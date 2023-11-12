Андрей Аршавин: «Если бы у «Спартака» была стабильность, он мог бы претендовать на самые высокие места. То они показывают хороший футбол, то могут провалиться»

Теги Спартак Ростов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Ростовом».

Команды встретятся в 15-м туре Мир РПЛ. Игра состоится сегодня, 12 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. 

«Это матч двух интересных команд. Если бы у «Спартака» была стабильность, он мог бы претендовать на самые высокие места. То они показывают хороший футбол, то могут провалиться. В этом минус и слабость нынешнего «Спартака».

Голов в этой игре будет много», – сказал бывший игрок сборной России. 

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