Индзаги о чемпионской гонке с «Ювентусом»: «Интер» не самый богатый клуб в Италии»

Симоне Индзаги высказался о чемпионской гонке в Серии А.

После 12 туров «Интер» лидирует в таблице, опережая идущий вторым « » на два очка.

«Мне не нравятся разговоры о фаворитах. Нашим болельщикам мы можем только пообещать, что сделаем все возможное в Серии А, в Лиге чемпионов и в Кубке Италии.

Люди, вероятно, называют нас фаворитами за то, как мы сейчас играем. Но мы не самый богатый клуб в Италии. Два года назад наш летний трансферный баланс составлял плюс 120 миллионов евро, год назад – плюс 30 миллионов, а в этом году баланс был нулевым, даже несмотря на участие в финале Лиги чемпионов.

У нас прекрасные директора и президент, который всегда на нашей стороне, и в трудные моменты мы стараемся изо всех сил. Нам повезло, что у нас такой коллектив и игроки, у которых огромное чувство ответственности и которые ради замечательных болельщиков отдают все свои силы», – сказал главный тренер « ».

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