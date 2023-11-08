Уткин о поражении «Барсы» от «Шахтера»: «Хави – как Генич: прекрасен и при этом переоценен»

Теги Василий Уткин Шахтер Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Константин Генич Матч ТВ Эгриси Рональд Араухо Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Василий Уткин высказался о поражении «Барселоны» от «Шахтера».

«Барселона» уступила в гостях «Шахтеру» (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Господи, «Барса»-то в какой заднице! Проиграла класико, ведя в счете. «Сосьедад» тер ей щеки об газон «Аноэты», чудом не забил, игру вытащил дико злой всем этим Араухо. И вот теперь бездомный «Шахтер» обыгрывает ее всухую в Лиге.

Хави – как Костя Генич: прекрасен и при этом переоценен. Драматический случай!» – высказался Василий.

Генич является главным тренером медиафутбольного клуба ФК «Матч ТВ» с третьего сезона Winline Медиалиги. Он сменил Александра Григоряна.

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23 комментария

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Kuba Juba
Хавич получается)
+39
0
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Кабулов Zavqiddin
++
+17
-6
+11
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Pucheslav
Ответ Mikhail 1968
Но Хави как игрок был всё же несколько лучше Генича
Смог бы Хави поднять Амкар в РПЛ ?
+10
-2
+8
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Maga Sapar
Я вот не понимаю, че все так на Хави наехали. Ну работает, ну не получается дать сразу результат в Еврокубках. Но строит команду, выиграли чемпионат, вроде никто не пишут про него что он Великий тренер, молодой тренер вот кто он. Но нет все сразу на* его меняйте, да так можно про любого тренера сказать. Может все это в конце сезона итого делать.
Сейчас я вот только одно не понимаю что с Левандоским происходит, че с ним ваще, прошлом сезоне показывал хороший результат, а тут ваще.....
+7
-1
+6
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Streetbor
Генич в принципе не комментатор
+8
-3
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Жаргал Шадапов
Ответ Maga Sapar
Я вот не понимаю, че все так на Хави наехали. Ну работает, ну не получается дать сразу результат в Еврокубках. Но строит команду, выиграли чемпионат, вроде никто не пишут про него что он Великий тренер, молодой тренер вот кто он. Но нет все сразу на* его меняйте, да так можно про любого тренера сказать. Может все это в конце сезона итого делать. Сейчас я вот только одно не понимаю что с Левандоским происходит, че с ним ваще, прошлом сезоне показывал хороший результат, а тут ваще.....
Возраст. Че с ним ещё…
+4
0
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Плеймейкер87
Кто включил утиный вентилятор?)
+10
-7
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Mikhail 1968
Но Хави как игрок был всё же несколько лучше Генича
+3
-2
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Real_v_dushe
Генич - глор бчк, какой он комментатор)
+9
-8
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Оганнес Багдян
Можно всякое сказать про Уткина, но чувство юмора, и владение словом у него не отнять.
Гениально сказано
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NartApsua
Ответ Maga Sapar
Я вот не понимаю, че все так на Хави наехали. Ну работает, ну не получается дать сразу результат в Еврокубках. Но строит команду, выиграли чемпионат, вроде никто не пишут про него что он Великий тренер, молодой тренер вот кто он. Но нет все сразу на* его меняйте, да так можно про любого тренера сказать. Может все это в конце сезона итого делать. Сейчас я вот только одно не понимаю что с Левандоским происходит, че с ним ваще, прошлом сезоне показывал хороший результат, а тут ваще.....
Особенно забавляет, как все быстро забыли, что "физрук" Хави в прошлом году выиграл Ла Лигу, обойдя Реал, который тренирует "великий" Анчелотти)
+5
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RSI
Браво!
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Arti22
Гиенич*
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usman703
Хави просто молодой тренер. Ему ещё набираться и набираться опыта. Тактически он слаб. Плюс из-за прихода новичков Почему-то перестал работать прошлогодний прессинг.
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assad
Жестко так
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