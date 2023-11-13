Мирча Луческу: «Помню, как российские и украинские команды играли товарищеские турниры – прекрасное время. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому»

Теги Зенит Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер премьер-лига Россия Мирча Луческу Политика Футбол

Мирча Луческу хочет, чтобы между Россией и Украиной возобновился мир.

«Очень важно достичь мира и вернуться к нормальной жизни.

Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры, это было прекрасное время и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому. И только совместными усилиями мы сможем этого достичь.

Я люблю Украину и период работы в этой стране, но я работал и в России, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно», – сказал бывший главный тренер «Шахтера», «Зенита» и киевского «Динамо» в интервью Football.ua. 

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124 комментария

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Сергей Зотов
Да все бы хотели этого
+67
-2
+65
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Евгений Михайлов
Ответ Михаил Сафонов
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у тебя угнали машину и предлагают вести переговоры о том, что ты отказываешься от нее. Чего это ты не согласен, тебя все устраивает?
+86
-28
+58
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Заболотный о_О
А я помню как Газзаев предлагал проводить объединённый чемпионат.
+40
0
+40
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Женя Дерунов
Ответ Михаил Сафонов
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а какие переговоры? отдать територию, а через пару лет очередное сво?
+42
-12
+30
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Женя Дерунов
Ответ pavleague
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а какие цели сво?))) Каких целей можно достичь если никто не знает их?
+32
-10
+22
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Mukunku 64
Ответ Заболотный о_О
А я помню как Газзаев предлагал проводить объединённый чемпионат.
Не напоминай
Где то в окрестностях Охотного ряда , заскулил одинокий пес ..
+16
-1
+15
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Tornado V
когда нибудь будут хорошие времена,. История не стоит на месте
+15
0
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freeman123
Ну теперь его точно на Миротворец занесут
+30
-18
+12
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Женя Дерунов
Ответ Михаил Сафонов
Ну например не стремиться в нато хотя бы, как было оговорено 30 лет назад ещё, ммм?
а их кто-то брал в НАТО? И чета вон фины вступили в НАТО и к ним претензий нет... вас не удивляет?
+17
-7
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Andartan
Не при нашей жизни
+10
-1
+9
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Leon Petov
Ответ Михаил Сафонов
Ого, а этот сайт - собственность либеральных слоев общества?) у сайта домен ру, что ты на нём забыл то?)
Сначала ты выйди из американского интернета🤣
+11
-5
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dimkaa1
Ответ Михаил Сафонов
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Переговоры или ультиматумы?
+11
-5
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DSL
Слова Мирчи о том, что он никогда не вернётся в страну-агрессор, опровергающие то, что он ранее "говорил" Спорт-Экспрессу, давать не будете? Как и ссылку на оригинал интервью, где можно увидеть неприятные для местной биомассы вещи?

Ясно-понятно.
+10
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TheFrosty
Так делают уже.
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0
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Александр Сачков
Ответ goshforever
Луческу, судя по возрасту, должен помнить период, когда российские и украинские команды играли в одном чемпионате. Время было не очень прекрасное, и не надо туда возвращаться)) Фарш назад не провернёшь, нужно идти вперёд. От украинского футбола фактически один Ахметов со своим крепостным театриком "Шахтар" остался. Даже Суркисы уже не могут тратиться, как в старые времена. Луческу за это интервью закидают экскрементами на украинских сайтах явно.
Вот как раз чемпионат в то время был вполне себе неплохой
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Женя Дерунов
Ответ Александр Сачков
А люди для Вас - это машина?
получается от людей и земли можно отказаться, а машина святое? Я вас правильно понимаю?
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Mukunku 64
Румын канешно великий тренер , но в вопросах истории плывет,
Как разъяснил нам великий стратег , географ, экономист итд , победитель печенегов и половцев никакой Украины не было и не будет..
Глава Конституционного суда Валерий Зорькин показал президенту Владимиру Путину старинную французскую карту, из которой следует, что европейцы не считали Украину отдельной территорией. Глава государства подчеркнул, что до установления советской власти "никакой Украины не было в истории человечества".

Напомню для особых’,,забывчивых" о том кто привёл ныряльщика за амфорами к трону
Зорькин был первым председателем Конституционного суда России, созданного осенью 1991 года. В историю же вошел как человек, попытавшийся отправить в отставку первого российского президента Бориса Ельцина.
+21
-18
+3
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тот самый Кадрус
Войны вообще отстой, где бы они не проходили но к сожалению, они всю историю человечества были, есть и будут. Даже если взять историю Адама и Евы, в тот момент на земле было максимально мало количество человек но 2 брата и то не ужились и один убил другого. Чего уж там говорить о братских народах, когда 2 родных брата не ужились. Натура человеческая...
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Женя Дерунов
Ответ Оригинальный Ник
В марте 2022 ни о какой отдачи территории речи не было. Хотели зафиксировать внеблоковый статус Украины и гарантии её безопасности. И украинская сторона даже была согласна, но хозяин приказал воевать до последнего украинца. А присоединение новых территорий произошло спустя восемь месяцев с начала сво, когда уже было понятно, что киевский режим полностью безнадёжен
чего?))) вы сейчас свои фантазии описали?
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Любезный Коссутий
не раньше 50-х, наверное
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Мельников Михаил
Ответ Сергей Зотов
Да все бы хотели этого
Ну а как этого не хотеть?
Но, думаю, сейчас очень многие никогда уже на это не согласятся.
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Женя Дерунов
Ответ evgen123
твоё мнение чтоль? Так ты его выражай через своего представителя во власти.
какого?))) вы сейчас поняли что написали?
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Ярик01
Ответ FilinMD
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Расскажи, раз знаешь
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Женя Дерунов
Ответ Gal98
Да что бы ты и твои близкие спали спокойно и за будущее своё не переживали.
так до них люди и спали спокойно...они спали спокойно до всяких Гиви и моторолл, до Стрелкова тоже спали. Всякие зеки влезли на Донбасс и кричат о защиты русских. Почитайте тринадцатого....бежал в 2014 году от суда на Украину и сейчас ещё там воюет.
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Мишаня Кашников
Ответ Mukunku 64
Румын канешно великий тренер , но в вопросах истории плывет, Как разъяснил нам великий стратег , географ, экономист итд , победитель печенегов и половцев никакой Украины не было и не будет.. Глава Конституционного суда Валерий Зорькин показал президенту Владимиру Путину старинную французскую карту, из которой следует, что европейцы не считали Украину отдельной территорией. Глава государства подчеркнул, что до установления советской власти "никакой Украины не было в истории человечества". Напомню для особых’,,забывчивых" о том кто привёл ныряльщика за амфорами к трону Зорькин был первым председателем Конституционного суда России, созданного осенью 1991 года. В историю же вошел как человек, попытавшийся отправить в отставку первого российского президента Бориса Ельцина.
Зорькин серый кардинал получается, ему уже 80 годков, а похоже мёртвой хваткой вцепился в кресло, только вперёд ногами с работы уйдёт.
А Украины и украинцев и в правду не существовало до прихода красных, даже клопами в архиве дышать не надо что-бы установить этот факт
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