Бавария») – 60 млн

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