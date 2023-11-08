Уткин о поражении «Барсы» от «Шахтера»: «Хави – как Генич: прекрасен и при этом переоценен»

Василий Уткин высказался о поражении «Барселоны» от «Шахтера».

« » уступила в гостях « » (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Господи, «Барса»-то в какой заднице! Проиграла класико, ведя в счете. « » тер ей щеки об газон «Аноэты», чудом не забил, игру вытащил дико злой всем этим . И вот теперь бездомный «Шахтер» обыгрывает ее всухую в Лиге.



Хави – как Костя Генич: прекрасен и при этом переоценен. Драматический случай!» – высказался .

Генич является главным тренером медиафутбольного клуба ФК «Матч ТВ» с третьего сезона Winline Медиалиги. Он сменил Александра Григоряна.

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