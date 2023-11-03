78-летний Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо» и завершении карьеры: «Игра против «Шахтера» была последней»

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Мирча Луческу сообщил о завершении карьеры после поражения «Динамо» от «Шахтера».

Киевляне проиграли матч 13-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1. С 16 очками после 10 матчей они идут на 7-м месте в таблице.

«Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Хочу сказать, что я 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил завершить свою карьеру. Это была последняя игра. Я простился со своими игроками, с игроками «Шахтера».

Благодарю всех. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец: и футбольной карьере, и любви, и жизни. У всего есть начало и конец», – сказал 78-летний специалист на послематчевой пресс-конференции.

Румынский тренер больше всего известен по работе с «Шахтером» с 2004 по 2016 год. Также он тренировал «Интер», «Зенит», «Галатасарай», сборную Турции и другие команды. В «Динамо» он работал с 2020 года.

В течение карьеры Луческу 9 раз стал чемпионом Украины, выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, а также завоевал ряд других трофеев.

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64 комментария

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Buharoid
Легендарный дед. Одно слово - румын.
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Tomas Nepotrebko
Шикарная у болгарина карьера вышла. Здоровья на пенсии!
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Александр Зубков
Ответ Tomas Nepotrebko
Шикарная у болгарина карьера вышла. Здоровья на пенсии!
Ну мы тут как бы должны сказать, что он румын, да?
+110
-6
+104
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Александр Зубков
Ну мы тут как бы должны сказать, что он румын, да?
Да? А какая разница?©️
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Vanek1411
Ответ Street Fighter
Свой САФ для Шахтера
Если бы САФ потренировал "Сити" под конец карьеры.
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Street Fighter
Свой САФ для Шахтера
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Proper Chels
Его Шахтер был великолепен.
Команда, которая никогда не признавала авторитетов, даже когда играла с Барсой Пепа.
Только вперед и будь что будет.

Несколько прямо очень сильных сезонов было. Немного не хватило, чтобы выйти на уровень полноценного европейского топ клуба, буквально лет 5-7. Как раз детскую школу развивали.

Эх, жаль. Удачи Мирче и здоровья.
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igls54
Мирче - мир, Луческу - луч!
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Фан Рубина
Ответ Booligan
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Было дело, да.
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Tomas Nepotrebko
Ответ Александр Зубков
Ну мы тут как бы должны сказать, что он румын, да?
да. а я - ответить: "а какая разница?"
и всем будет хорошо
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29252@mail.ru
Ответ Buharoid
Легендарный дед. Одно слово - румын.
А, какая разница?!
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Егор Арефьев
Луческу - главная причина чемпионского титула Спартака
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Антоха NRVF
Ответ Buharoid
Легендарный дед. Одно слово - румын.
Так он болгарин
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Islam Gasanov
Достойная карьера у этого деда
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Atsuktuvas
Киевское "Динамо" больше мучил, чем тренировал. А вот для "Шахтера" стал ключом к его внутренним и европейским успехам. Так что донетчане смахнут слезу, а киевляне скорее облегченно выдохнут...
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Саша Пушкин
Ответ Егор Арефьев
Луческу - главная причина чемпионского титула Спартака
Так как ты багаж Аленичева еще никто не забывал!
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Илья Владимирович
"Половину из вас я знаю вполовину хуже, чем хотел бы, а другую половину люблю вполовину меньше, чем она того заслуживает"
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MachineGunKelly
Легенда стран варшавского договора!
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Керов Сергей
Ответ Александр Зубков
Ну мы тут как бы должны сказать, что он румын, да?
да? а какая разница? ))))
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altar
Пора и отдохнуть дедушке.
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Фан Рубина
Ответ Booligan
Да, посмотрел. Конец счастливых лет для нас и соседей
Да, потом в уефе подсуетились и ввели тот же ФФП, чтобы больше такого не повторялось.
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Booligan
Ответ Фан Рубина
Было дело, да.
Да, посмотрел. Конец счастливых лет для нас и соседей
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Егор Арефьев
Луческу - главная причина чемпионского титула Спартака
Чего только его комментарии о судействе стоили
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Bolvan
Ответ Tomas Nepotrebko
Шикарная у болгарина карьера вышла. Здоровья на пенсии!
Он же румын
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Aleex Trianon
одним словом, Болгарин!
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