Димарко забил «Фрозиноне» с центра поля от боковой линии
Федерико Димарко забил «Фрозиноне» ударом с середины поля.
Защитник «Интера» открыл счет в матче Серии А эффектным ударом. Димарко получил мяч у боковой линии, немного продвинулся вперед и пробил с левого фланга. Ударом почти от центральной линии Федерико перекинул вратаря Стефано Турати.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Хотя один мой финский друг наоборот говорит что всё как то быстро мелькает, не успевает разобрать.
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