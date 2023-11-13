Индзаги о 2:0 с «Фрозиноне»: «Мы не теряли концентрации, не оставляли свободных зон и не выпадали из игры против хорошо организованного соперника»

Симоне Индзаги подвел итоги матча с «Фрозиноне» (2:0) в Серии А.

«К каждому матчу в Серии А трудно готовиться. Мы ожидали, что « » будет использовать одну тактическую схему, но они применили другую (в три защитника, как и «Интер» – прим. Sports.ru). Такое в лиге случается часто, и ребятам нужно быстро реагировать на изменения по ходу матча.

Команда не теряла концентрации, не оставляла свободных зон и не выпадала из игры. «Фрозиноне» хорошо разыгрывает мяч от ворот, используя голкипера, поэтому мы вышли на поле с уважением к сопернику. Это хорошо организованная и мастеровитая команда», – сказал главный тренер « ».

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