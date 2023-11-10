Анзор Кавазашвили: «Стоимость Соболева – 15 млн евро для европейских клубов, для российских – больше. Но самый опасный нападающий России – Дзюба, из ничего может создать момент»

Анзор Кавазашвили сравнил Артема Дзюбу и Александра Соболева.

«Стоимость Александра Соболева – 15 миллионов евро, это для европейских клубов. Для российских команд ценник выше, но я оцениваю футболистов по их игре. Как говорится, скажешь 20 – дадут 10.

Александр – хороший парень, но ему в нападении не хватает партнера, который будет играть только на него. Вот тот же Дзюба – самый опасный нападающий в России. Он из ничего может создать момент, который приведет к голу.

очень техничный. Соболев очень агрессивно борется за верховые мячи, а никогда не проявляет жесткость, очень легко включается в единоборства и не нарушает правила.

Например, перешел в «Наполи», и сейчас вокруг него только высококвалифицированные игроки, которые исповедуют стиль Марадоны. У «Спартака» стиль Бескова, Романцева и Симоняна. Нужны игроки, которые понимают этот стиль», – сказал бывший вратарь красно-белых.

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