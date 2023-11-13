0,005 – показатель xG перед голом Димарко с центра поля. Защитник «Интера» забил «Фрозиноне» от боковой линии
Вероятность гола при ударе Федерико Димарко с центра поля составляла менее 1%.
Защитник «Интера» открыл счет в матче Серии А против «Фрозиноне» (2:0) ударом с середины поля от боковой линии, перекинув голкипера Стефано Турати.
Показатель xG перед ударом Димарко был равен 0,005.
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