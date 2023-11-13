Мирча Луческу: «Помню, как российские и украинские команды играли товарищеские турниры – прекрасное время. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому»
Мирча Луческу хочет, чтобы между Россией и Украиной возобновился мир.
«Очень важно достичь мира и вернуться к нормальной жизни.
Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры, это было прекрасное время и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому. И только совместными усилиями мы сможем этого достичь.
Я люблю Украину и период работы в этой стране, но я работал и в России, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно», – сказал бывший главный тренер «Шахтера», «Зенита» и киевского «Динамо» в интервью Football.ua.
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Где то в окрестностях Охотного ряда , заскулил одинокий пес ..
Ясно-понятно.
Как разъяснил нам великий стратег , географ, экономист итд , победитель печенегов и половцев никакой Украины не было и не будет..
Глава Конституционного суда Валерий Зорькин показал президенту Владимиру Путину старинную французскую карту, из которой следует, что европейцы не считали Украину отдельной территорией. Глава государства подчеркнул, что до установления советской власти "никакой Украины не было в истории человечества".
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Зорькин был первым председателем Конституционного суда России, созданного осенью 1991 года. В историю же вошел как человек, попытавшийся отправить в отставку первого российского президента Бориса Ельцина.
Но, думаю, сейчас очень многие никогда уже на это не согласятся.
А Украины и украинцев и в правду не существовало до прихода красных, даже клопами в архиве дышать не надо что-бы установить этот факт