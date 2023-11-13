0,005 – показатель xG перед голом Димарко с центра поля. Защитник «Интера» забил «Фрозиноне» от боковой линии

Вероятность гола при ударе Федерико Димарко с центра поля составляла менее 1%.

Защитник «Интера» открыл счет в матче Серии А против « » (2:0) ударом с середины поля от боковой линии, перекинув голкипера .

Показатель xG перед ударом был равен 0,005.

Какой гол! С центра поля, от бровки, парашютиком – чудо «Интера»

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