Индзаги о чемпионской гонке с «Ювентусом»: «Интер» не самый богатый клуб в Италии»

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия деньги Футбол

Симоне Индзаги высказался о чемпионской гонке в Серии А.

После 12 туров «Интер» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Ювентус» на два очка.

«Мне не нравятся разговоры о фаворитах. Нашим болельщикам мы можем только пообещать, что сделаем все возможное в Серии А, в Лиге чемпионов и в Кубке Италии.

Люди, вероятно, называют нас фаворитами за то, как мы сейчас играем. Но мы не самый богатый клуб в Италии. Два года назад наш летний трансферный баланс составлял плюс 120 миллионов евро, год назад – плюс 30 миллионов, а в этом году баланс был нулевым, даже несмотря на участие в финале Лиги чемпионов.

У нас прекрасные директора и президент, который всегда на нашей стороне, и в трудные моменты мы стараемся изо всех сил. Нам повезло, что у нас такой коллектив и игроки, у которых огромное чувство ответственности и которые ради замечательных болельщиков отдают все свои силы», – сказал главный тренер «Интера».

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9 комментариев

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Владимир Владимир
Ну, грех жаловаться, Маротта шикарно организовал работу, практически все трансферы в точку даже в таких сложных условиях.
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Евгений Квасников
все таки Индзаги красава. добротный тренер. на интер приятно смотреть. а с тем учётом,что есть ещё Маротта то мне кажется,что Интер выйдет на новый уровень-есть куда рости!!!!
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Joey Ramone
Коллектив и игроки - это всё прекрасно, но с чем нам действительно повезло так это то что нашёлся такой талантливый и адекватный тренер. В условиях финансового кризиса спокойно работать, выстраивать стабильную уверенную игру и выдавать такие результаты - надо быть чистым гением.
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Joey Ramone
Ответ Lari
Значит скоро принтер занесёт куда следует и начнутся у Ювентуса проблемы.
Интер не самый богатый клуб, значит Интер занесёт. - Логика зеброидных адептов секты Договоринтуса.
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