Защитник «Спартака» Бабич из-за простуды не сыграет с «Ростовом»

Срджан Бабич пропустит игру с «Ростовом».

Защитник «Спартака» не попал в заявку команды на матч 15-го тура Мир . Это случилось из-за болезни, сообщил руководитель пресс-службы « » .

« приболел. Простуда», – сказал Зеленов перед игрой.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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