Роналду после гола «Аль-Вахде» за «Аль-Наср»: «Сохраняем вкус победы!»

Криштиану Роналду опубликовал пост после гола «Аль-Вахде» (3:1).

« » одержал 17-ю победу за последние 18 игр во всех турнирах, включая чемпионат и Кубок Саудовской Аравии, а также Лигу чемпионов Азии.

«Мы сохраняем вкус победы!

Давайте продолжим хорошо работать!» – написал 38-летний форвард, лидирующий в списке бомбардиров чемпионата.

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