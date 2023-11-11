Семин о ничьей «Зенита» с «Краснодаром»: «Футбол высокого уровня, играли два настоящих лидера. Обе команды могут соперничать с европейскими топ-клубами»

Юрий Семин поделился впечатлениями от матча «Зенит» – «Краснодар».

Команды сыграли вничью (1:1) в матче 15-го тура Мир . По итогам 1-го круга «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата. « » идет вторым, отставая на 2 очка.

– Это был футбол высокого уровня. Два настоящих лидера, которые показали хороший футбол. Ничья закономерна, потому что очень хорошо обе команды сыграли в обороне.

– Команды показали футбол европейского уровня?

– Конечно, эти команды могут соперничать, может быть, не с самыми грандами, но точно с европейскими топ-клубами.

– Не возникло у вас ощущений, что остальные клубы в этом сезоне не равны «Зениту» и « »?

– Посмотрим конец чемпионата. Но на самом деле эти две команды превосходят другие по составу, подготовке и всем остальным компонентам. Неспроста они лидеры. Все в этом розыгрыше еще впереди. Два очка отрыва – это не очень много.

– Кому сами отдаете предпочтение?

– Никому. Мне нравится и одна, и другая команда, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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