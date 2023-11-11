Семак о 2-м месте «Зенита» после 1-го круга: «Все говорят, что у нас 4 состава, нет проблем и все такое. Мы столкнулись со сложностями, наша работа – выходить из них с честью и достоинством»

Сергей Семак оценил выступление «Зенита» в первом круге Мир РПЛ.

В 15-м туре « » сыграл вничью с « » (1:1). По итогам 1-го круга чемпионата команда из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая на 2 очка.

– Перед игрой много говорилось о важности победы именно в первом круге. Для вас имело ли это какое-то значение, учитывая, что за весь текущий чемпионат «Зенит» до сих пор не лидировал?

– Бывает. Невозможно представить, чтобы была команда, которая в нашем чемпионате на протяжении пяти лет оставалась бы на первом месте, это нереально абсолютно. Есть такой период, мы столкнулись с какими-то сложностями. Это всегда будет. Наша работа – выходить с достоинством, с честью из тех ситуаций, в которых оказываемся.

Любой главный тренер ставит задачи, исходя из той ситуации, которая есть. Для кого-то они объективны, для кого-то нет. Думаю, команда, которая идет на первом месте и является лидером. Все привыкли говорить, что у «Зенита» проблем нет, четыре состава и все такое. Мы считаем и исходим из ситуации, которая внутри. Понимаем сложности, с которыми нам пришлось столкнуться. Ничего страшного, мы должны стараться делать максимум, на что мы способны.

Сейчас нам нужно передохнуть, будет еще три игры. Принципиальности первого места – всем хочется, безусловно, но нужно не только хотеть, а еще и мочь. То количество очков, которое мы потеряли, наверное, не позволило нам сейчас быть наверху. От чего это зависит – от многих факторов. Конечно, от ошибок наших, разбалансированности состава, частых смен тактических схем, наличия тех или иных игроков. Все в процессе, это рабочие моменты. Думаю, для каждого тренера самый важный момент, когда команда попадает в сложную ситуацию, как он из нее выберется. Поэтому мы работаем, – сказал главный тренер «Зенита».

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