Уткин о поражении «Барсы» от «Шахтера»: «Хави – как Генич: прекрасен и при этом переоценен»
Василий Уткин высказался о поражении «Барселоны» от «Шахтера».
«Барселона» уступила в гостях «Шахтеру» (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.
«Господи, «Барса»-то в какой заднице! Проиграла класико, ведя в счете. «Сосьедад» тер ей щеки об газон «Аноэты», чудом не забил, игру вытащил дико злой всем этим Араухо. И вот теперь бездомный «Шахтер» обыгрывает ее всухую в Лиге.
Хави – как Костя Генич: прекрасен и при этом переоценен. Драматический случай!» – высказался Василий.
Генич является главным тренером медиафутбольного клуба ФК «Матч ТВ» с третьего сезона Winline Медиалиги. Он сменил Александра Григоряна.
Сейчас я вот только одно не понимаю что с Левандоским происходит, че с ним ваще, прошлом сезоне показывал хороший результат, а тут ваще.....
Гениально сказано