«Брат с семьей в Мариуполе – тоже теперь граждане России. Там никогда особо не разговаривали на украинском». Спивак о ситуации на Украине

рассказал, что его брат живет в Мариуполе и получил паспорт России.

– Сейчас у вас остались родственники в ?

– Нет, только друзья. В Мариуполе остался брат с семьей.

– Как им сейчас?

– Непросто.

– Живы?

– Выжили, да.

– Вы не звали брата в Петербург?

– Я его звал, но он бы не поехал. Это родительский дом, который я успел обустроить. Там кладбище родителей. Там он вырос.

– Вы часто бываете в Мариуполе?

– Последний раз был в 2013 году. Сейчас туда никак не доехать. 8 лет была зона АТО, куда въезд с российским паспортом, наверное, возможен, но не нужен.

Тем более, когда я играл в «Шахтере», 11 человек из команды, включая меня, проходили Славянский авиационный колледж. Это было как служба в армии. С таким дипломом… Я спрашивал брата. Он сказал: «Лучше не надо приезжать. Лучше я к тебе приеду».

– Могли призвать в украинскую армию?

– Не призвать, а просто забрать. Куда призвать? Я гражданин России. Брат с семьей уже паспорта получили. Они тоже теперь граждане России.

– Выходит, что брат поддержал перемены?

– Конечно. На восточной никогда особо не разговаривали на украинском языке, – сказал бывший игрок « ».