Кейн и Мусиала – самые дорогие игроки Бундеслиги с оценкой в 110 млн евро. В топ-11 вошли 9 игроков «Баварии» (Transfermarkt)

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Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков Бундеслиги.

С трансферной стоимостью в 110 млн евро лидируют игроки «Баварии» Джамал Мусиала и Харри Кейн.

Топ-11 выглядит следующим образом:

1-2. Харри Кейн («Бавария») – 110 млн евро

1-2. Джамал Мусиала («Бавария») – 110 млн

3. Флориан Виртц («Байер») – 85 млн

4-5. Йозуа Киммих («Бавария») – 75 млн

4-5. Лерой Сане («Бавария») – 75 млн

6-8. Хави Симонс («Лейпциг») – 70 млн

6-8. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 70 млн

6-8. Маттейс де Лигт («Бавария») – 70 млн

9. Кингсли Коман («Бавария») – 65 млн

10-11. Дайо Упамекано («Бавария») – 60 млн

10-11. Ким Мин Чжэ («Бавария») – 60 млн

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19 комментариев

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Roman
Виртца и Симонса надо в Баварию, а то видишь что удумали, в топы рваться
+39
-3
+36
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Данил Луговский
Ответ Зверёк
Виртц 85?😳🤡Радует что Симонс взял себя в руки начал реализовывать свой талант
Лидер Байера уже который год, хз чем он хуже Мусиалы
+15
-1
+14
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Surviving
Ответ Антон Фалафель
Никто за Киммиха 75 лямов не выкинет.
Челси оптом за каких то ноунеймов по 120 выкидывает
+9
-1
+8
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Tille
Ответ Зверёк
Мусиала за год больше забил и отдал ассистов чем Виртц за всю карьеру
За какой год? За карьеру у Виртца пока 15+25 за 84 матча, у Мусиалы 25+17 за 104. Разницы никакой при том что Мусиала в более сильной команде играет. Даже больше того — в среднем по гол+пас у Виртца лучше
+4
0
+4
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Коразон До
очень-очень конкурентная лига. лишний раз респектанём Алонсо, что гоняет Баварию.
+5
-2
+3
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Анатолий Magicbrain
Найди две ошибки в списке, подумали босы Баварии
+2
-1
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Roman Popov
Бавария прям как монополисты в Бундеслиге
+3
-2
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a2wai
Ответ Кирилл Лавров
Мусиала, Кейн, Дэйвис, Сане пожалуйста, оставайтесь в Баварии. Пусть Бавария остаётся грандом, а не становится донором Реала. Совершенно неприятно читать новости, где мой любимый клуб просто постараюсь раскупить следующим летом. Вот смотрю я на проект "ПСЖ" и вижу большую проблему. Но этот проект никогда не позволит себя раскупить, он как раз будет сам покупать (да, вопросы логичности трансферов – дело умного/неумного руководства), но суть такова. А Бавария – немцы настолько прагматичны, рассудительны, насколько и жадны. Они со своим идиотским законом "1+1" никогда медиа хорошую в Германии и не создадут. Там ближайший конкурент – Дортмунд, который игроков-то за 50 млн не покупает, потому как дорого. Остальные лишь продают хайповых игроков в гранды. Тут ещё и Баварию решили разобрать (единственный булыжник Германии). Очень расстраивает... Опять же, с точки зрения развития государства и бизнеса, немцы - молодцы, но с точки зрения развития спорта путём вливания денег в трансферы и отказа от продажи своих крупных ресурсов во что бы то ни стало – плохи... (что и губит появляющийся интерес в чемпионате Германии; ведь даже сегодняшний Байер в следующем году перестанет существовать в том виде, в котором существует).
Так это от игроков зависит еще, не только от клуба. Бавария-то совершенно не против сохранить Дэвиса, вот только если сам Дэвис стремится в Реал, его же ничто не остановит. Тем более, что всегда можно пойти путем Левандовски, испортить отношения с клубом настолько, что продажа окажется единственным реальным вариантом решения проблемы.

Тоже самое касается и остальных.
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Михо
Ответ Roman
Виртца и Симонса надо в Баварию, а то видишь что удумали, в топы рваться
Согласен
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Surviving
Ответ Данил Луговский
Лидер Байера уже который год, хз чем он хуже Мусиалы
Кресты порванные.
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Пьерлуиджи Коллина
Ответ Зверёк
Мусиала за год больше забил и отдал ассистов чем Виртц за всю карьеру
За всю карьеру у Виртца больше гол+пас чем Мусиалы, так что тут мимо....
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Ilya Krapivchenko
Ответ a2wai
Так это от игроков зависит еще, не только от клуба. Бавария-то совершенно не против сохранить Дэвиса, вот только если сам Дэвис стремится в Реал, его же ничто не остановит. Тем более, что всегда можно пойти путем Левандовски, испортить отношения с клубом настолько, что продажа окажется единственным реальным вариантом решения проблемы. Тоже самое касается и остальных.
Бавария сама таких игроков не продаёт, какой там нафиг донор Реала

Просто Бавария гранд и если любой игрок хочет уйти и не понимает что теряет, бегать никто за ним не будет

Клуб выше любого игрока, унижаться и сюсюкаться никто не будет ( как например Ттх этим летом)
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