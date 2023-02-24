«Брат с семьей в Мариуполе – тоже теперь граждане России. Там никогда особо не разговаривали на украинском». Спивак о ситуации на Украине
Александр Спивак рассказал, что его брат живет в Мариуполе и получил паспорт России.
– Сейчас у вас остались родственники в Донецке?
– Нет, только друзья. В Мариуполе остался брат с семьей.
– Как им сейчас?
– Непросто.
– Живы?
– Выжили, да.
– Вы не звали брата в Петербург?
– Я его звал, но он бы не поехал. Это родительский дом, который я успел обустроить. Там кладбище родителей. Там он вырос.
– Вы часто бываете в Мариуполе?
– Последний раз был в 2013 году. Сейчас туда никак не доехать. 8 лет была зона АТО, куда въезд с российским паспортом, наверное, возможен, но не нужен.
Тем более, когда я играл в «Шахтере», 11 человек из команды, включая меня, проходили Славянский авиационный колледж. Это было как служба в армии. С таким дипломом… Я спрашивал брата. Он сказал: «Лучше не надо приезжать. Лучше я к тебе приеду».
– Могли призвать в украинскую армию?
– Не призвать, а просто забрать. Куда призвать? Я гражданин России. Брат с семьей уже паспорта получили. Они тоже теперь граждане России.
– Выходит, что брат поддержал перемены?
– Конечно. На восточной Украине никогда особо не разговаривали на украинском языке, – сказал бывший игрок «Зенита».
Везде они пробьются.
В Бишкеке, Астане и Ташкенте нет проблемы устроить ребёнка в школу, в которой он мог бы получать знания на своём родном русском языке от русскоязычного учителя, без потери информации при переводе с языка на язык сначала учителем, а потом ещё и учеником в обратную сторону.
Вна Украине были искусственно созданы ситуации, в которых русскоязычных людей заставляли использовать мову при взаимодействии друг с другом. Почему русскоязычный украинский врач должен вести карточку русскоязычного пациента на мове и писать ему предписания по приёму лекарств на мове? Почему русскоязычный украинский учёный должен писать диссертацию на мове, если и оппоненты и члены ВАК все русскоязычные (а какие же ещё - они все в СССР выросли)? Почему русскоязычный учитель математики должен преподавать русскоязычным детям математику на мове? Почему понаехавший на восток Украины с западенщины мелкий чиновник может издеваться над людьми, разговаривая с ними на своём украино-польско-венгерском суржике, который он называет государственным языком, а люди не могут потребовать, чтобы с ними говорили на понятном языке (хотя бы на том украинском, который они изучали в советской школе)?