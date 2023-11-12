Роналду после гола «Аль-Вахде» за «Аль-Наср»: «Сохраняем вкус победы!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Футбол

Криштиану Роналду опубликовал пост после гола «Аль-Вахде» (3:1).

«Аль-Наср» одержал 17-ю победу за последние 18 игр во всех турнирах, включая чемпионат и Кубок Саудовской Аравии, а также Лигу чемпионов Азии.

«Мы сохраняем вкус победы!

Давайте продолжим хорошо работать!» – написал 38-летний форвард, лидирующий в списке бомбардиров чемпионата.

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3 комментария

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Ena Therapy
Понятно ,что бидуин лига и тд , но то что он продолжает забивать в каждом матче и с какими горящими глазами он это делает.
Все таки такие как Криш , Леброн , Джокович это люди из другого теста
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Андрей Лубянков
Победа со вкусом клубники?
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mancity111
Ответ Ena Therapy
Понятно ,что бидуин лига и тд , но то что он продолжает забивать в каждом матче и с какими горящими глазами он это делает. Все таки такие как Криш , Леброн , Джокович это люди из другого теста
Но гол, конечно, смешной. Советую посмотреть. Как будто хотели, чтобы Роналду забил ))
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