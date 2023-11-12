Пономарев о Соболеве: «Средний нападающий, очень странно ведет себя на поле. В «Спартаке» надо забивать больше 2 мячей за полсезона»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Александр Соболев Футбол

Владимир Пономарев высказался о результативности Александра Соболева.

– Почему Соболев так мало забивает в текущем сезоне?

– Потому что это его реальный уровень. Он средний нападающий, который, к тому же, периодически очень странно ведет себя на поле.

Играя в «Спартаке», надо забивать больше, чем два мяча за половину сезона.

У Соболева довольно скудный арсенал умений, по-настоящему хорошо он играет только на втором этаже, но этого недостаточно, – сказал бывший игрок ЦСКА.

В текущем сезоне Мир РПЛ Соболев провел 11 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь

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17 комментариев

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Peter Parker
118 игр в Спартаке, 53 гола и 27 ассистов. 8216 сыгранных минут, голевое действие каждые 102, 7 минуты. Вполне приличная статистика.
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Виталик Украинский
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Соболев сейчас самый универсальный нападающий чемпионате, одинаково хорошо может играть как в подыгрыше, так и на острие...
Ключевое слово "может"... А почему не играет?
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Александр Леонидович
от старого коня я другого мнения и не ждал
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Ответ Виталик Украинский
Ключевое слово "может"... А почему не играет?
специфика организма, большому нападающему очень тяжело набирать форму и поддерживать...нужна практика постоянная...
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sergspartak
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Соболев сейчас самый универсальный нападающий чемпионате, одинаково хорошо может играть как в подыгрыше, так и на острие...
слабый он просто, Дзюба и то быстрее бегает в своем возрасте. Хотел бы бегать - бегал бы, вот и сидит на скамейке теперь. И Джикия такой же, привыкли пешком играть. Бабич высокий, но бегает.
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sergspartak
Ответ Пользователь Huawei
Думаю это вопрос к тренерскому штабу.
так он и у Ваноли и у Витории не играл как надо, у Абаскаля как раз в прошлом сезоне у него был хороший результат как и при Тедеско, а теперь он решил дурака валять.
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Ответ Peter Parker
118 игр в Спартаке, 53 гола и 27 ассистов. 8216 сыгранных минут, голевое действие каждые 102, 7 минуты. Вполне приличная статистика.
да хорошая статистика у Соболева, ещё несколько голов откровенно забирали судьи...посмотрим если сегодня выйдет в старте что покажет...
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Владислав88
Ппросто перестали ставить левые пенки на нём и он перестал забивать))))
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Виталик Украинский
Ответ Владислав88
Ппросто перестали ставить левые пенки на нём и он перестал забивать))))
Сезон засушливый выпал, без дождей..., как тут нырнешь?
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Пользователь Huawei
Ответ Виталик Украинский
Ключевое слово "может"... А почему не играет?
Думаю это вопрос к тренерскому штабу.
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Ответ Konstantin Zorin
Если Соболева использовать по назначению, то он запросто сможет забивать по 15-20 мячей за сезон. Но, тут вопрос к Абаскалю.
он его использует в атаке, не понимаю почему все этим недовольны...он хорошо помогает атаке когда не только завершает, но создаёт другим...у нас очень мобильная атака где все меняются позициями, в этом есть конечно и минусы, но достаточно и плюсов...при персональной опеке по игроку, можно использовать зоны для подключения других если Соболев смещается во фланг или глубину...
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Peter Parker
Ответ Konstantin Zorin
Если Соболева использовать по назначению, то он запросто сможет забивать по 15-20 мячей за сезон. Но, тут вопрос к Абаскалю.
По какому назначению? Просто, до сегодняшнего дня у Соболева под руководством Абаскаля 45 матчей. К слову, самое продолжительное сотрудничество в карьере Александра. 20 голов, 15 ассистов на 45 матчей, если бы Абаскаль мог из Соболева выжимать больше, он бы уже, наверное, готовился бы принимать Реал после ухода Анчи или что-то вроде того
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