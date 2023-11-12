Защитник «Спартака» Бабич из-за простуды не сыграет с «Ростовом»
Срджан Бабич пропустит игру с «Ростовом».
Защитник «Спартака» не попал в заявку команды на матч 15-го тура Мир РПЛ. Это случилось из-за болезни, сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
«Бабич приболел. Простуда», – сказал Зеленов перед игрой.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
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