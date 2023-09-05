«Зенит» представляет собой футбольную команду БРИКС по составу». Щербаченко о петербургском клубе

Теги Зенит премьер-лига Россия Федор Щербаченко Марио Фернандес Дуглас Сантос Матео Кассьерра Вильмар Барриос Клаудиньо Родригао Вендел Густаво Мантуан Роберт Ренан Ду Кейрос Футбол

Федор Щербаченко назвал «Зенит» футбольной командой БРИКС.

Бывший главный тренер «Ротора» высказался после ничьей сине-бело-голубых с ЦСКА (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ.

«Доукомплектование команд еще продолжается, но на сегодняшний день ЦСКА и «Зенит» находятся на разных полюсах в этом плане. К армейцам новички начали идти только в последнее время, и еще идут обсуждения по нескольким игрокам.

Знаете, кажется, что сейчас «Зенит» по составу представляет собой футбольную команду БРИКС. Всю игру питерцев определяют бразильцы, которые обычно показывают достойный уровень, но если у них что-то не получается, они начинают злиться, психовать, провоцировать конфликты и так далее.

Как раз это вылилось в две серьезные стычки в конце матча, и здесь нужно отдать должное Кукуяну за то, как он во всем разобрался, не став раздавать красные карточки и не испортив матч. Кукуян правильно расценил, что потолкались, поговорили, и ничего страшного», – сказал Щербаченко.

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53 комментария

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Owen_the_Simple
Ни индийцев, ни китайцев, ни южноафриканцев не вижу в составе. Какая-то притянутая за уши аналогия.
+51
-2
+49
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Катя_СПб
А Спартак представляет из себя НАТО?
+51
-7
+44
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Owen_the_Simple
Ответ Катя_СПб
А Спартак представляет из себя НАТО?
А Спартак представляет из себя зрелище одновременно печальное и смешное.
+35
-11
+24
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Катя_СПб
Товарищи! Скажем дружное "НЕТ" команде НАТО в РПЛ! Не допустим!
+12
-4
+8
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Фёдор Кузнецов
Ответ Артем Гладских
Выбираем! народное голосование: спартак это нато или же ЕС?
Народ решил, что Спартак это шапито
+11
-3
+8
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Артем Гладских
Ответ Катя_СПб
А Спартак представляет из себя НАТО?
видимо, да)
+9
-2
+7
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Фёдор Кузнецов
В Зените играют представители только двух из 5(11) стран БРИКС
+7
-1
+6
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Александр Васильев
Ответ Alexander Tryapyshko
да и русских нужно потрудиться, чтобы отыскать
а состав Зенита открыть никак не получается?
13 россиян
https://fc-zenit.ru/zenit/players/
учителя заболели и домой из школы отпустили пораньше?)
+6
-1
+5
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Фёдор Кузнецов
Ответ kk.abb
Русских почти нет. Ну разве Клауд, Марио и вратарь)
Мостовой, Круговой, Ерохин, Сутормин, Васильев, Коваленко, Чистяков, Караваев
+5
0
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Артем Гладских
расформировать натовскую команду!
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СкептикК
Б - Бразилия, Р - Россия, И - Италия (тренер по физподготовке Карминати), К - Колумбия и Казахстан, С - Сербия. Все сходится.
+6
-2
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ЛыСъ
Ответ Катя_СПб
А Спартак представляет из себя НАТО?
Оголтелое НАТО. Британия, Нидерланды, Бельгия, Германия и тренер испанец. Никаких скреп и традиций:(
+5
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Артем Гладских
типо спартачи , нато?🤣
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Циник Петербургский
1) Из БРИКС представлены только Б и Р..
2) По поводу "надо отдать должное Кукуяну"... Сослать его судить в пердиве подойдёт? ;)
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Катя_СПб
Ответ Артем Гладских
Выбираем! народное голосование: спартак это нато или же ЕС?
Вражины одним словом.
+6
-3
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Поцелуй Оздоева
Ответ Alexander Tryapyshko
да и русских нужно потрудиться, чтобы отыскать
Достаточно прочитать первую фамилию при объявлении составов.
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Артем Гладских
Ответ Owen_the_Simple
А Спартак представляет из себя зрелище одновременно печальное и смешное.
факт)
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Артем Гладских
Выбираем! народное голосование: спартак это нато или же ЕС?
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BaltikaSPb
За БРИКС экономическое и демографическое будущее
Выбор правильный
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prus_3
Индусов, китайцев, южноафриканцев нет — это БР? Теперь моя версия: Щербаченко бухнул нехило и полез давать интервью.
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Катя_СПб
Ответ ЛыСъ
Оголтелое НАТО. Британия, Нидерланды, Бельгия, Германия и тренер испанец. Никаких скреп и традиций:(
И куда этот испанец ведет команду непонятно.Прям в пасть врагу, похоже.
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tony
Только вот где ИКС? У нас команда БР получается
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Владимир Акимов
только там не хватает китайских, индийских и южно африканских футболистов
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ЛыСъ
Ответ Катя_СПб
Товарищи! Скажем дружное "НЕТ" команде НАТО в РПЛ! Не допустим!
Сослать в сухой док!
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Назар Игорь
Разговор ни о чëм. Футбол это бизнес, в основе играют не по национальной принадлежности а по мастерству. Несколько цифр -
Челси 87% легионеров
Удинезе 88%
Аталанта 86% (Зенит 44%)
В одном из лучших клубов мира МС только четверо англичан - Стоунз, Грилиш, Фоден и Уокер.
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