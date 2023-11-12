Фигурист Самсонов о «Золотом мяче» Месси: «Не соглашусь. Холанд заслужил награду, он столько голов забил!»

Фигурист Даниил Самсонов считает, что Эрлинг Холанд заслужил «Золотой мяч».

получил эту награду в восьмой раз в карьере.

«Не соглашусь с тем, что Месси в этом году выиграл « ». Простите меня, фанаты Лео.

Я считаю, что Холанд заслужил награду тем, как он провел этот сезон, он столько голов забил! Считаю, что приз должен был получить норвежец. Но увы и ах…» – сказал .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?