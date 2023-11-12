Димарко забил «Фрозиноне» с центра поля от боковой линии

Теги Интер серия А Италия Фрозиноне Федерико Димарко Стефано Турати Футбол

Федерико Димарко забил «Фрозиноне» ударом с середины поля.

Защитник «Интера» открыл счет в матче Серии А эффектным ударом. Димарко получил мяч у боковой линии, немного продвинулся вперед и пробил с левого фланга. Ударом почти от центральной линии Федерико перекинул вратаря Стефано Турати.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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17 комментариев

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Инженер Управляющий
ммм, какая информативная картинка, точно видно что с центра поля и что Димарко
+83
-1
+82
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Romano1985
Крутое видео !
+26
0
+26
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Nachalnik
Ответ Инженер Управляющий
ммм, какая информативная картинка, точно видно что с центра поля и что Димарко
Зачем вообще эти фотки, даешь аудиокомментарии к таким новостям
+25
0
+25
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Overkiller
Ответ Инженер Управляющий
ммм, какая информативная картинка, точно видно что с центра поля и что Димарко
Ничего, развиваем воображение, на заре интернета и порнуха была только в картинках )))
+8
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+8
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kaka10
Что-то подобное Флоренци положил Барсе в своё время
+5
-1
+4
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ОттоДракула
Ответ Кокич
https://www.youtube.com/watch?v=kc1AItmihbE
не верится, что уже 8 лет прошло. Как будто вчера матч смотрел.
+2
0
+2
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Кокич
Ответ kaka10
Что-то подобное Флоренци положил Барсе в своё время
https://www.youtube.com/watch?v=kc1AItmihbE
+2
0
+2
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Форвард таранного типа
Я аж заорал! Бедные соседи
+2
0
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Трент Резнор
Закинул за воротник
+2
0
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Виктор Лоншаков
это наша фишка с центра колоть😁
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Glukinho
Ответ Nachalnik
Зачем вообще эти фотки, даешь аудиокомментарии к таким новостям
ага, открываешь, а там чердак надрывается
+1
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corazón blanco
Вот это исполнил, красота.
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Overkiller
Ответ Romano1985
Крутое видео !
Только медленное и грузится долго, я так и не дождался...
Хотя один мой финский друг наоборот говорит что всё как то быстро мелькает, не успевает разобрать.
)
+2
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Overkiller
Ответ Nachalnik
Зачем вообще эти фотки, даешь аудиокомментарии к таким новостям
Что за излишества? Текста хватит. И то тут букв слишком много, можно было и без подробностей.
)
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fcdmsk
В стиле Володи Рыкова
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Mechel**
Очень круто!
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Joey Ramone
Не совсем с центра, но близко к тому. Станкович оценит.
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