«Не думаю, что Ракицкий – предатель. Просто так он бы в «Шахтер» в это время не пришел. Безобидный, открытый и простой парень». Экс-игрок Украины Леоненко о защитнике

Теги Зенит Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия высшая лига Турция Виктор Леоненко Ярослав Ракицкий Адана Демирспор Политика Футбол

Экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о Ярославе Ракицком.

– Ракицкий после четырех лет отсутствия вернулся в «Шахтер». Ваши мысли по этому поводу?

– Блудный сын вернулся домой, что тут еще можно сказать. Я к нему всегда нормально относился. Наверное, Йовичевич на него рассчитывает, раз пригласил. 

– Ракицкий провалился в Турции: получал много красных, не всегда успевал за игроками и в итоге досрочно разорвал контракт с «Адана Демирспор». В нынешнем виде он способен усилить «Шахтер»?

– Я так понимаю, он уже заканчивает с футболом. Мне вообще не нравится, когда уходишь, а потом возвращаешься в клуб. Это означает, что кто-то ошибся. В его случае ошибся Фонсека. Он его убрал из «Шахтера». Поэтому Ракицкий не виноват, и я бы на месте болельщиков его не осуждал.

– Но его осуждают за то, что он играл три года в российском «Зените».

– Футболистов всегда надо прощать, потому что среди них есть много глупых, и они не настолько подкованы политически. Я не думаю, что Ракицкий – предатель. Просто так он бы в «Шахтер» в это время не пришел. Тем более он безобидный, открытый и простой парень.

Тут вопрос в другом: поможет он «Шахтеру» или нет. В УПЛ особо нагружаться не придется, а под еврокубки все тренеры просят два состава. Скорее всего, его брали под ротацию, – сказал Леоненко в интервью Fanday.

Ярослав Ракицкий: «Мое сердце принадлежит только «Шахтеру». Всегда мечтал вернуться»

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14 комментариев

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rigobersong
Ответ Rio de Janeiro
После последнего вью с Кучерой Юра в глазах украинских пропагандонов вроде снова стал своим
Просто у Кучеры слишком поверхностная точка зрения, у Дудя по сути никакой, т.к. он говорит банальную методичку, вот посмотреть бы его диалог с Пучковым хотя бы:) Мне кажется Юрца бы затроило:))
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Рашпель793
Леоненко наверное не читал, что украинцы про Ярика писали, когда тот в Зенит перешёл ))
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Rio de Janeiro
Ответ rigobersong
Да вон, сколько Юрец левакам поддакивал, а в результате посмотри, что Гордон про него сказал в эфире:) В поиске введи Гордон о Дуде и все станет ясно:))
После последнего вью с Кучерой Юра в глазах украинских пропагандонов вроде снова стал своим
+2
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rigobersong
Ответ Rio de Janeiro
Конечно, не предатель, у чувака всего ли работадателем был Газпром, тот самый на деньги которого некто Малофеевы и Глазьевы в своё время финансировали "донецких казачков" и прочих "народных губернаторов Губаревых и Царёвых" в фактически родном для Ярика Донецке.А вот Тимощук который отправлял деньги в АТО, навещал в больнице украинских всу-ов и был в то время не в России, конечно же предатель.Для украинских "патриотов" типо главное вовремя определится даже если до этого ты был сепаром, русскомирным, мышибратом и тд)
Да вон, сколько Юрец левакам поддакивал, а в результате посмотри, что Гордон про него сказал в эфире:) В поиске введи Гордон о Дуде и все станет ясно:))
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Александр Гончаров
Ответ LLiriKK
Ракицкий хочет на всех стульях усидеть: в Питере отмалчивался, получал бабки и корчил из себя аполитичного, а после 24 февраля прошлого года рванул сначала в Турцию демонстративно, а теперь и вовсе с тупой лыбой фотографируется с майкой «Шахтера», на которой изображение страны 404. И не нужно говорить, что у него «не было выбора», как это любят всякие соглашатели делать. Выбор есть всегда. Он элементарно мог продолжать играть в той же Турции, Сербии - где угодно. Тимощук вызывает гораздо больше уважения.
Он что-то должен РФ?
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Lindeman
Ответ gustavo1097
«Проклята Росiя, ненавидим цю краiну», но бабки зарабатывать сюда как ехали, так и едут)
Одно другому не мешает
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Sevuska
Комментарий удален
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Назар Игорь
Ответ gustavo1097
«Проклята Росiя, ненавидим цю краiну», но бабки зарабатывать сюда как ехали, так и едут)
У нас в садоводстве много лет постоянно работает бригада ( человек 8) строителей откуда-то из Львовской области. Купили дом, домой ездят не часто. Работают дай Бог каждому, любые работы делают, спрос на них постоянно. Как они умудряются ездить туда-сюда, загадка, на вопросы только смеются.
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T622222
А 99% жителей Украины так считают
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Назар Игорь
Во как завернул - главное для футболиста быть "подкованным политически"... Мудрика наверное здорово подковали, на 100 млн. £ потянул.
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Rio de Janeiro
Конечно, не предатель, у чувака всего ли работадателем был Газпром, тот самый на деньги которого некто Малофеевы и Глазьевы в своё время финансировали "донецких казачков" и прочих "народных губернаторов Губаревых и Царёвых" в фактически родном для Ярика Донецке.А вот Тимощук который отправлял деньги в АТО, навещал в больнице украинских всу-ов и был в то время не в России, конечно же предатель.Для украинских "патриотов" типо главное вовремя определится даже если до этого ты был сепаром, русскомирным, мышибратом и тд)
+2
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-6
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LLiriKK
Ракицкий хочет на всех стульях усидеть: в Питере отмалчивался, получал бабки и корчил из себя аполитичного, а после 24 февраля прошлого года рванул сначала в Турцию демонстративно, а теперь и вовсе с тупой лыбой фотографируется с майкой «Шахтера», на которой изображение страны 404. И не нужно говорить, что у него «не было выбора», как это любят всякие соглашатели делать. Выбор есть всегда. Он элементарно мог продолжать играть в той же Турции, Сербии - где угодно.
Тимощук вызывает гораздо больше уважения.
+6
-7
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gustavo1097
«Проклята Росiя, ненавидим цю краiну», но бабки зарабатывать сюда как ехали, так и едут)
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sp.msk.86
Молодец, как может от глупости толпы защищает!
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al
о чём он?
полно людей с украинскими паспортами и сейчас работают в России.
при этом их дети служат в ВСУ.
и как-то ладят.
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