Хави: «Я не из тех тренеров, которые кричат. Пытаюсь убедить идеями»
Хави рассказал о своем подходе к работе с игроками.
«Я пытаюсь убедить идеями. Я не из тех тренеров, которые кричат. Раньше у меня не было тяжелой руки, но и сейчас я не слабак. Это вопрос порядка».
О критике
«В июне я скажу, не слишком ли рано нас критиковали. В прошлом сезоне это тоже было, а в итоге мы выиграли два титула», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Ты — летящий от Шахтёра, летящий Хави,
кто не любил кричать.
Любил праздники и громкий смех,
много идей и свист мяча.