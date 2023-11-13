Мирча Луческу: «Помню, как российские и украинские команды играли товарищеские турниры – прекрасное время. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому»

Мирча Луческу хочет, чтобы между Россией и Украиной возобновился мир.

«Очень важно достичь мира и вернуться к нормальной жизни.

Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры, это было прекрасное время и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому. И только совместными усилиями мы сможем этого достичь.

Я люблю и период работы в этой стране, но я работал и в России, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно», – сказал бывший главный тренер « », « » и киевского « » в интервью Football.ua.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?