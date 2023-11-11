«Зенит» все равно будет чемпионом, нормально, что они не выиграли. 4 удара в створ – очень мало, но о спаде это не говорит». Петржела про 1:1 с «Краснодаром»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Краснодар Футбол

Властимил Петржела по-прежнему считает «Зенит» фаворитом на победу в Мир РПЛ.

«Зенит» в 15-м туре Мир РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

По итогам 1-го круга «Краснодар» лидирует в турнирной таблице. «Зенит», идущий на 2-м месте, отстает на 2 очка.

«Этот матч никак не повлияет на чемпионские амбиции «Зенита», они все равно будут чемпионами. Это нормально, что они не выиграли, «Краснодар» – хорошая команда. Самое главное, что провели хороший матч.

У питерцев 4 удара в створ, а это очень мало. Если хотят победить в таком матче, то 4 удара в створ – очень мало. Но и это не означает, что у команды спад», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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6 комментариев

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Владислав88
У Зенита нет спада, потому что и не было никакого подъёма. Как была игра 💩, так и осталось. Семак не способен в принципе ничего поставить. Бей вперёд - игра придёт, Малком что-нибудь забьёт. Малком ушёл, и всё дворовая команда с одними тупыми навалами и навесами. Ну повезло опять, один навес кое-как замкнули. Но это не это футбол, от слова совсем.
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Владислав88
Ответ Зелёный гопник
А Спартак поспорит за 6-ое место с Ахматом или Ростовом. Вот это будет интрига👌🏻
Какое 6-е место Аз ата, они на вылет идут. За последние 8 игра 2 ничьи и 6 поражений. Как прошла новость от предсмертном состоянии Кадыров, так Ахмат и перестал выиграть вообще. Никому тепер жто клуб там и не нужен...
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