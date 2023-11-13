0,005 – показатель xG перед голом Димарко с центра поля. Защитник «Интера» забил «Фрозиноне» от боковой линии

Теги Интер серия А Италия Фрозиноне Федерико Димарко Стефано Турати статистика Футбол

Вероятность гола при ударе Федерико Димарко с центра поля составляла менее 1%.

Защитник «Интера» открыл счет в матче Серии А против «Фрозиноне» (2:0) ударом с середины поля от боковой линии, перекинув голкипера Стефано Турати.

Показатель xG перед ударом Димарко был равен 0,005.

Какой гол! С центра поля, от бровки, парашютиком – чудо «Интера»

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3 комментария

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Борис Громов
звучит песня шанс из мф остров сокровищ
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Max Zhomkov
Ответ Борис Громов
звучит песня шанс из мф остров сокровищ
он получка не аванс , он выпадает только раз
+2
0
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Finding Home
и это только доказывает, что в жизни столько переменных, сколько невозможно запихнуть в любую мат модель - от скорости ветра (что прогнозируемо) до того, что может кому в голову прийти или заболеть внезапно (что непрогнозируемо)
+2
-2
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