Семак про 1:1 с «Краснодаром»: «Хорошо, что «Зенит» отыгрался, но плохо, что не выиграл, шансы были»
Сергей Семак считает, что «Зенит» имел возможность обыграть «Краснодар» (1:1).
– По тому, как складывалась игра, хорошо, что отыгрались, но плохо, что не выиграли, шансы были.
Перед игрой мы обсуждали, как она сложится, так она и сложилась. В первом тайме она была тягучая и позиционная, а во втором тайме мы действовали активнее. В случае с пропущенным голом немного недоработали, дали пробить, а на добивании тоже сыграли неудачно.
– Плюс два очка у «Краснодара» в таблице по‑прежнему. Здесь и сейчас вас это огорчает?
– Еще играть много. Могли выйти на первое место, ребята сделали все, что могли на сегодняшний день. Будем стремиться побеждать в следующих матчах. Мы в деле, боремся – это важно, – сказал главный тренер «Зенита».
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