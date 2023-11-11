Семак про 1:1 с «Краснодаром»: «Хорошо, что «Зенит» отыгрался, но плохо, что не выиграл, шансы были»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Футбол

Сергей Семак считает, что «Зенит» имел возможность обыграть «Краснодар» (1:1).

– По тому, как складывалась игра, хорошо, что отыгрались, но плохо, что не выиграли, шансы были.

Перед игрой мы обсуждали, как она сложится, так она и сложилась. В первом тайме она была тягучая и позиционная, а во втором тайме мы действовали активнее. В случае с пропущенным голом немного недоработали, дали пробить, а на добивании тоже сыграли неудачно.

– Плюс два очка у «Краснодара» в таблице по‑прежнему. Здесь и сейчас вас это огорчает?

– Еще играть много. Могли выйти на первое место, ребята сделали все, что могли на сегодняшний день. Будем стремиться побеждать в следующих матчах. Мы в деле, боремся – это важно, – сказал главный тренер «Зенита».

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9 комментариев

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Caerly
Минут пяти не хватило дожать, Краснодар в концовке уже совсем на ободах доезжал
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Покерный Футбол
Классный матч, классная атмосфера до и после, уважительные интервью игроков и тренеров. Вот таким должен быть футбол, а не как у хлавной нааародной каманды, когда склоки,оскорбления, хамство постоянно окружает матчи.
+23
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Сергей48
Сергей Семак, как всегда солиден и спокоен 👌взвешенный комментарий!
+9
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freeman123
Ответ Caerly
Минут пяти не хватило дожать, Краснодар в концовке уже совсем на ободах доезжал
И это при том что Краснодар в прессинг почти не играл
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Nick Crosier
По игре и мощности Зенит конечно внедосягаемости.Жал,что не всегда и не в полную силу играет с первых минут.Но игра понравилась.
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Ndrew
Один Бакаев ушёл, второй в лице Изидора пришёл.
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Никита Аксанов
Краснодар удержал ничью. Вот только отрыв от Зенита в 2 очка - это ничто.
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