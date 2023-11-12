Защитник «Спартака» Бабич из-за простуды не сыграет с «Ростовом»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия травмы Срджан Бабич Спорт-Экспресс Дмитрий Зеленов Футбол

Срджан Бабич пропустит игру с «Ростовом».

Защитник «Спартака» не попал в заявку команды на матч 15-го тура Мир РПЛ. Это случилось из-за болезни, сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Бабич приболел. Простуда», – сказал Зеленов перед игрой.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча, который начнется в 19:30 по московскому времени. 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Найдин
Ответ Eugene88
Уже нет веселья смеяться над рыжим. Теперь окончательно понятно, что он потерял рассудок на фоне нервов и груза ответственности. Иначе как объяснить его приколы с составом? В своем мире он видимо считает себя гением стратегии, который всех переиграл.. ему срочно на реабилитацию надо, а не в клубе работать. Пожалейте вы человека и отправьте домой
Не понял. А что не так с составом?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Ответ Пикачу82
Хинкала только не выпускайте, он и специально и не специально напривозит целый мешок
Вообще то он травмирован тоже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Хинкала только не выпускайте, он и специально и не специально напривозит целый мешок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Когда успел заболеть блин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Ответ Spartakus1984
Вообще то он травмирован тоже
Травма живота?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вован Азаров
Ответ Eugene88
То есть никаких вопросов у тебя нет? Очередная смена схемы, игра без без нападающего, игнатов в старте
а если из нападающих только истеричка осталась, и что от него(нее) ждать ни кто не знает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lokolekx1
Ответ Eugene88
Зато все знают, что ждать от игнатова (по футбольному - ничего, только разинутую варежку с первой минуты), но он играет каждый матч )
вот тебе и Игнатов ;)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Ответ lokolekx1
вот тебе и Игнатов ;)
Сути не меняет) он очень слабый игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий