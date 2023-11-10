Анзор Кавазашвили: «Стоимость Соболева – 15 млн евро для европейских клубов, для российских – больше. Но самый опасный нападающий России – Дзюба, из ничего может создать момент»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Александр Соболев Хвича Кварацхелия Футбол

Анзор Кавазашвили сравнил Артема Дзюбу и Александра Соболева.

«Стоимость Александра Соболева – 15 миллионов евро, это для европейских клубов. Для российских команд ценник выше, но я оцениваю футболистов по их игре. Как говорится, скажешь 20 – дадут 10.

Александр – хороший парень, но ему в нападении не хватает партнера, который будет играть только на него. Вот тот же Дзюба – самый опасный нападающий в России. Он из ничего может создать момент, который приведет к голу.

Артем очень техничный. Соболев очень агрессивно борется за верховые мячи, а Дзюба никогда не проявляет жесткость, очень легко включается в единоборства и не нарушает правила.

Например, Хвича перешел в «Наполи», и сейчас вокруг него только высококвалифицированные игроки, которые исповедуют стиль Марадоны. У «Спартака» стиль Бескова, Романцева и Симоняна. Нужны игроки, которые понимают этот стиль», – сказал бывший вратарь красно-белых.

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14 комментариев

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old folk
2 гола в 11 матчах = 15 млн евро?
Сдачи не надо
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Дмитрий9779
Соболев 15 млн?Бггг
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giloko
Ответ Дмитрий9779
Соболев 15 млн?Бггг
Тенге просто с ошибкой написано - евро почему то получилось!
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чипинкос из ступино
15 рублей его стоимость лол
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Владимир Молявин
Ну в чём-то он прав.
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Owen_the_Simple
Тренированный дельфин в Японии стоит $40,000.
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igls54
Дед пропустил прием таблеток. Если Дзюба за карьеру реально что-то сотворил, то дельфин пока подаёт только надежды
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micka
Чалов тогда 30
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exbmw
Почем у вас огурцы соленые?
Ну, хорошо, дайте два! (С)
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shapor
Ахахаха, в банкоматах уже очередь. Феерические
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Новый тренер ФК Спартак
из ничего может создать контент)) так скорее
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Dimario
Гугл выдает стоимость дельфина на уровне 100-200к долларов. Думайте.
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Onion
Опечатка в тексте. Стоимость Соболева - 15 миллиардов, конечно же.
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Owen_the_Simple
Ответ Dimario
Гугл выдает стоимость дельфина на уровне 100-200к долларов. Думайте.
Это устаревшие данные 2016 года. Сейчас дешевле
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