Хави о результатах «Барселоны»: «Это не кризис. Мы не соответствовали ожиданиям, играли плохо, но дело не в психологии»

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Хави прокомментировал неудачи «Барселоны» в последних матчах.

«Блауграна» проиграла 2 из 3 последних встреч: «Реалу» (1:2) в Ла Лиге и «Шахтеру» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Это не кризис. Я сталкивался с ужасающими кризисами, и это точно не один из их числа.

Я на протяжении всей жизни сталкиваюсь с критикой со стороны прессы. К этому почти привыкаешь. Это «Барса», нужно принять это как данность.

Мы плохо играли в последних двух матчах, надо быть честными. Мы не соответствовали ожиданиям. И меня это задевает втрое сильнее, потому что я фанат этой команды. Когда она побеждает, я и радуюсь в три раза больше.

Нам нужно улучшить позиционную игру, действовать более организованно, играть в стиле «Барселоны». Я говорил о психологическом барьере, но он вытекает из того, что мы играем не так организованно, как прежде. Так что проблема скорее связана с футболом, чем с психологией», – сказал главный тренер «Барселоны».

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7 комментариев

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Zenit2013
Ответ Бронислав Каминский
Завтра нужна красивая победа
Алавес красиво победит, я уверен
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Dishka
Сколько уже можно филосовствовать, когда наконец начнешь показывать тренерскую мысль?
0
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Бронислав Каминский
Завтра нужна красивая победа
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SaH4r.
Быстрее бы его убрали. Как игрок он легендарный, но а как тренер так себе.
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Никита Алексеев
Ответ Dishka
Сколько уже можно филосовствовать, когда наконец начнешь показывать тренерскую мысль?
Когда придет новый тренер
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Бронислав Каминский
Ответ Анвар Масимов
он уже деградирует, старая тики така в современном футболе не работает. он тупой как осел
Тики-така работает,если у тебя в центре поля Бускетс,а не говно типа Ромеу
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