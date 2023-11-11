Хави о результатах «Барселоны»: «Это не кризис. Мы не соответствовали ожиданиям, играли плохо, но дело не в психологии»

Хави прокомментировал неудачи «Барселоны» в последних матчах.

«Блауграна» проиграла 2 из 3 последних встреч: «Реалу» (1:2) в и «Шахтеру» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Это не кризис. Я сталкивался с ужасающими кризисами, и это точно не один из их числа.

Я на протяжении всей жизни сталкиваюсь с критикой со стороны прессы. К этому почти привыкаешь. Это «Барса», нужно принять это как данность.

Мы плохо играли в последних двух матчах, надо быть честными. Мы не соответствовали ожиданиям. И меня это задевает втрое сильнее, потому что я фанат этой команды. Когда она побеждает, я и радуюсь в три раза больше.

Нам нужно улучшить позиционную игру, действовать более организованно, играть в стиле «Барселоны». Я говорил о психологическом барьере, но он вытекает из того, что мы играем не так организованно, как прежде. Так что проблема скорее связана с футболом, чем с психологией», – сказал главный тренер «Барселоны».

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