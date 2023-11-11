У «Аль-Насра» 17 побед и ничья в 18 последних матчах. Роналду забил в них 16 голов

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Луиш Каштру Футбол

«Аль-Наср» продлил серию без поражений до 18 матчей.

Команда Луиша Каштру сегодня обыграла «Аль-Вахду» (3:1) в 13-м туре лиги Саудовской Аравии.

Начиная с 22 августа клуб из Эр-Рияда не уступает ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов Азии, ни в Кубке короля. На этом отрезке у «Аль-Насра» 17 побед и ничья.

38-летний форвард Криштиану Роналду отметился за это время 16 голами. 

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11 комментариев

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Artem Piatkov
🗣️ Развалил очередную команду © "методичка хейтеров"

Хотя погодите:

✔️ 17 побед в 18 матчах (лучший бомбардир и ассисент команды и Саудовской Лиги)
✔️ победа в Кубке Арабских Чемпионов где он лично забил 6 мячей, 2 из которых в финале
✔️ Проход квалификации и уверенное лидерство в Азиатской Лиге Чемпионов (забил 3 мяча)

И тут же другой "гений тренерской мысли":

❌ 4 место в группе ЛЧ с Галатасараем и Копенгагеном
❌ 6 место в АПЛ при 13 голах за 12 матчей
❌ 0:3 с Ньюкаслом в Кубке Лиги

Эффект Роналду!
+41
-23
+18
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-=Flawlsess=-
Можно долго говорить про «верблюд-лигу» и прочее, но Роналду - машина, без вопросов!

P.S. Вполне себе смотрибельный чемпионат, кстати.
+22
-7
+15
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Roman Araslanov
Эффект Роналду.
+18
-7
+11
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ddddan 2
Ответ Artem Piatkov
🗣️ Развалил очередную команду © "методичка хейтеров" Хотя погодите: ✔️ 17 побед в 18 матчах (лучший бомбардир и ассисент команды и Саудовской Лиги) ✔️ победа в Кубке Арабских Чемпионов где он лично забил 6 мячей, 2 из которых в финале ✔️ Проход квалификации и уверенное лидерство в Азиатской Лиге Чемпионов (забил 3 мяча) И тут же другой "гений тренерской мысли": ❌ 4 место в группе ЛЧ с Галатасараем и Копенгагеном ❌ 6 место в АПЛ при 13 голах за 12 матчей ❌ 0:3 с Ньюкаслом в Кубке Лиги Эффект Роналду!
как не развалил?
до него же вроде 150 побед подряд было,мне лично климов и олег рассказали
+20
-11
+9
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Руслан Арапханов
Ответ Artem Piatkov
🗣️ Развалил очередную команду © "методичка хейтеров" Хотя погодите: ✔️ 17 побед в 18 матчах (лучший бомбардир и ассисент команды и Саудовской Лиги) ✔️ победа в Кубке Арабских Чемпионов где он лично забил 6 мячей, 2 из которых в финале ✔️ Проход квалификации и уверенное лидерство в Азиатской Лиге Чемпионов (забил 3 мяча) И тут же другой "гений тренерской мысли": ❌ 4 место в группе ЛЧ с Галатасараем и Копенгагеном ❌ 6 место в АПЛ при 13 голах за 12 матчей ❌ 0:3 с Ньюкаслом в Кубке Лиги Эффект Роналду!
Забавно, как хейтеры Роналду (Климов и КО) регулярно и без опозданий показываются под новостями с ним и даже знают, каким образом он забил. Смотрят матчи, видимо) Лига верблюдов никому неинтересна говорили они, а сами и матчи смотрят и хайлайты, и комменты пишут постоянно. Насколько же скучная жизнь у них, по всей видимости...
+10
-5
+5
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Н.Ф.
. . . . .
18 - последних матчей
17 - побед в них
16 - голов CR7 в этих матчах
15 - пропущенных голов в чемпионате
14 - . . . . .
+1
-1
0
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_El7_
🤓
0
0
0
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White Bone
Смешно читать как фантики Рональду пытаются что-то то доказать, после ЧМ всем нормальным людям понятно кто входит в тройку лучших в мире за историю , а теперь когда оба на пенсии реально интересно читать комментарии школьников )))
0
0
0
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