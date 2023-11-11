У «Аль-Насра» 17 побед и ничья в 18 последних матчах. Роналду забил в них 16 голов

«Аль-Наср» продлил серию без поражений до 18 матчей.

Команда Луиша Каштру сегодня обыграла « » (3:1) в 13-м туре лиги Саудовской Аравии.

Начиная с 22 августа клуб из не уступает ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов , ни в Кубке короля. На этом отрезке у «Аль-Насра» 17 побед и ничья.

38-летний форвард отметился за это время 16 голами.

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