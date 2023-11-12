Фигурист Самсонов о «Золотом мяче» Месси: «Не соглашусь. Холанд заслужил награду, он столько голов забил!»
Фигурист Даниил Самсонов считает, что Эрлинг Холанд заслужил «Золотой мяч».
Лионель Месси получил эту награду в восьмой раз в карьере.
«Не соглашусь с тем, что Месси в этом году выиграл «Золотой мяч». Простите меня, фанаты Лео.
Я считаю, что Холанд заслужил награду тем, как он провел этот сезон, он столько голов забил! Считаю, что приз должен был получить норвежец. Но увы и ах…» – сказал Самсонов.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Любой адекватный человек понимает что по праву щм должен был быть у норвежца. Ну и некоторые еще считают, что это все фаны Роналду топят за Холланда, типо кто угодно только не Месси.