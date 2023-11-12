Андрей Аршавин: «Если бы у «Спартака» была стабильность, он мог бы претендовать на самые высокие места. То они показывают хороший футбол, то могут провалиться»

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Ростовом».

Команды встретятся в 15-м туре Мир . Игра состоится сегодня, 12 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Это матч двух интересных команд. Если бы у «Спартака» была стабильность, он мог бы претендовать на самые высокие места. То они показывают хороший футбол, то могут провалиться. В этом минус и слабость нынешнего « ».

Голов в этой игре будет много», – сказал бывший игрок сборной России.

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