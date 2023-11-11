«Зенит» все равно будет чемпионом, нормально, что они не выиграли. 4 удара в створ – очень мало, но о спаде это не говорит». Петржела про 1:1 с «Краснодаром»

Властимил Петржела по-прежнему считает «Зенит» фаворитом на победу в Мир РПЛ.

«Зенит» в 15-м туре Мир сыграл вничью с « » (1:1).

По итогам 1-го круга «Краснодар» лидирует в турнирной таблице. «Зенит», идущий на 2-м месте, отстает на 2 очка.

«Этот матч никак не повлияет на чемпионские амбиции «Зенита», они все равно будут чемпионами. Это нормально, что они не выиграли, «Краснодар» – хорошая команда. Самое главное, что провели хороший матч.

У питерцев 4 удара в створ, а это очень мало. Если хотят победить в таком матче, то 4 удара в створ – очень мало. Но и это не означает, что у команды спад», – сказал бывший главный тренер « ».

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