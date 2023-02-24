«Брат с семьей в Мариуполе – тоже теперь граждане России. Там никогда особо не разговаривали на украинском». Спивак о ситуации на Украине

Теги Зенит Александр Спивак Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия происшествия Политика Футбол

Александр Спивак рассказал, что его брат живет в Мариуполе и получил паспорт России.

– Сейчас у вас остались родственники в Донецке?

– Нет, только друзья. В Мариуполе остался брат с семьей.

– Как им сейчас?

– Непросто.

– Живы?

– Выжили, да.

– Вы не звали брата в Петербург?

– Я его звал, но он бы не поехал. Это родительский дом, который я успел обустроить. Там кладбище родителей. Там он вырос.

– Вы часто бываете в Мариуполе?

– Последний раз был в 2013 году. Сейчас туда никак не доехать. 8 лет была зона АТО, куда въезд с российским паспортом, наверное, возможен, но не нужен.

Тем более, когда я играл в «Шахтере», 11 человек из команды, включая меня, проходили Славянский авиационный колледж. Это было как служба в армии. С таким дипломом… Я спрашивал брата. Он сказал: «Лучше не надо приезжать. Лучше я к тебе приеду».

– Могли призвать в украинскую армию?

– Не призвать, а просто забрать. Куда призвать? Я гражданин России. Брат с семьей уже паспорта получили. Они тоже теперь граждане России.

– Выходит, что брат поддержал перемены?

– Конечно. На восточной Украине никогда особо не разговаривали на украинском языке, – сказал бывший игрок «Зенита».

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214 комментариев

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deserg
Ответ grishay10@mail.ru
Вот такие как ты первые и гибнут сейчас на Донбассе . Пачками таких увозят , с империалистическими никчемными взглядами . И сам не живу и другим не даю.
а ты сам то чего на диване сидишь? небось первый сбежал и теперь на форумах гадишь. всю свои адекватность с потрохами выдал уже, ха ха
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Maxim Vasnechov
Ответ lyubomir-tyosla@yandex.ru
Удивил так удивил. конечно, война - это жертвы и разрушения. Спасибо Украине и их хозяевам, что такое стало возможно.
Точно. Это ведь украинская телеведущая Ольга Скабеева орала в прямом эфире, когда на Мариуполь падали трехтонные бомбы. Даже комментировала это.
Везде они пробьются.
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Виктор Литвинов
Ответ Stormbringer
Боюсь, что с паспортом флаг не поможет уже. Переобувальщики вряд ли паспорта меняют.
Бывает чтоб выжить
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nmnackjbxkasbk
Ответ Stormbringer
Боюсь, что с паспортом флаг не поможет уже. Переобувальщики вряд ли паспорта меняют.
ну у них есть навыки.
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Maxim Vasnechov
Ответ wonderwall
оранжевая революция и Евромайдан это не демократическая процедура,а государственный переворот самый натуральный
Это внутренне дело каждой страны. В отличии от "Помощи" Мариуполю.
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atelos
Ответ Диванный эксперт
Людям на местах получается лучше знать, что им надо и с кем хотят быть.
это смотря каким ...
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Фан Рубина
Ответ atomio
До сих пор удивляют люди в каментах которые в 21 веке стали играть в территории, двигать карты и границы, и выяснять, что, мол, когда то там 100 лет назад это было наше. А если кто-то другой по отношению к вам это начнёт делать? Особенно кто сильнее. А если все в мире начнут друг другу? Воистину, рос пропаганда хорошо поработала над умами людей.
Вообще-то по отношению к нам уже начали. В 91 году.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Maxim Vasnechov
Брат конечно за Россию, но если войдёт украинская армия - достану флаг и пойду встречать. В Херсоне тоже помнится по телику говорили - "90% - за Россию".
в Херсоне постоянно протестовали под дулами автоматов.
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wRong
Ответ Gonzo754
То есть по логике вашей всех тех у кого нет украинского самосознания надо обстреливать калибрами, авиабомбами и уничтожать их города?
По моей логике, все имеют право на национальное самосознание и государственное самоопределение, и если им не даётся эта возможность мирным путём после многочисленных просьб, они её заберут силой
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atelos
Ответ Наталья Филичева
Российская армия уничтожила Мариуполь, в результате которого Бог его знает сколько тысяч, а может и десятки тысяч гражданских погибло. Но зато теперь документацию не надо заполнять на украинском языке и в магазинах(те что остались) читать названия товаров на украинском тоже не нужно. Ради этого же всю эту бойню устраивали
Там "Азов" до российской армии уже все уничтожил
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Teodrakis
Ответ Наталья Филичева
Российская армия уничтожила Мариуполь, в результате которого Бог его знает сколько тысяч, а может и десятки тысяч гражданских погибло. Но зато теперь документацию не надо заполнять на украинском языке и в магазинах(те что остались) читать названия товаров на украинском тоже не нужно. Ради этого же всю эту бойню устраивали
Типичный пример зомбака, который ляпнул что-то левое мимо, самоутвердился своим остроумием и такие же простофили его ещё лайкают. Напоминает, когда люди с кругозором вареника заявляют, что Набоков педофил и потому его книги читать не будут. И ведь всегда находятся другие такие же, которые это поддерживают. Вот и диванные борцуны с "Российской агрессией" из такого же теста.
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deserg
Ответ grishay10@mail.ru
Государственный переворот - это демократия . Русским живящим в России этого не понять . Несогласные регионы - это фейк российской пропаганды . Несогласные регионы появились под влиянием российской армии . А все кто был за Украину (большинство) , просто уехали жить в Киев , Днепр , Одессу , Харьков и так далее . А в обострение конфликта началось не из-за государственного переворота , а из-за аннексии Крыма и ввода (этого вам по тв не расскажут) российских подразделений на территории Донбасса . Гиркины, Захарченко и все эти люди не жили на Донбассе , жили они в России , родились в России и начали свои действия на Донбассе по приказу бункерного карлика . Это понимает любой адекватный , умный человек , который проверяет информацию со всех источников , а не из государственных каналов страны - агрессора , страны где нет демократии и правит тоталитаризм.
и прежде чем писать про "любой адекватный" посмотри на себя. нормальные люди как ты пишешь так же понимают откуда печеньки на майдане были и кто прибыль с этого сейчас имеет
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Ирина Чернявская
Честно, противно читать. Я 26 лет прожила в Харькове и никто меня не ущемлял за укр язык. Зато сейчас все пытаются разговаривать на укр.языке. Эта война- позор!
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nmnackjbxkasbk
Ответ Наталья Филичева
Российская армия уничтожила Мариуполь, в результате которого Бог его знает сколько тысяч, а может и десятки тысяч гражданских погибло. Но зато теперь документацию не надо заполнять на украинском языке и в магазинах(те что остались) читать названия товаров на украинском тоже не нужно. Ради этого же всю эту бойню устраивали
да, для удобства.
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Timur_A
Ответ Captain JT26
В Бишкеке, Астане, Ташкенте тоже на русском многие общаются, тоже надо войска вводит и убить надо там всех?
На январь 2018 года в Киеве не было ни одной школы с преподаванием на русском языке.
В Бишкеке, Астане и Ташкенте нет проблемы устроить ребёнка в школу, в которой он мог бы получать знания на своём родном русском языке от русскоязычного учителя, без потери информации при переводе с языка на язык сначала учителем, а потом ещё и учеником в обратную сторону.
Вна Украине были искусственно созданы ситуации, в которых русскоязычных людей заставляли использовать мову при взаимодействии друг с другом. Почему русскоязычный украинский врач должен вести карточку русскоязычного пациента на мове и писать ему предписания по приёму лекарств на мове? Почему русскоязычный украинский учёный должен писать диссертацию на мове, если и оппоненты и члены ВАК все русскоязычные (а какие же ещё - они все в СССР выросли)? Почему русскоязычный учитель математики должен преподавать русскоязычным детям математику на мове? Почему понаехавший на восток Украины с западенщины мелкий чиновник может издеваться над людьми, разговаривая с ними на своём украино-польско-венгерском суржике, который он называет государственным языком, а люди не могут потребовать, чтобы с ними говорили на понятном языке (хотя бы на том украинском, который они изучали в советской школе)?
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atelos
Ответ Gonzo754
Херсонес и Пантикапей основали древние греки, предложи вернуть им эти города. Отдельная тема — Дербент, на него могут претендовать и персы, и римляне. Синдика, Бата — там с греками могут турки поспорить. Можно копнуть глубже, когда наши предки еще по деревьям лазили и в пещерах жили.
До Дербента римляне точно не доходили!
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nmnackjbxkasbk
Ответ Коля Питерский
Почему тогда город разрушили, если население было русскоговорящим?
для удовольствия, как теперь видим.
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tlg
Ответьте мне на один вопрос. Почему в свое время когда Чечня хотела отделиться его разбомбили и не дали сделать это. А вот Крым, Донбасс, Луганск пожалуйста самоопределяйтесь. Или это работает только в пользу России? Просто никто не может на это дать внятный ответ.
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Игорь Ф,
Ответ Коля Питерский
Почему тогда город разрушили, если население было русскоговорящим?
Не надо задавать правильные вопросы, многим не комфортно на диванах сидеть.
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Tigran Shuts
Ответ Иван Лазович
Что за идиотский миф о притеснении языка. Куча знакомых в Украине, в том числе западной, которые только на русском говорили вплоть до 2022 года.
меня тоже пугали, а в 2018 году приехала Киев, а тут все по русски говорят.
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Kit244098
Спивак крендель еще тот. В любую задницу без мыла влезет. Оброс то поди уже связями в Питере. Не зря же в былые годы учил саму Вальку Матвиенку, как надо дачу дешевле построить))
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GibsonFlyingV
Ответ Коля Питерский
Почему тогда город разрушили, если население было русскоговорящим?
А какие варианты если город надо взять под контроль,а в каждом доме укрепленная боевая позиция? И - есть интервью Зеленского,еще до войны,где он говорил,что "без Украины на Донбассе цивилизации не будет ". Получается,ему все можно и все прощается?
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atomio
До сих пор удивляют люди в каментах которые в 21 веке стали играть в территории, двигать карты и границы, и выяснять, что, мол, когда то там 100 лет назад это было наше. А если кто-то другой по отношению к вам это начнёт делать? Особенно кто сильнее. А если все в мире начнут друг другу? Воистину, рос пропаганда хорошо поработала над умами людей.
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Gonzo754
Ответ wRong
Вопрос не в землях, а в людях. Эти люди никогда не были носителями украинского самосознания, языка и культуры. Как и Омск с Челябинском, в которых казахского населения 5%
То есть по логике вашей всех тех у кого нет украинского самосознания надо обстреливать калибрами, авиабомбами и уничтожать их города?
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Кирилл Фирсов
Ответ Иван Лазович
Что за идиотский миф о притеснении языка. Куча знакомых в Украине, в том числе западной, которые только на русском говорили вплоть до 2022 года.
это называется мягкая сила. сначала закрыли факультете на русском. потом телеканалы и школы. потом законы в гос учереждениях, потом в общественных местах. почитай Беловежские соглашения, которые подумала в том чичле укриана, и какие пункты они должны были выполнять (это как условие распада СССР и Незалежность Украины). но только есть одно НО. Украина единственнач кто из по итогу не подписал)
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