78-летний Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо» и завершении карьеры: «Игра против «Шахтера» была последней»

Мирча Луческу сообщил о завершении карьеры после поражения «Динамо» от «Шахтера».

Киевляне проиграли матч 13-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1. С 16 очками после 10 матчей они идут на 7-м месте в таблице.

«Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Хочу сказать, что я 15 лет отдал футболу . На этом я решил завершить свою карьеру. Это была последняя игра. Я простился со своими игроками, с игроками «Шахтера».

Благодарю всех. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец: и футбольной карьере, и любви, и жизни. У всего есть начало и конец», – сказал 78-летний специалист на послематчевой пресс-конференции.

Румынский тренер больше всего известен по работе с «Шахтером» с 2004 по 2016 год. Также он тренировал « », « », «Галатасарай», сборную Турции и другие команды. В «Динамо» он работал с 2020 года.

В течение карьеры Луческу 9 раз стал чемпионом Украины, выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, а также завоевал ряд других трофеев.

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