Фигурист Самсонов о «Золотом мяче» Месси: «Не соглашусь. Холанд заслужил награду, он столько голов забил!»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч мужское катание Интер Майами Эрлинг Холанд Даниил Самсонов Футбол

Фигурист Даниил Самсонов считает, что Эрлинг Холанд заслужил «Золотой мяч».

Лионель Месси получил эту награду в восьмой раз в карьере. 

«Не соглашусь с тем, что Месси в этом году выиграл «Золотой мяч». Простите меня, фанаты Лео.

Я считаю, что Холанд заслужил награду тем, как он провел этот сезон, он столько голов забил! Считаю, что приз должен был получить норвежец. Но увы и ах…» – сказал Самсонов.  

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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37 комментариев

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Нейтральный критик
Ответ Рустам Микогазиев
авторитетное мнение подъехало
Это да. Не то, что эксперты в комментариях.
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atomio
ну т.е. ЗБ = ЗМ, так что ли по его мнению? сейчас изменились критерии оценки на ЗМ с сезона 21/22, и Франс Футбол это четко сказал.
+11
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Рустам Микогазиев
авторитетное мнение подъехало
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Отец Абду
Мнение фигуриста, Пирса Моргана, Ротена > мнение Анри, Роналдо, Пеп, Гризманна, Кьеллини, Осимхен, Родри, Беллингем и др
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Алексей Муравьёв
Спортс выкатил статью непонятного фигуриста, знатока футбола, что бы начать очередной срачь, как это умно! :/ Лучше бы сайт нормальный сделали, все рекламой засрано, позорище..........Осталось только в рекламу кинуть предметы для плотских утех.....Крупнейший спортивный портал страны, скатился в позор!!!
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Илья Мурашов
Фигурист свое мнение озвучил. Дальше по списку: сантехник, учитель и бабушка на лавке.
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VERBLYUD
Ответ МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Справедливо было бы вручать два "ЗМ" .Один пусть останется по нынешнему действующему голосованию а второй по чисто забитым мячам. Было бы справедливо. И Левандоаский и Холанд и.....все забивные игроки параллельно Месси получили бы свои честные "ЗМ"
Для чего тогда существует награда Золотая бутса?
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rej1sta
Ответ Leon Petov
Про Маттеуса решил не упоминать, а то плюсики не получишь?
Один Маттеус(который сам свой ЗМ получил за выигранный ЧМ) переплюнет остальных, кто высказался за?))
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Рустам Атаев
величайший эксперт аналиттк фигурист Самсонов-- давно не было такого.
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Илья Мурашов
Не понимаю, почему столько недовольных по поводу ЗМ Месси? Как будто он, как Роналду в 2013, получил ни за что. Как по мне, Холанн получил больше наград в этом году, чем заслужил. Для начала он выиграл ЛЧ. Побил рекорд по голам в АПЛ. Стал лучшим игроком сезона. Получил награду Герда Мюллера. И скоро получит The Best от ФИФА. Это очень много для того, кто пропал во всех важных встречах и который не был ключевым игроком. По-моему, нужно говорить, что КДБ или Родри обделили, а не про обделение Холанна говорить.
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Алексей Муравьёв
Ответ VERBLYUD
Щас бы давать ЗМ за количество голов))) Я бы еще понял, если бы он забивал какие-то красивые и сумасшедшие голы, как например Суарес в 2013/14, но у Эрлинга все голы были забиты с метра в пустые. У самого Месси в сезоне 22/23 было намного больше красивых голов, чем у Эрлинга. Месси - 12 голов из-за пределов штрафной, Холанд - 1 гол из-за пределов штрафной.
Щас тебя знатоки футбола, вроде вот таких фигуристов заминусуют )))
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Рустам Атаев
Ответ Гномович!
Весь мир знает что папики в каждом сезоне дарят липовые цацки месси...не зря его прозвали "многократным обладателем липого ЗМ".
весь мир ты
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FC.Barcelona
Ответ Жора где ты был?
А нще очень нравится тезис о том, что Холланд растворялся в некоторых матчах. А Месси за ПСЖ прям во всех блистал? А чего же тогда они кроме своего чемпионата то и не выиграли больше ничего?
Он выиграл ЧМ и чемпионат, а не просто чемпионат
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Krauvec Cool
Ответ Алексей Муравьёв
Спортс выкатил статью непонятного фигуриста, знатока футбола, что бы начать очередной срачь, как это умно! :/ Лучше бы сайт нормальный сделали, все рекламой засрано, позорище..........Осталось только в рекламу кинуть предметы для плотских утех.....Крупнейший спортивный портал страны, скатился в позор!!!
Лучше статейки и мнения про величие Месси, и что он должен каждый день получать ЗМ, да?
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VERBLYUD
Ответ Гномович!
Весь мир знает что папики в каждом сезоне дарят липовые цацки месси...не зря его прозвали "многократным обладателем липого ЗМ".
Просто Месси лучший игрок в истории и доминировал над всеми с 2008 по 2023)
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VERBLYUD
Ответ Syndycate
Так объясни же нам порядок определения обладателя ЗМ, в 2010 и 2014 годах тоже, я послушаю)
С 2010 по 2015 была другая награда, которая вручалась совместно с ФИФА, вот тебе и порядок.
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Alon Raven
За количество забитых голов дают Золотую Бутцу. ЗМ дают за владение мечом. Только в 2014 году ЗМ дали за забиты мячи. И тогда голосовали капитаны и тренеры.
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Жора где ты был?
Ваша проблема, персофаны будь то Месси, будь то Рона, в том, что вы с логикой не дружите. Поменяй местами Холланда и Месси по трофеям и играм, тут бы желчи было и воспевания о величайшем и его требое еще на год вперед.
Любой адекватный человек понимает что по праву щм должен был быть у норвежца. Ну и некоторые еще считают, что это все фаны Роналду топят за Холланда, типо кто угодно только не Месси.
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Жора где ты был?
А для чего существует награда лучшего игрока чемпионата мира?
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leon01
для*столько голов забил* есть отдельные награды
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