У «Аль-Насра» 17 побед и ничья в 18 последних матчах. Роналду забил в них 16 голов
«Аль-Наср» продлил серию без поражений до 18 матчей.
Команда Луиша Каштру сегодня обыграла «Аль-Вахду» (3:1) в 13-м туре лиги Саудовской Аравии.
Начиная с 22 августа клуб из Эр-Рияда не уступает ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов Азии, ни в Кубке короля. На этом отрезке у «Аль-Насра» 17 побед и ничья.
38-летний форвард Криштиану Роналду отметился за это время 16 голами.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Хотя погодите:
✔️ 17 побед в 18 матчах (лучший бомбардир и ассисент команды и Саудовской Лиги)
✔️ победа в Кубке Арабских Чемпионов где он лично забил 6 мячей, 2 из которых в финале
✔️ Проход квалификации и уверенное лидерство в Азиатской Лиге Чемпионов (забил 3 мяча)
И тут же другой "гений тренерской мысли":
❌ 4 место в группе ЛЧ с Галатасараем и Копенгагеном
❌ 6 место в АПЛ при 13 голах за 12 матчей
❌ 0:3 с Ньюкаслом в Кубке Лиги
Эффект Роналду!
P.S. Вполне себе смотрибельный чемпионат, кстати.
до него же вроде 150 побед подряд было,мне лично климов и олег рассказали
18 - последних матчей
17 - побед в них
16 - голов CR7 в этих матчах
15 - пропущенных голов в чемпионате
14 - . . . . .