Хави: «Я не из тех тренеров, которые кричат. Пытаюсь убедить идеями»

Хави рассказал о своем подходе к работе с игроками.

«Я пытаюсь убедить идеями. Я не из тех тренеров, которые кричат. Раньше у меня не было тяжелой руки, но и сейчас я не слабак. Это вопрос порядка».

О критике

«В июне я скажу, не слишком ли рано нас критиковали. В прошлом сезоне это тоже было, а в итоге мы выиграли два титула», – сказал главный тренер «Барселоны».

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