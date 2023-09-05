«Зенит» представляет собой футбольную команду БРИКС по составу». Щербаченко о петербургском клубе

Федор Щербаченко назвал «Зенит» футбольной командой БРИКС.

Бывший главный тренер «Ротора» высказался после ничьей сине-бело-голубых с ЦСКА (1:1) в 7-м туре Мир .

«Доукомплектование команд еще продолжается, но на сегодняшний день ЦСКА и «Зенит» находятся на разных полюсах в этом плане. К армейцам новички начали идти только в последнее время, и еще идут обсуждения по нескольким игрокам.

Знаете, кажется, что сейчас «Зенит» по составу представляет собой футбольную команду БРИКС. Всю игру питерцев определяют бразильцы, которые обычно показывают достойный уровень, но если у них что-то не получается, они начинают злиться, психовать, провоцировать конфликты и так далее.

Как раз это вылилось в две серьезные стычки в конце матча, и здесь нужно отдать должное Кукуяну за то, как он во всем разобрался, не став раздавать красные карточки и не испортив матч. Кукуян правильно расценил, что потолкались, поговорили, и ничего страшного», – сказал .

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