«Зенит» представляет собой футбольную команду БРИКС по составу». Щербаченко о петербургском клубе
Федор Щербаченко назвал «Зенит» футбольной командой БРИКС.
Бывший главный тренер «Ротора» высказался после ничьей сине-бело-голубых с ЦСКА (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ.
«Доукомплектование команд еще продолжается, но на сегодняшний день ЦСКА и «Зенит» находятся на разных полюсах в этом плане. К армейцам новички начали идти только в последнее время, и еще идут обсуждения по нескольким игрокам.
Знаете, кажется, что сейчас «Зенит» по составу представляет собой футбольную команду БРИКС. Всю игру питерцев определяют бразильцы, которые обычно показывают достойный уровень, но если у них что-то не получается, они начинают злиться, психовать, провоцировать конфликты и так далее.
Как раз это вылилось в две серьезные стычки в конце матча, и здесь нужно отдать должное Кукуяну за то, как он во всем разобрался, не став раздавать красные карточки и не испортив матч. Кукуян правильно расценил, что потолкались, поговорили, и ничего страшного», – сказал Щербаченко.
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13 россиян
https://fc-zenit.ru/zenit/players/
учителя заболели и домой из школы отпустили пораньше?)
2) По поводу "надо отдать должное Кукуяну"... Сослать его судить в пердиве подойдёт? ;)
Выбор правильный
Челси 87% легионеров
Удинезе 88%
Аталанта 86% (Зенит 44%)
В одном из лучших клубов мира МС только четверо англичан - Стоунз, Грилиш, Фоден и Уокер.