Семин о ничьей «Зенита» с «Краснодаром»: «Футбол высокого уровня, играли два настоящих лидера. Обе команды могут соперничать с европейскими топ-клубами»
Юрий Семин поделился впечатлениями от матча «Зенит» – «Краснодар».
Команды сыграли вничью (1:1) в матче 15-го тура Мир РПЛ. По итогам 1-го круга «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Зенит» идет вторым, отставая на 2 очка.
– Это был футбол высокого уровня. Два настоящих лидера, которые показали хороший футбол. Ничья закономерна, потому что очень хорошо обе команды сыграли в обороне.
– Команды показали футбол европейского уровня?
– Конечно, эти команды могут соперничать, может быть, не с самыми грандами, но точно с европейскими топ-клубами.
– Не возникло у вас ощущений, что остальные клубы в этом сезоне не равны «Зениту» и «Краснодару»?
– Посмотрим конец чемпионата. Но на самом деле эти две команды превосходят другие по составу, подготовке и всем остальным компонентам. Неспроста они лидеры. Все в этом розыгрыше еще впереди. Два очка отрыва – это не очень много.
– Кому сами отдаете предпочтение?
– Никому. Мне нравится и одна, и другая команда, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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Мы настолько сильны, что в еврокубки нас даже не берут - боятся. А мы проситься не будем, у нас и так есть Сильнейшая и Лучшая лиги мира©®™
Вот посмотрел я полный матч и сегодня и в середине недели [матч ЛЧ Бавария--Галатасарай].
Создается полное ощущение, что тот Галатасарай вынес бы вперед ногами что Зенит, что Краснодар ( тем более), даже не заметив.
Могу ошибаться, конечно, но ощущения именно такие