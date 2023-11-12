Хави: «Я не из тех тренеров, которые кричат. Пытаюсь убедить идеями»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави рассказал о своем подходе к работе с игроками.

«Я пытаюсь убедить идеями. Я не из тех тренеров, которые кричат. Раньше у меня не было тяжелой руки, но и сейчас я не слабак. Это вопрос порядка».

О критике

«В июне я скажу, не слишком ли рано нас критиковали. В прошлом сезоне это тоже было, а в итоге мы выиграли два титула», – сказал главный тренер «Барселоны». 

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21 комментарий

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Люблю осень
Вопрос, тренер ли он вообще
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Алексей Ненахов
На пол пути к великой Барселоне , мы все помним
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Егор Крид58
Идей у тебя нет, это всем видно
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Сикарио, Гномович,Шок, Войд и ребята, в студию.
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Алексей Ненахов
Ответ Aleksey Yashin
Этот тренер был из тех, кто не любил кричать. Любил праздники и громкий смех, много идей и свист мяча.
Ты — летящий от Реала,летящий Хави,
Ты — летящий от Шахтёра, летящий Хави,
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Люблю осень
Ответ QWertY
Я говорю про Чапи и Канчи, которые являются конкурентами за титул Лол Лиги. Если Чапи не тренер, то Канчи еще больший не тренер, ведь он в прошлом сезоне без шансов продул Чапи. Вопрос: от чего ты горишь и почему ты с этим не согласен?
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Люблю осень
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Может при том что у Реала состав в прошлом году был всё таки посильней.
Но ведь и у Краснодара был хороший состав.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Люблю осень
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Может при том что у Реала состав в прошлом году был всё таки посильней.
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Люблю осень
Ответ QWertY
Так будь Валера сейчас в Лол лиге сравнил бы
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Люблю осень
Ответ QWertY
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QWertY
Ответ Люблю осень
Вопрос, тренер ли он вообще
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Ханс Ланда
«Пытаюсь убедить идеями - что мы на полпути к возвращению великой Басы», добавил Хави
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Зизуха
Мостовой -"Я таким же буду"
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сервисник
У одного система, у другого идеи... Но, что то, что это не работает!
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Aleksey Yashin
Этот тренер был из тех,
кто не любил кричать.
Любил праздники и громкий смех,
много идей и свист мяча.
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h4ww7xkqkz
У меня на вечер есть неплохая идея
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Oleg Olegov
Хави:«Лев прыгнул, Бык отскочил»
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