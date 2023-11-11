Семин о ничьей «Зенита» с «Краснодаром»: «Футбол высокого уровня, играли два настоящих лидера. Обе команды могут соперничать с европейскими топ-клубами»

Теги Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Юрий Семин поделился впечатлениями от матча «Зенит» – «Краснодар».

Команды сыграли вничью (1:1) в матче 15-го тура Мир РПЛ. По итогам 1-го круга «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Зенит» идет вторым, отставая на 2 очка.

– Это был футбол высокого уровня. Два настоящих лидера, которые показали хороший футбол. Ничья закономерна, потому что очень хорошо обе команды сыграли в обороне.

– Команды показали футбол европейского уровня?

– Конечно, эти команды могут соперничать, может быть, не с самыми грандами, но точно с европейскими топ-клубами.

– Не возникло у вас ощущений, что остальные клубы в этом сезоне не равны «Зениту» и «Краснодару»?

– Посмотрим конец чемпионата. Но на самом деле эти две команды превосходят другие по составу, подготовке и всем остальным компонентам. Неспроста они лидеры. Все в этом розыгрыше еще впереди. Два очка отрыва – это не очень много.

– Кому сами отдаете предпочтение?

– Никому. Мне нравится и одна, и другая команда, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ответ Фан Рубина
Так называемые "европейские топ-клубы" в сильнейшей лиге мира - РПЛ не поднялись бы выше 6-8 места. Так что он ещё мягко сказал.
Не соглашусь. Думаю, Сити смог бы зацепиться за пятое место, если ,конечно , Спартак и Крылья , вдруг накроет эпидемия травм
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Табличка "сарказм".
Мы настолько сильны, что в еврокубки нас даже не берут - боятся. А мы проситься не будем, у нас и так есть Сильнейшая и Лучшая лиги мира©®™
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
Так называемые "европейские топ-клубы" в сильнейшей лиге мира - РПЛ не поднялись бы выше 6-8 места. Так что он ещё мягко сказал.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лурц
Смотрел матч Шахтёра с Барселоной. Харкался с соплями. Сегодняшний матч на 2 головы выше. Мне понравилось.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
Ответ Леван Мкртчян
Не соглашусь. Думаю, Сити смог бы зацепиться за пятое место, если ,конечно , Спартак и Крылья , вдруг накроет эпидемия травм
Возможно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Могут, но не будут, мы выше этого.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Про топов и говорить не буду...
Вот посмотрел я полный матч и сегодня и в середине недели [матч ЛЧ Бавария--Галатасарай].
Создается полное ощущение, что тот Галатасарай вынес бы вперед ногами что Зенит, что Краснодар ( тем более), даже не заметив.
Могу ошибаться, конечно, но ощущения именно такие
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BaltikaSPb
Семин фигни не скажет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Михеев
Европейские топ клубы напихают что тем что другим от трех банок. Там надо 90 минут бегать как кролик энерджайзер. Зенит был топ но только 20 минут в конце. Краснодар провел хорошо часть второго тайма минуты до 70 потом сели в автобус держать ничью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий