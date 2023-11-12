Роналду после гола «Аль-Вахде» за «Аль-Наср»: «Сохраняем вкус победы!»
Криштиану Роналду опубликовал пост после гола «Аль-Вахде» (3:1).
«Аль-Наср» одержал 17-ю победу за последние 18 игр во всех турнирах, включая чемпионат и Кубок Саудовской Аравии, а также Лигу чемпионов Азии.
«Мы сохраняем вкус победы!
Давайте продолжим хорошо работать!» – написал 38-летний форвард, лидирующий в списке бомбардиров чемпионата.
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