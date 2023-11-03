78-летний Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо» и завершении карьеры: «Игра против «Шахтера» была последней»
Мирча Луческу сообщил о завершении карьеры после поражения «Динамо» от «Шахтера».
Киевляне проиграли матч 13-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1. С 16 очками после 10 матчей они идут на 7-м месте в таблице.
«Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Хочу сказать, что я 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил завершить свою карьеру. Это была последняя игра. Я простился со своими игроками, с игроками «Шахтера».
Благодарю всех. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец: и футбольной карьере, и любви, и жизни. У всего есть начало и конец», – сказал 78-летний специалист на послематчевой пресс-конференции.
Румынский тренер больше всего известен по работе с «Шахтером» с 2004 по 2016 год. Также он тренировал «Интер», «Зенит», «Галатасарай», сборную Турции и другие команды. В «Динамо» он работал с 2020 года.
В течение карьеры Луческу 9 раз стал чемпионом Украины, выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, а также завоевал ряд других трофеев.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Команда, которая никогда не признавала авторитетов, даже когда играла с Барсой Пепа.
Только вперед и будь что будет.
Несколько прямо очень сильных сезонов было. Немного не хватило, чтобы выйти на уровень полноценного европейского топ клуба, буквально лет 5-7. Как раз детскую школу развивали.
Эх, жаль. Удачи Мирче и здоровья.
и всем будет хорошо