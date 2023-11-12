Пономарев о Соболеве: «Средний нападающий, очень странно ведет себя на поле. В «Спартаке» надо забивать больше 2 мячей за полсезона»
Владимир Пономарев высказался о результативности Александра Соболева.
– Почему Соболев так мало забивает в текущем сезоне?
– Потому что это его реальный уровень. Он средний нападающий, который, к тому же, периодически очень странно ведет себя на поле.
Играя в «Спартаке», надо забивать больше, чем два мяча за половину сезона.
У Соболева довольно скудный арсенал умений, по-настоящему хорошо он играет только на втором этаже, но этого недостаточно, – сказал бывший игрок ЦСКА.
В текущем сезоне Мир РПЛ Соболев провел 11 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.
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