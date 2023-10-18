Кейн и Мусиала – самые дорогие игроки Бундеслиги с оценкой в 110 млн евро. В топ-11 вошли 9 игроков «Баварии» (Transfermarkt)
Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков Бундеслиги.
С трансферной стоимостью в 110 млн евро лидируют игроки «Баварии» Джамал Мусиала и Харри Кейн.
Топ-11 выглядит следующим образом:
1-2. Харри Кейн («Бавария») – 110 млн евро
1-2. Джамал Мусиала («Бавария») – 110 млн
3. Флориан Виртц («Байер») – 85 млн
4-5. Йозуа Киммих («Бавария») – 75 млн
4-5. Лерой Сане («Бавария») – 75 млн
6-8. Хави Симонс («Лейпциг») – 70 млн
6-8. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 70 млн
6-8. Маттейс де Лигт («Бавария») – 70 млн
9. Кингсли Коман («Бавария») – 65 млн
10-11. Дайо Упамекано («Бавария») – 60 млн
10-11. Ким Мин Чжэ («Бавария») – 60 млн
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Тоже самое касается и остальных.
Просто Бавария гранд и если любой игрок хочет уйти и не понимает что теряет, бегать никто за ним не будет
Клуб выше любого игрока, унижаться и сюсюкаться никто не будет ( как например Ттх этим летом)