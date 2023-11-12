Димарко забил «Фрозиноне» с центра поля от боковой линии

Федерико Димарко забил «Фрозиноне» ударом с середины поля.

Защитник « » открыл счет в матче Серии А эффектным ударом. Димарко получил мяч у боковой линии, немного продвинулся вперед и пробил с левого фланга. Ударом почти от центральной линии перекинул вратаря .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?