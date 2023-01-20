«Не думаю, что Ракицкий – предатель. Просто так он бы в «Шахтер» в это время не пришел. Безобидный, открытый и простой парень». Экс-игрок Украины Леоненко о защитнике

Экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о .

– Ракицкий после четырех лет отсутствия вернулся в «Шахтер». Ваши мысли по этому поводу?

– Блудный сын вернулся домой, что тут еще можно сказать. Я к нему всегда нормально относился. Наверное, Йовичевич на него рассчитывает, раз пригласил.

– Ракицкий провалился в Турции: получал много красных, не всегда успевал за игроками и в итоге досрочно разорвал контракт с «Адана Демирспор». В нынешнем виде он способен усилить «Шахтер»?

– Я так понимаю, он уже заканчивает с футболом. Мне вообще не нравится, когда уходишь, а потом возвращаешься в клуб. Это означает, что кто-то ошибся. В его случае ошибся Фонсека. Он его убрал из «Шахтера». Поэтому Ракицкий не виноват, и я бы на месте болельщиков его не осуждал.

– Но его осуждают за то, что он играл три года в российском « ».

– Футболистов всегда надо прощать, потому что среди них есть много глупых, и они не настолько подкованы политически. Я не думаю, что Ракицкий – предатель. Просто так он бы в «Шахтер» в это время не пришел. Тем более он безобидный, открытый и простой парень.

Тут вопрос в другом: поможет он «Шахтеру» или нет. В УПЛ особо нагружаться не придется, а под еврокубки все тренеры просят два состава. Скорее всего, его брали под ротацию, – сказал Леоненко в интервью Fanday.

Ярослав Ракицкий: «Мое сердце принадлежит только «Шахтеру». Всегда мечтал вернуться»